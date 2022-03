Tökerö kuvamuokkaus nostatti vihan – sukupuolensa korjannut uimari jälleen kohun keskellä

Lia Thomasin ympärillä kuohuu jälleen.

Yhdysvaltalainen The Today Show julkaisi manipuloitua kuvamateriaalia transuimari Lia Thomasista, mikä on nostattanut suuttumusta.

Uimari on alkuperäiseltä nimeltään William Thomas. Hän oli ollut pitkään epävarma identiteetistään, kävi lopulta läpi sukupuolenkorjauksen ja aloitti kilpailemisen naisten sarjoissa kaudella 2021–22.

NBC-kanavan aamuohjelma Today Show teki Thomasin taustoista jutun ennen viime viikolla järjestettyjä yliopistokisoja. Kun uimari voitti mestaruuden 500 jaardin kilpailussa, Today Show käytti uudessa jutussaan samaa kuvamateriaalia. Tarkkaavaisimmat lukijat kuitenkin huomasivat, että kuvia Thomasista oli käsitelty naisellisemmiksi.

Alla Todayn twiitit ennen ja jälkeen kisan.

New York Postin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan manipulaatiosta ei ole epäselvyyttä.

– Tuollainen Ihon pehmentäminen on selvästi amatöörin tunnusmerkki, Jonathan Gallegos sanoi New York Postin haastattelussa.

Gallegos toimi presidentti Donald Trumpin valtakaudella Valkoisen talon digitaalisten sisältöjen johtajana.

Toinen, nimettömänä pysytellyt asiantuntija piti käsittelyä tökerönä.

– Vau. Tämä on todella huono.

Kuvat on vain jäävuoren huippu siinä kohussa, joka Thomasin ympärille on noussut. Uimarin kokoa ja voimaa pidetään epäreiluna kilpailuetuna. Thomasin väitettyä etua on joissakin yhteyksissä verrattu takavuosien itäeurooppalaisiin doupattuihin urheilijahirmuihin.

16 Thomasin joukkuekaveria Pennsylvanian yliopistosta kirjoitti helmikuussa kirjeen, jossa vaadittiin Thomasin sulkemista kilpailuista. Kirjeessä korostettiin Thomasin oikeutta elää elämäänsä autenttisesti, mutta puhuttiin myös uimarin kilpailullisesta edusta.

– Biologisesti Lialla on epäreilu etu naisten kilpailuissa. Todisteeksi käy se, että hänen rankingsijoituksensa on pompannut miesten 462:sta naisten ykköseksi, kirjeessä sanottiin.

Journalisti ja kirjailija Abigail Shrier on ollut yksi niistä, joiden mielestä Thomasin ei pitäisi kilpailla naisten sarjoissa. Hän otti kantaa myös kuvamanipulaatioon.

– NBC suojelee huijaria huijaamalla, hän sanoi.

Pukukopeissa Thomas on koettu vaivaannuttavaksi. Uimari on käynyt sukupuolenkorjauksen läpi hormonaalisesti, mutta hänellä on swimmingworldmagazine.comin mukaan edelleen miehen sukupuolielimet.

Lia Thomas juhlimassa kilpailuvoittoa 17. helmikuuta.

Thomas on yrittänyt suhtautua kohuun viileästi.

– Olen nainen, aivan kuten kuka tahansa muukin joukkueessa. Olen aina nähnyt itseni vain uimarina, hän sanoi maaliskuussa alussa Sport Illustratedin laajassa haastattelussa.

– Haluan näyttää translapsille ja nuorille transurheilijoille, etteivät he ole yksin. Heidän ei tarvitse valita itsensä ja rakastamansa urheilulajin väliltä.

Hän sanoi samassa haastattelussa, ettei kykene naisena enää samanlaiseen harjoitusohjelmaan kuin teki miehenä.

Eräs nimettömänä pysytellyt kilpauimarin vanhempi kiteytti asiat näin:

– Lia on ihminen, joka ansaitsee tulla kohdelluksi kunnioitetusti ja arvokkaasti. Ei silti ole transfobista sanoa, että olen eri mieltä siitä, missä hän ui.