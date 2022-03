Urheilujuristi Olli Rausteelta suorat sanat Mika Lehtimäen häirintäskandaalista – nostaa esiin erikoisen piirteen

Tunnettu urheilujuristi Olli Rauste moittii Olympiakomiteaa siitä, ettei se noudata itse luomiaan eettisiä periaatteita.

Urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rausteen mukaan Ylen torstaiset tiedot siitä, että Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi myös ”fyysistä kajoamista”, tekevät teosta selvästi vakavamman.

– Ei pidä väheksyä verbaalista häirintää, koska se on aina vakavaa. Mutta se korostaa teon vakavuutta, jos siinä on ollut myös fyysinen puoli, Rauste arvioi Ilta-Sanomille.

Lue lisää: Yle Urheilu: Mika Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi fyysistä kajoamista – Jan Vapaavuori kiisti asian perjantaina

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoi IS:lle viime perjantaina, ettei kyse olisi ollut fyysisestä kajoamisesta.

– Kun varoitus on annettu epäasiallisesta käytöksestä eikä seksuaalisesta häirinnästä, tällä perusteella voi todeta, että kyse ei ole fyysisestä kajoamisesta, Vapaavuori totesi Ylelle, joka kysyi asiasta omiin tietoihin vedoten tiistaina.

Kokeneen juristin mukaan Vapaavuoren väite ei kuulosta uusien tietojen mukaan ”tietenkään paikkaansapitävältä”.

Urheiluoikeuteen erikoistunut juristi Olli Rauste.

– Kun liian lähellä toisiaan olevat ihmiset alkavat tutkia toistensa tekemistä, se ei ole objektiivista tutkintaa. Pitää muistaa, että (Olympiakomitean toimitusjohtaja) Mikko Salonen ja Lehtimäki ovat pitkäaikaisia työtovereita ja kun ilmianto on tullut, työnantaja on itse ryhtynyt tutkimaan oman työkaverin tekemisiä, Rauste huomauttaa.

Lehtimäen tapauksia varten on olemassa Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin tutkinta, Rauste muistuttaa.

– Miksi tätä on lähdetty tutkimaan läheisten työkaverien kesken eikä ole siirretty alunperin objektiiviseen, ulkopuoliseen tutkintaan? Suek olisi tuonut kaikki nyt esitetyt asiat ilmi.

Rausteen mielestä median tietojen perusteella syntyy helposti mielikuva, ettei Lehtimäestä ole haluttu luopua.

– Lehtimäki on ollut erittäin pätevä johtaja ja saanut hyviä tuloksia niin Olympiakomiteassa on ajateltu, että ei me voida tällaisen asian takia hänestä luopua. Lehtimäki on ollut liian tärkeä mies Olympiakomitealle ja asia on yritetty lakaista maton alle.

Mika Lehtimäki (vas.) ja Jan Vapaavuori (oik.) lehdistötilaisuudessa maanantaina.

Olympiakomitean varapuheenjohtaja Sari Multala totesi Twitterissä, että Ylen tietojen mukaista fyysistä kajoamista ei ollut käynyt ilmi Lehtimäen jatkosta päätettäessä.

Aiemmin kerrottiin, että koko häirintä ja sitä seurannut varoitus oli pimitetty muulta hallitukselta.

Rauste on tutustunut Olympiakomitean sääntöihin. Niissä sanotaan, että henkilöstöhallinto kuuluu Olympiakomitean toimitusjohtajan toimenkuvaan.

– Salosen ei siis tarvitsisi kertoa kenellekään, ei edes Vapaavuorelle. Jos hän kertoo Vapaavuorelle, se on tavallaan ekstraa. Toisaalta säännöissä sanotaan, että hallitus kokonaisuutena päättää toiminnanjohtajan ja toiminnanjohtajan välittömien alaisten eli ylimmän johdon palkkaamisesta ja erottamisesta. Lehtimäki epäilemättä kuuluu tähän kategoriaan.

Tulkintakysymys kuuluu, tulisiko hallituksen palkatessa tietää myös kurinpidollisista asioista vai onko se säännöissä mainittua muuta henkilöstöhallintoa, joka kuuluu pelkästään toiminnanjohtajalle.

– Itse olisin kertonut tapauksesta hallitukselle. Kun Lehtimäen palkkaaminen ja erottaminen on koko hallitukselle kuuluva asia, kyllä hallituksen pitää olla tietoinen kaikista niistä seikoista, jotka palkkaamiseen liittyvät.

” Älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon.

Rauste alleviivaa, että työoikeudellisesti kaikki asiat on tehty oikein, mutta urheilun eettisiä periaatteita ei ole otettu huomioon.

– Mikä on erikoista, sillä Olympiakomitea on itse luonut ja hyväksynyt urheilun eettiset periaatteet ja jos niitä ei itse noudata, herää kysymys, kenen niitä pitäisi noudattaa. Tullaan uskottavuusongelmaan. Älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon.

Olympiakomitean hallitus kokoontuu torstai-iltana ja Rauste odottaa, että siellä päätetään viedä asia Suekin tutkittavaksi.

– Nyt kun asia on tullut julkisuuteen, Olympiakomitea ei häviä mitään sillä, että se siirretään Suekin tutkittavaksi. Kysymys kuuluu, vieläkö Mikko Salonen haluaa ottaa itselleen Suekin roolin ja toimia tutkijana, vaikka hänellä ei tietääkseni mitään tutkijan koulutusta tai kokemusta ole, ja lopputulos on tämä.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

Rauste avaa Suekin mahdollista tutkintaprosessia.

Ensin se kutsuisi häirinnän kohteena olleet kaksi ihmistä kuultavaksi ja kävisi perusteellisesti läpi, mitä vuosien aikana on tapahtunut. Todisteeksi pyydettäisiin esimerkiksi lähetettyjä viestejä. Tämän jälkeen kuultaisiin Lehtimäkeä ja jos asia olisi riitainen, kuultaisiin ulkopuolisia todistajia.

– Voidaan kuulla myös näiden uhrien läheisiä ihmisiä, koska monesti tällaisessa tapauksessa uhrit kertovat ystävilleen asioita.

Suek laatisi tapauksesta tutkintapöytäkirjan ja lähettäisi sen tutkinnan tilaajalle Olympiakomitealle.

Mutta sitten asia monimutkaistuisi.

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoi maanantaina eroavansa tehtävästään.

– Lähes kaikilla urheilun lajiliitoilla on omat kurinpitoelimet, jossa näitä juttuja käsitellään. Yllätys, yllätys, Olympiakomitealla ei ole sellaista. Ilmeisesti on ajateltu, ettei Olympiakomitean piirissä mitään sellaisia rikkomuksia tapahdu. Kun heillä ei ole kurinpitoelintä, niin yhdistyslain mukaan hallitus käsittelee kaikki juoksevat asiat.

– Eli ilmeisesti Olympiakomitean hallituksen pitäisi toimia kurinpitoelimenä ja järjestää kurinpitokäsittely siitä, onko tässä rikottu urheilun eettisiä periaatteita ja jos on, mitä siitä seuraa.

Olympiakomitean hallituksen päätöksestä voisi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan.

” Vapaavuoren uskottavuus on kärsinyt kolauksen.

Lehtimäen tapauksessa on haluttu välttää urheilun sääntöihin kuuluvaa kurinpitoprosessia, Rauste arvioi.

– Asia on haluttu pitää mahdollisimman pienessä piirissä. Vaikka Suekilla on tiukka vaitiolovelvollisuus, niin mitä useampi tulenarasta aiheesta tietää, sitä todennäköisemmin sellainen asiaa vuotaa mediaan. Suekin tutkinnan kautta asia on helposti 20 ihmisen tiedossa.

Rausteen mukaan tapauksen käsittely nakertaa Olympiakomitean uskottavuutta.

Olympiakomitean hallitus kokoontuu torstai-iltana.

– Olympiakomitea on vedonnut, kuten näissä asioissa yleensä, että eihän me voitu viedä tätä minnekään, koska meillä on työnantajana salassapitovelvollisuus. Mutta kurinpitomenettely on eri maailmassa. Urheilun säännöt vaativat, että jos havaitaan urheilun eettisten periaatteiden vastaista käyttäytymistä, siihen pitää puuttua.

Torstai-illan kokoukselta odotetaan jopa Vapaavuoren mahdollista lähtemistä puheenjohtajan pallilta. Rauste ei ota kantaa Vapaavuoren jatkamiseen.

– Olympiakomitean jäsenjärjestöjen on päätettävä, kuinka suuren kohun Vapaavuoren julkikuva kestää ennen kuin hänestä tulee rasite Olympiakomitealle, kuten Lehtimäestä tuli. Tottahan se on, että Vapaavuoren uskottavuus on kärsinyt kolauksen.