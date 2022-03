Mercedes kyntää yllättäen F1:ssä – tallipomo Toto Wolff nöyränä: ”Juuri nyt ei ole hauskaa”

Toto Wolff uskoo, että nöyrä työnteko palauttaa Mercedeksen kärkeen.

Mercedeksen alkukausi F1:ssä on mennyt alle odotusten. Talli on valmistajien taulukossa kahden osakilpailun jälkeen 40 pistettä perässä Ferraria. Red Bull, joka jäi kauden avauksessa kokonaan pisteittä, on vain pisteen perässä Mercedestä.

Lewis Hamiltonin sijoitukset tämän kauden kisoissa ovat olleet kolmas ja kymmenes, George Russellin neljäs ja viides.

Tallipäällikkö Toto Wolffin mielestä Ferrarin paluu MM-sarjan kärkitaisteluun tekee hyvää lajille. Omat tulokset eivät kuitenkaan naurata.

– Tuntuu erittäin ikävältä, ettemme ole mukana hauskanpidossa. Emme kuitenkaan lepää ennen kuin taas olemme mukana. Kyse on nöyryyden harjoittelemisesta. Meistä tulee lopulta vahvempia, vaikka juuri nyt ei ole hauskaa, Wolff sanoi Motorsportille.

Iloa on yritetty ottaa irti talliin täksi kaudeksi siirtyneen Russellin otteista. Russellin pistesaldo kahden osakilpailun jälkeen on 22.

Russell on kuskien sarjassa neljäntenä. Kärkikaksikkona kiitävät Ferrarin Charles Leclerc ja Carlos Sainz ennen Red Bullin Max Verstappenia.

Russellin mielestä auton suurimmat ongelmat ovat auton tasapainossa.

– Yritämme edelleen oppia, ja siksi olemme kaukana optimaalista. Jos ratkaisemme auton tasapaino-ongelmat, sanoisin, että 99 prosenttia asioista paranee, Russell sanoi.

Wolffin mielestä parannettavaa riittää.

– Toivoisin eron kärkeen olevan nähtyä pienempi, mutta vajausta on kaikilla osa-alueilla, Wolff myönsi.

F1-kauden seuraava osakilpailu ajetaan 10. huhtikuuta Australiassa.