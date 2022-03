Olympiakomitean Sari Multala Ylen uusista tiedoista Mika Lehtimäen tapauksessa: ”Asettaa tämän ihan uuteen valoon”

Olympiakomitean hallituksen varapuheenjohtaja Sari Multala kertoo, ettei ole ollut tietoinen Yle Urheilun väitteistä, joiden mukaan Mika Lehtimäen käytökseen on liittynyt myös fyysistä kajoamista.

Yle Urheilu uutisoi tiistaina uusista tiedoista liittyen Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tehtävästä irtisanoutuneen Mika Lehtimäen häirintäkohuun.

Irtisanoutumiseen johti kirjallinen varoitus epäasiallisesta käytöksestä. Varoitus tuli julkisuuteen Ylen uutisesta viime viikolla.

Yle Urheilun uusien tietojen mukaan Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi myös fyysistä kajoamista. Tällaisesta ei ole ollut aiemmin tietoa.

Lehtimäki itse selitti maanantaisessa tiedotustilaisuudessa epäasiallisen käytöksen viittaavan hänen tapaansa lähetellä silloin tällöin henkilökohtaisiakin viestejä myös yöaikaan. Lehtimäen mukaan varoitus tuli öisistä viesteistä kahdelle henkilölle. Lehtimäki kertoi viestineensä liian kaverillisesti liian myöhäisinä kellonaikoina.

Kohun keskellä on Lehtimäen epäasiallisen käytöksen lisäksi ollut tapa, jolla tapaus Olympiakomiteassa hoidettiin.

Lehtimäki selvisi viestittelystään aluksi pelkällä varoituksella. Syksyllä annetun varoituksen jälkeen Lehtimäelle tarjottiin keväällä jatkosopimus, josta päättivät Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori ja varapuheenjohtajat Sari Multala ja Susanna Rahkamo. He olivat tietoisia varoituksesta päätöstä tehdessään.

Sari Multala kertoi tiistai-iltana IS:lle, ettei hän ole ollut lainkaan tietoinen tiistaisen Yle Urheilun jutun väitteistä, joiden mukaan Lehtimäen käytökseen on liittynyt myös fyysistä kajoamista.

Multala taustoitti IS:lle, miten tapaus hänen näkökulmastaan on mennyt.

– Silloin kun tästä tapauksesta kuulimme, minä ja varapuheenjohtaja Rahkamo olemme olleet tässä samassa tilanteessa. Meille kerrottiin varoituksesta ja siihen johtaneista tapahtumista jälkikäteen, kun keskustelut osapuolten kanssa oli käyty ja varoitus annettu. Käsitykseni tapahtumista oli sitä tasoa kuin mitä eilisessä (maanantaisessa) tiedotustilaisuudessa ääneen kerrottiin. Sillä perusteella olimme silloin sitä mieltä, että varoitus oli siitä niin kova rangaistus kun siinä tilanteessa myös juristien mukaan voitiin antaa. Suullisten kertomuksen varassa olen, en ole nähnyt kirjallisia dokumentteja aiheesta, Multala kertoi.

– Tämä (Ylen uutinen) asettaa tämän ihan uuteen valoon. Olen itsekin lukenut näistä asioista äsken Yleltä. Niistä ei ollut minulla tietoa

Onko sinulla tietoa siitä, onko joku muu – lähinnä puheenjohtaja Vapaavuori tai toimitusjohtaja Mikko Salonen – ollut tietoinen näistä uusista yksityiskohdista?

– En pysty muiden puolesta vastaamaan, muuta kuin sen voin sanoa, että ymmärtääkseni eivät ole olleet. Mikko Salonen on minulle ja Rahkamolle nämä asiat suullisesti referoinut. Keskustelimme asiasta vielä erikseen työsuhteen jatkoa pohdittaessa.

Multalan mukaan nyt julki tulleissa Yle Urheilun väitteissä on kyse aivan eri tason kysymyksistä kuin mitä Lehtimäki maanantaisessa tiedotustilaisuudessaan kertoi.

– Käsitykseni asian vakavuudesta on ollut aivan toinen kuin mitä tässä (Ylen) jutussa kerrottiin.

Kun olette tehneet päätöksen jatkosta ja varoitus on ollut tiedossa, niin silloin mitään fyysiseen kajoamiseen liittyvää ei teillä siis ollut tiedossa?

– Ylen jutussa esitettiin monia vakavia asioita: vuosien kestosta, aseman väärinkäytöstä ja fyysisestä kajoamisesta. Nämä ovat paljon vakavampia asioita kuin mistä maanantaisessa tiedotustilaisuudessa puhuttiin: liian kaverillisista öisistä tekstiviesteistä.

Kuinka yksityiskohtaisesti Lehtimäen saamaa varoitusta käsiteltiin kokouksessa, jossa hänen jatkosopimuksensa siunattiin?

– Tästä käytiin useita keskusteluita. Ensin meille kerrottiin varoituksesta ja siihen johtaneista tapahtumista syksyllä, kun varoitus oli annettu. Jatkosta on keskusteltu keväällä puheenjohtajiston kesken. Siinä yhteydessä minä ja varapuheenjohtaja Rahkamo kävimme vielä yhdessä Salosen kanssa erillisen keskustelun siitä, mikä oli hänen käsityksensä tästä tapauksesta.

– Käsityksenäni on se, että varoituksen perusteena ei ole ollut näitä Ylen jutussa olleita asioita. Mutta tämä on minun käsitykseni, minulle suullisesti kerrotun perusteella. Ja uskon, että se on myös muiden puheenjohtajien käsitys

Mika Lehtimäki kuvattiin poistumassa tiedotustilaisuudesta maanantaina.

Onko sitten niin, ettei Lehtimäki ole ollut teidän (puheenjohtajien) suuntaanne rehellinen?

– En voi kommentoida. Olen lehtitietojen varassa näiden monien väitteiden kanssa. Näistä tiedoista ei ole ollut tietoa silloin kun tästä (jatkosta) päätettiin.

Multalan mukaan Ylen tiistaisessa jutussa esitetyt väitteet ovat vakavia ja ne vaativat tutkintaa.

– Nämä kertomukset ovat vakavia. Ne vaativat tutkintaa. On kaikkien osapuolten etu, että asiat selvitetään perinpohjin.

– Olen keskustellut monien urheilussa töissä olevien kanssa niin olympiakomiteassa kuin urheiluyhteisöissä laajemmin. Tiedän, että heillä on aika paljon kysymyksiä ja vie varmasti aikaa, että kaikki saadaan selvitettyä. Näin oli jo ennen ja nyt vielä vahvemmin. Kaikkien on voitava tuntea olevansa turvassa työssään.

Mika Lehtimäki ei kommentoinut asiaa Yle Urheilulle tiistaina. Helsingin Sanomille Lehtimäki kertoi tekstiviestitse, että tiedottaa asiasta keskiviikkona lakimiehensä kautta.

Sari Multalan kommentteja täsmennetty kauttaaltaan. Otsikkoa muokattu.