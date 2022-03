Mika Lehtimäen tapaus aiheuttaa rajua kuohuntaa Olympiakomitean sisällä.

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen maanantainen irtisanoutuminen on ollut viime päivien kuohuttavin puheenaihe suomalaisessa urheilussa.

Lehtimäen irtisanoutumiseen johti hänen saamansa varoitus epäasiallisesta käytöksestä. Hän kertoi maanantaina varoituksen syyksi yöaikaan lähetetyt ”liian kaverilliset” viestit kollegoille.

Tapauksesta on tullut jatkuvasti julki uutta tietoa, joka on ristiriidassa Lehtimäen ja Olympiakomitean puheenjohtajan Jan Vapaavuoren lausuntojen kanssa.

Lue lisää: Yle Urheilu: Mika Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi fyysistä kajoamista – Jan Vapaavuori kiisti asian perjantaina

Lue lisää: Video: Näin irtisanoutunut Mika Lehtimäki selitti yöllisiä viestejään – ”Erittäin huono tapa”

Kohu on herättänyt runsaasti julkisia reaktioita myös Olympiakomitean sisällä. Usea komiteassa tai muuten urheilussa työskentelevä nainen on julkaissut Twitterissä kannanottonsa kuohuttavaan tapaukseen tällä viikolla.

Yksi kommentoijista on Olympiakomitean urheiluakatemian johtaja Laura Tast. Hän julkaisi ensimmäisen twiittinsä aiheesta maanantaina Lehtimäen irtisanoutumisen jälkeen.

– Osoitan täyden tukeni ja arvostukseni niille naisille, jotka rohkeasti osoittivat, että tämä ei ole oikein. Tätä ei tarvitse hyväksyä eikä sietää. Vastuullisen toiminnan ja turvallisen ympäristön tulee olla itsestäänselvyys, Tast kirjoitti.

Tiistaina Tast vastasi Olympiakomitean varapuheenjohtajan Sari Multalan twiittiin, jossa Multala kertoi, ettei hänellä tai muilla ollut mitään tietoa Ylen uutisoimasta Lehtimäen fyysisestä kajoamisesta, kun päätöstä Lehtimäen jatkosopimuksesta pestiinsä tehtiin.

– Sydän raskaana seuraan, mitä kollegat ovat joutuneet ja edelleen joutuvat kokemaan tämän prosessin myötä. Toivon, että he tulevat kuulluiksi ja asianmukaisesti kohdelluiksi. Ja että tästä seuraa muutosta tapoihin toimia, hän kirjoitti.

Maanantaina asiaa kommentoivat Twitterissä myös Olympiakomitean kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Niina Toroi ja valmennusosaamisen asiantuntija Pia Pekonen.

– Kiitos kollegoille, jotka uskalsivat puhua ja viedä asiaa eteenpäin. Hiljaa olemalla mikään ei muutu. Näen ”uhrit” roolimalleina ja muutoksen tekijöinä. Sympatiani menee täysin naisten puolelle. Työ jatkuu eikä valmista ole vielä tullut, Toroi kirjoitti.

– Substanssiosaamisella ei ole mitään merkitystä, jos toimii täysin vastoin sitä toimintakulttuuria, jota urheilussa haluamme luoda ja lisätä. Vastuullinen toiminta, toisten arvostaminen ja turvallinen toimintaympäristö ovat arvoja, joiden mukaan tulee toimia, Pekonen ruoti twiitissään.

Olympiakomitean vastuullisuuspäällikkö Elina Laine esitti oma jyrkän kantansa tiistaina.

– Epäasiallinen käytös, seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä ja kiusaaminen ovat aina ja yksiselitteisesti väärin. Tilanteen selittely tai vähättely ei asiaa muuksi muuta, hän latasi.

Myös OK:n seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla on twiitannut aiheesta pariin otteeseen. Maanantaina hän kiitteli opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä Suomen urheilun eettistä keskusta Suekia.

– Kiitos OKM ja Suek tuestanne. Se operatiivinen työ, mitä Olympiakomitean henkilöstö tekee hyvän hallinnon, johtamisen ja vastuullisuuden edistämiseksi on tunnistettu ja arvostettua. Nyt on tärkeää, että työ jatkuu, vaikka moni on kokenut vaikeaksi sen uskottavan edistämisen, hän twiittasi tuolloin.

– Kiitos Sari Essayah, että otit henkilöstön hyvinvoinnin ja vaikutuksen urheiluyhteisöön esiin haastattelussa. Epäasiallisesta käytöksestä on aina vastuussa vain tekijä. Kenenkään ei pitäisi tuntea siitä syyllisyyttä tai häpeää. Silti sitä tunnemme, Tulla kirjoitti keskiviikkona viitaten Olympiakomitean varapuheenjohtaja Essayahin MTV:lle antamaan haastatteluun.

Lue lisää: Sari Essayah MTV:llä Mika Lehtimäen häirintäskandaalista: latasi kovia vaatimuksia Jan Vapaavuorelle

Oman kantansa toi julki myös Suomen urheiluliiton varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen. Pakarinen twiittasi aiheesta keskiviikkona.

– Olympiakomitean toiminta ja salailu häirintäasian ympärillä on täysin hyväksymätöntä ja pöyristyttävää. Tapaus on selvitettävä perusteellisesti ja avoimesti. Urheiluyhteisön on oltava paikka, jossa jokaisella on turvallista olla ja toimia, hän kirjoitti.

– Kyllä urheilujärjestöissä vielä tarvitaan kovasti ravistelua ja läpinäkyvyyttä. Suomen Urheiluliitossa tätä avoimuuteen pohjaavaa ja kriittistäkin keskustelua nykyrakenteita kohtaan on käyty ja tullaan käymään jatkossakin, Pakarinen jatkoi keskustelua.

Suomen ruotsinkielisen urheiluliiton SFI:n urheilujohtaja Petra Stenman on yksi asian kommentoijista. Hän twiittasi keskiviikkona.

– Olympiakomitean tulee olla roolimalli ja johtajuuden edelläkävijä. Instituutio, joka juurruttaa turvallisuutta ja luottamusta urheiluliikkeeseen. En löydä sanoja tälle vastenmieliselle näytelmälle tai sille, mitä asianosaiset ovat joutuneet kestämään, hän kirjoitti.

Suomen olympiakomitean hallituksen on määrä pitää keskiviikkona ylimääräinen kokous, jossa käsitellään Lehtimäen tapausta uusien tietojen valossa.