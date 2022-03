Menettikö Jan Vapaavuori uskottavuutensa Mika Lehtimäen jupakassa? Nimekkäät urheilupomot vastaavat

Sami Itani ja Ari Lahti ottavat kantaa, miten Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori hoiti julkisuuteen nousseen Mika Lehtimäen tapauksen.

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki irtisanoutui tehtävästään maanantaina.

Lehtimäki joutui viime viikolla kohun keskelle, kun Yle uutisoi hänen saaneen viime syksyllä varoituksen naisiin kohdistuneen epäasiallisen käytöksen vuoksi.

Lehtimäki sai jatkosopimuksen varoituksesta huolimatta.

Varoituksesta tiesi pieni piiri: puheenjohtaja Jan Vapaavuori sekä varapuheenjohtajat Sari Multala ja Susanna Rahkamo. Hallitukselle Lehtimäen varoituksesta ei kerrottu.

IS kysyi Suomen palloliiton puheenjohtajalta Ari Lahdelta ja Urheiluliiton puheenjohtajalta Sami Itanilta, mitä mieltä he ovat Lehtimäen tapauksesta ja siitä, miten puheenjohtaja Vapaavuori asian käsittelemisessä onnistui.

Lue lisää: Video: Näin irtisanoutunut Mika Lehtimäki selitti yöllisiä viestejään – ”Erittäin huono tapa”

Lue lisää: Kommentti: Jan Vapaavuori pakoili tökerösti vastuuta – yksi ristiriita meriselityksessä paljastaa totuuden armottomasta kulissipelistä

Ari Lahti, tahrasiko Lehtimäen tapauksen jälkikäsittely Olympiakomitean ja puheenjohtaja Jan Vapaavuoren uskottavuuden?

– En osaa ottaa kantaa muuta kuin, että käsittely sai mittasuhteet, jotka eivät ole hyväksi Olympiakomitealle eikä sitä kautta urheilujohtamiselle. Sinänsä, jos olen oikein ymmärtänyt, käsittely tehtiin oikein ja kaikkien pykälien mukaisesti.

Kuinka onnistuneesti Vapaavuori ja varapuheenjohtajat mielestäsi hoitivat asian?

– En tunne yksityiskohtia muuten kuin julkisuudesta olen nähnyt. Julkisuudessa tämä sai todella mittavat puitteet, ja nimenomaan se julkisuus tässä aiheutti sitten sen tahran Olympiakomitealle ja myöskin urheilulle.

Pystyykö Vapaavuori johtamaan Olympiakomiteaa edelleen uskottavasti ja tuetteko häntä?

– Joo, kyllä pystyy ja tuen häntä täysin.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.

Lehtimäelle tehtiin jatkosopimus, vaikka hänen epäasiallinen käytöksensä oli jo silloin puheenjohtajan tiedossa ja hän oli saanut kirjallisen varoituksen. Vapaavuori ei kertonut asiasta hallitukselle. Hypoteettinen kysymys: pimittäisitkö itse vastaavan kaltaisen asian hallitukselta?

– Antaisin hallituksen tietoon joka tapauksessa tämän tyyppiset ylimmän johdon toimintaan liittyvät moitteet, oli kyse valinnasta tai ei. Kun puhutaan kirjallisista varoituksista, antaisin tiedon koko hallitukselle.

Tarkoitatko siis sitä, että Vapaavuori teki virheen, kun hän ei saattanut Lehtimäen varoitusta hallituksen tietoon?

– Ihan tarkalleen ottaen en tarkoittanut sitä. Kerroin, mitä olisin itse tehnyt.

Olitte Vapaavuoren merkittävä tukija hänen hakuprosessinsa aikana. Miten hän on onnistunut tehtävässään ja ovatko asiat sujuneet kuten Palloliitto on halunnut?

– Pesti on toistaiseksi ollut aika lyhyt. Mielestäni hän on hoitanut tehtäväänsä hyvin ja on omalla tavallaan tuonut liikunnan mukaan Olympiakomitean tehtäviin voimakkaammin, mikä tukee Palloliiton tavoitteita. Uskon, että suurin osa lajiliitoista pitää tärkeänä, että suomalaiset pysyvät mukana liikkumassa.

” Antaisin hallituksen tietoon joka tapauksessa tämän tyyppiset ylimmän johdon toimintaan liittyvät moitteet, oli kyse valinnasta tai ei. Kun puhutaan kirjallisista varoituksista, antaisin tiedon koko hallitukselle.

– Tämänkin tapahtuman osalta: kyllähän hän käsitteli loppujen lopuksi hyvin avoimesti, sillä avoimuudella kuin pystyy. Nyt on kuitenkin kyse yksityishenkilöiden asioista. Niitä kaikkia ei voi julkisuudessa käsitellä. Tähän mennessä tehty iso linjaveto Vapaavuorelta liittyen liikunnan mukaan tuomiseen voimakkaammin on ollut sen suuntaista kuin Palloliitto haluaa.

Lue lisää: Olympiakomitean Mika Lehtimäki jättää tehtävänsä – näin Jan Vapaavuori kommentoi varoituksen pimittämistä

Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani vastasi IS:lle tekstiviestitse. Hän otti asiaan kantaa yleisellä tasolla.

– En itse tiedä tästä nimenomaisesta häirintätapauksesta muuta kuin mediassa olleet uutiset, jotka tulivat minulle yllätyksenä, hän totesi.

Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani.

Itani painotti pohtivansa asiaa omasta roolistaan eli toisen urheilujärjestön hallituksen puheenjohtajana.

– Minulta on usein kyselty, miksi en itse pyrkinyt Olympiakomitean hallitukseen. Tämän tapauksen hallitustason käsittely kertoo syyn. En näe hyvänä johtamisena näitä pienen piirin käsittelyjä ja suhmurointeja, joista Suomen urheilussa tulisi päästä kokonaan eroon.

– Harmittaa Olympiakomitean hallituksen pätevien rivijäsenten puolesta, ettei heihin luotettu sen vertaa, että näin tärkeästä asiasta olisi keskusteltu edes vaitiolovelvoitteen piirissä olevan hallituksen kesken avoimesti. Kysehän ei ole Mikan tapauksesta itsestään vaan siitä, jos ylipäätänsä sensitiiviset mutta organisaatiolle tärkeät keskustelut ja päätökset vaietaan osalta demokraattisesti valituista päätöksentekijöistä.

” En näe hyvänä johtamisena näitä pienen piirin käsittelyjä ja suhmurointeja, joista Suomen urheilussa tulisi päästä kokonaan eroon.

Pystyykö Jan Vapaavuori johtamaan Olympiakomiteaa edelleen uskottavasti ja tuetteko häntä?

– Tähän kysymykseen en voi ottaa Sulin puolesta kantaa ennen kuin asiaa on käsitelty meidän hallituksessamme.