Yle Urheilu: Mika Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi fyysistä kajoamista – Jan Vapaavuori kiisti asian perjantaina

Yle Urheilun mukaan Mika Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi myös fyysistä kajoamista. Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoi aiemmin IS:lle, ettei fyysistä kajoamista olisi tapahtunut.

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki, 55, ilmoitti maanantaina eroavansa tehtävästään.

Irtisanoutumiseen johti kirjallinen varoitus epäasiallisesta käytöksestä. Varoitus tuli julkisuuteen Ylen uutisesta viime viikolla.

Lehtimäki ilmoitti irtisanoutumisestaan tiedotustilaisuudessa Helsingin olympiastadionilla. Hän kertoi epäasiallisen käytöksen viittaavan hänen tapaansa lähetellä silloin tällöin henkilökohtaisiakin viestejä myös yöaikaan. Lehtimäen mukaan varoitus tuli öisistä viesteistä kahdelle henkilölle. Lehtimäki kertoi viestineensä liian kaverillisesti liian myöhäisinä kellonaikoina.

Lue lisää: Video: Näin irtisanoutunut Mika Lehtimäki selitti yöllisiä viestejään – ”Erittäin huono tapa”

Kohun keskellä on Lehtimäen epäasiallisen käytöksen lisäksi ollut tapa, jolla tapaus Olympiakomiteassa hoidettiin.

Lehtimäki selvisi viestittelystään aluksi pelkällä varoituksella, josta päättivät Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori ja varapuheenjohtajat Sari Multala ja Susanna Rahkamo.

Häirintätapaus säilyi vain pienen piirin tiedossa aina siihen saakka, kun Yle uutisoi Lehtimäen saamasta varoituksesta viime torstaina. Lehtimäki sai äskettäin vuoteen 2024 ulottuvan jatkosopimuksen. Hänen saamansa varoitus oli puheenjohtajiston tiedossa jatkosopimusta tehdessä.

Yle urheilu kertoi tiistaina uusia tietoja tapauksesta. Ylen tietojen mukaan Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi myös ”fyysistä kajoamista”.

– Yle Urheilun tietojen mukaan kohteena olleet henkilöt ovat olleet tekemisissä Lehtimäen kanssa puhtaasti työasioissa. Epäasiallista käytöstä on tapahtunut useiden vuosien aikana, Ylen jutussa kerrotaan.

Olympiakomitean puheenjohtaja Vapaavuori sanoi IS:lle viime perjantaina, ettei kyse olisi ollut fyysisestä kajoamisesta.

IS kysyi Vapaavuorelta, voiko seuraamuksesta (alun perin varoitus) päätellä, että kyse ei ole ollut esimerkiksi fyysisestä kajoamisesta tai vastaavasta.

– Asiasta ja sen yksityiskohdista on tehty tiukat salassapitosopimukset, mutta voin avata tämän verran. Mistään sellaisesta ei ole ollut kyse, Vapaavuori sanoi.

Lue lisää: Olympiapomo sai häirinnästä varoituksen, pieni piiri päätti jatkosopimuksesta – Jan Vapaavuori: ”Voin avata tämän verran”

Myös Ylen jutussa viitataan tähän Vapaavuoren IS:lle antamaan vastaukseen.

Yle Urheilun tietojen mukaan fyysistä kajoamista on kuitenkin tapahtunut.

– Epäasiallisen käytöksen yhteydessä Lehtimäki on ottanut selvitysten mukaan esiin mahdollisuutensa vaikuttaa henkilön työuraan. Kun Lehtimäki ei ole saanut lähestymisilleen vastakaikua, hänen suhtautumisensa henkilöön on lähteiden mukaan muuttunut täysin. Lehtimäki on tapausten jälkeen vähätellyt henkilöä ammatillisesti eri yhteyksissä, Yle kertoo.

Vapaavuori totesi perjantaina IS:lle, että ”Olympiakomitealla ei olisi ollut edes juridista mahdollisuutta tiedottaa asiasta”. Hän myönsi, ettei Olympiakomitea missään vaiheessa aikonut tiedottaa kurinpitotoimesta itsenäisesti.

Olympiakomitea on käyttänyt Lehtimäen saaman varoituksen pimittämisen perusteluna sitä, että epäasiallisen käyttäytymisen kohteena olleet olisivat sitä pyytäneet. Yle Urheilun tuoreen uutisen mukaan tällaista pyyntöä ei ole esitetty.

Vapaavuori totesi Ylelle, ettei hänellä ole ”tarkkaa tietoa siitä, mitä uhrit ja Lehtimäki ovat keskenään sopineet”.

Mika Lehtimäki (vas.) ja Jan Vapaavuori maanantaisessa tiedotustilaisuudessa.

Yle Urheilun tietojen mukaan Vapaavuori olisi viikonloppuna saanut tietoonsa kohteiden toiveet siitä, että tapauksesta julkisuudessa olleet virheelliset tiedot oikaistaisiin.

Vapaavuori vahvisti Ylelle, että hänelle on viestitetty kohteiden kokevan, että heidän mielestään jotkut julkisuudessa esitetyt väitteet eivät täysin pidä paikkaansa. Vapaavuoren mukaan hän on puolestaan viestinyt, ettei ymmärrä, miltä osin väitteitä pitäisi korjata.

Yle Urheilu tavoitti Mika Lehtimäen tiistaina, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa.

Huippu-urheiluyksikön johdossa vuodesta 2018 ollut Lehtimäki ilmoitti irtisanoutumisestaan maanantaina tiedotustilaisuudessa Helsingin olympiastadionilla.

– Minulla on ollut erittäin huono tapa viestiä silloin tällöin öisin ystävilleni. Käsitellä muun muassa omaa hyvinvointiani, välillä myös työuupumusta ja pahaa oloa. Ystävät, sekä miehet että naiset, ovat minulle erittäin tärkeitä ja jaan tuntemuksiani aika avoimesti. Haen apua ja sparrausta, hän sanoi puheessaan.

– Olen aina halunnut olla inhimillinen ja ihmisläheinen sekä työssä että ystävien kanssa. Myös minua lähestytään paljon tällaisissa asioissa. Näiden viestien kohdalla olen ylittänyt rajan sekä ajankohdassa että viestien sisällössä. En ole riittävästi harkinnut, millaisia henkilökohtaisia asioita voin jakaa toisten kanssa tässä asemassa. Olen siis viestinyt liian kaverillisesti liian myöhäisinä kellonaikoina.

Lehtimäki kertoi ymmärtävänsä täysin, että viestit ovat aiheuttaneet turvattomuutta ja ahdistusta.

– Tällainen käytös ei ole hyväksyttävää, ja olen tehnyt virheen. Tässä asemassa ei voi toimia näin. Arvostan ja kunnioitan sitä, että nämä henkilöt ottivat asian esille ja tilanne selvitettiin yhdessä. Virhe on yksinomaan minun ja kannan siitä vastuun.