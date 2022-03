Näin Mika Lehtimäen tapaus on edennyt – tätä on puhuttu ja sanottu kohun eri käänteissä

Ilta-Sanomat kokosi yhteen tapauksen pääkohtia ja julkilausumia.

Suomen merkittävimpään urheilujohtajiin lukeutuvan Mika Lehtimäen, 55, tapaus on puhuttanut suomalaisia viime päivät. Vaikka Lehtimäki irtisanoutui tehtävästään maanantaina, kohu miehen ja Olympiakomitean ympärillä ei ota laantuakseen.

Tiistai-iltana Yle Urheilu julkaisi tapauksesta uutta tietoa, joka on ristiriidassa monien aiemmin annettujen lausuntojen kanssa. Siksi IS päätti koota yhteen kaikki tapauksen pääkohdat ja niitä koskevat julkilausumat.

Torstaina 24.3. Yle uutisoi Lehtimäen saamasta varoituksesta

Yleisradio kertoi, että Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki on saanut työnantajaltaan varoituksen. Syynä oli naisiin työyhteisössä kohdistunut epäasiallinen käytös.

– Pitää paikkansa. Tällainen tilanne on ollut viime syksynä. Työnantajan johdolla se on asianmukaisesti selvitetty kaikkien osapuolien läsnä ollessa. Asia on sovittu ja loppuun käsitelty, Lehtimäki sanoi Ylelle.

Lehtimäki oli johtanut huippu-urheiluyksikköä vuodesta 2018. Maaliskuussa hänet valittiin jatkamaan pestissä vuoteen 2024 saakka.

Olympiakomitean toimitusjohtajan Mikko Salonen kertoi Ylelle, että Lehtimäen epäasiallinen käytös oli tiedossa jatkopäätöstä tehdessä.

Lehtimäki ja Vapaavuori tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Perjantaina 25.3. Vapaavuori kommentoi tapausta

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori vakuutti Ilta-Sanomien haastattelussa, että Lehtimäen teko arvioitiin tarkasti.

– Päädyttiin siihen, että varoitus on riittävä ja ankara seuraamus.

Kun Vapaavuorelta tiedusteltiin Lehtimäen rikkomuksen luonnetta, hän antoi selkeän vastauksen. Kysymys kuului näin: Voiko seuraamuksesta päätellä, että kyse ei ole ollut esimerkiksi fyysisestä kajoamisesta tai vastaavasta?

– Asiasta ja sen yksityiskohdista on tehty tiukat salassapitosopimukset, mutta voin avata tämän verran. Mistään sellaisesta ei ole ollut kyse, Vapaavuori vastasi.

Perjantaina 25.3. Olympiakomitealle sataa kritiikkiä

Lehtimäen jatkosopimuksesta päättivät toimitusjohtaja Salonen ja hallituksen puheenjohtajisto, johon kuuluvat Vapaavuori, Sari Multala ja Susanna Rahkamo. Nelikko oli päätöstä tehdessään tietoinen Lehtimäen saamasta varoituksesta.

Asiasta ei kerrottu muille hallituksen jäsenille. Sari Essayah kertoi lukeneensa Lehtimäen saamasta varoituksesta Ylen uutisesta.

Olympiakomitean urheilijajäsen Anni Vuohijoki kritisoi tapauksen käsittelyä Ilta-Sanomien haastattelussa. Monet muut suomalaiset naisurheiluvaikuttajat kummeksuivat Olympiakomitean toimintatapaa Twitterissä.

Olympiakomitean hallituksen urheilijajäsen Anni Vuohijoen mukaan Lehtimäen tapaus on ollut viestinnällisesti suuri epäonnistuminen

Perjantaina 25.3. Olympiakomitea julkaisee tiedotteen

Tiedotteen mukaan Lehtimäen mahdollinen epäasiallinen käytös oli saatettu toimitusjohtaja Salosen tietoisuuteen syyskuun lopulla.

Selvitysprosessissa olivat olleet mukana asianosaiset ja työnantajaliiton työsuhdeasioihin erikoistuneet juristit. Asiaa oli käsitelty useissa kuulemis- ja keskustelutilaisuuksissa.

– Epäasiallisen käyttäytymisen kohteena olleiden henkilöiden pyynnöstä osapuolet sopivat lokakuussa 2021, että prosessista ja seuraamuksesta ei kerrota julkisuuteen, tiedotteessa kerrottiin.

Tiedotteen mukaan asiasta käynnistetään jatkoselvitys, mikäli Olympiakomitean tietoon tulee asiaan liittyvää lisätietoa, joka ei ollut puheenjohtajiston tiedossa Lehtimäen jatkosopimusta tehdessä.

Maanantaina 28.3. Lehtimäki eroaa tehtävästään

Mika Lehtimäki ilmoitti lehdistötilaisuudessa jättävänsä pestinsä huippu-urheiluyksikön johdossa. Samalla hän avasi tarkemmin sitä, mitä varoituksessa mainitulla epäasiallisella käytöksellä tarkoitettiin.

– Minulla on ollut erittäin huono tapa viestiä silloin tällöin öisin ystävilleni. Käsitellä muun muassa omaa hyvinvointiani, välillä myös työuupumusta ja pahaa oloa. Ystävät, sekä miehet että naiset, ovat minulle erittäin tärkeitä ja jaan tuntemuksiani aika avoimesti. Haen apua ja sparrausta, hän sanoi.

Lehtimäen mukaan varoitus tuli öisistä viesteistä kahdelle henkilölle. Hän kertoi, että asiasta ei kerrottu julkisuuteen aiemmin, koska pyrkimyksenä oli suojella epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneiden henkilöiden yksityisyyttä.

Vapaavuori korosti Lehtimäen varoituksen olevan yksittäistapaus.

– Minusta Mika Lehtimäki on ryhdikkäästi suhtautunut tähän ja ollut yhteydessä, että huippu-urheilun etu asetetaan yksilön edelle. Minusta hän kantaa tässä hyvin suuren taakan, Vapaavuori totesi tiedotustilaisuudessa.

Mika Lehtimäki erosi tehtävästään Olympiastadionilla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Tiistaina 29.3. Yle Urheilu julkaisee uutta tietoa

Ylen tietojen mukaan Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi myös ”fyysistä kajoamista”. Juttua varten oli haastateltu Lehtimäen kohteeksi joutuneita henkilöitä, jotka kertoivat olleensa tekemisissä miehen kanssa puhtaasti työasioissa.

– Epäasiallista käytöstä on tapahtunut useiden vuosien aikana.

– Epäasiallisen käytöksen yhteydessä Lehtimäki on ottanut selvitysten mukaan esiin mahdollisuutensa vaikuttaa henkilön työuraan, Ylen jutussa todettiin.

Ylen tietojen mukaan asiasta ei tehty salassapitosopimusta. Epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneet henkilöt eivät myöskään pyytäneet, että asiasta ei kerrottaisi julkisuuteen.

Puheenjohtaja Vapaavuori totesi Ylelle, ettei hänellä ole ”tarkkaa tietoa siitä, mitä uhrit ja Lehtimäki ovat keskenään sopineet”.

Hän myös kiisti fyysisestä kajoamista koskevat väitteet.

– Kun varoitus on annettu epäasiallisesta käytöksestä eikä seksuaalisesta häirinnästä, tällä perusteella voi todeta, että kyse ei ole fyysisestä kajoamisesta, Vapaavuori totesi Ylelle.

Keskiviikkona 30.3. Olympiakomitean hallitus kokoontuu

Hallitus pitää ylimääräisen kokouksen, jossa käsitellään Lehtimäen tapausta.