Sari Essayah MTV:llä Mika Lehtimäen häirintäskandaalista: latasi kovia vaatimuksia Jan Vapaavuorelle

Suomen olympiakomitean hallituksen jäsen Sari Essayah oli vieraana MTV:n Uutisaamussa.

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön ex-johtajan Mika Lehtimäen häirintäskandaali sai uuden käänteen tiistaina, kun Yle Urheilu uutisoi, että Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi myös fyysistä kajoamista.

Lehtimäki ilmoitti jo maanantaina irtisanoutuneensa tehtävästään. Hän oli saanut viime syksynä kirjallisen varoituksen epäasialliseen käytöksensä vuoksi, minkä jälkeen Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajisto siunasi hänelle jatkosopimuksen.

Olympiakomitean hallituksen jäsen Sari Essayah listasi keskiviikkona MTV:n Uutisaamussa Lehtimäen tapaukseen liittyviä seikkoja, joita haluaa käsiteltävän keskiviikkoiltana pidettävässä Olympiakomitean hallituksen ylimääräisessä kokouksessa.

Olympiakomitean hallitus kokoontuu keskiviikkona illalla. Kokouksen on arveltu kestävän yli puolenyön.

– Ainakin itselleni on todella tärkeää ensinnäkin kuulla se, että millä tavalla nyt henkilöstön hyvinvoinnista on pidetty huolta.

– Sitten toiseksi kuulla ne perusteet, että minkä tähden viime syksynä edes yleisellä tasolla hallitukselle ei kerrottu, mitä on tapahtunut.

– Ja kolmantena se, että miksi tämä varoitus on annettu toisenlaisilla perusteilla kuin mitä nyt on ilmennyt jälkikäteen, Essayah sanoi MTV:lle.

Essayah otti Uutisaamussa kantaa myös Lehtimäelle annetun varoituksen perusteisiin. Hänen mielestään hallituksen informointi olisi ollut ”ehdottomasti paikallaan”.

– Miksi varoitus on annettu epäasiallisesti käytöksestä, jos nyt kuitenkin jälkikäteen on käynyt ilmi, kuten uutisoitu, että kyse on ollut vuosia kestäneestä häirinnästä? Silloinhan varoitus on annettu väärillä perusteilla, jos näin on kirjattu. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joka on mielestäni tänään saatava selvitettyä, Essayah kommentoi MTV:lle.

Essayah kertoi aikaisemmin IS:lle saaneensa tietää Lehtimäen varoituksesta vasta viime torstaina Ylen uutisesta.

Myös Olympiakomitean varapuheenjohtaja Sari Multala oli vieraana MTV:n Uutisaamussa.

Hän kertoi tiistai-iltana IS:lle, ettei ollut tietoinen Lehtimäen väitetystä fyysisestä kajoamisesta.

– Ylen jutussa esitettiin monia vakavia asioita: vuosien kestosta, aseman väärinkäytöstä ja fyysisestä kajoamisesta. Nämä ovat paljon vakavampia asioita kuin mistä maanantaisessa tiedotustilaisuudessa puhuttiin: liian kaverillisista öisistä tekstiviesteistä, Multala sanoi IS:lle.

Lehtimäki sai tänä keväänä uuden jatkosopimuksen, josta päättivät puheenjohtaja Jan Vapaavuori ja varapuheenjohtajat Multala ja Susanna Rahkamo. Puheenjohtajat olivat tietoisia Lehtimäen saamasta varoituksesta, mutta Olympiakomitean hallitus ei.