Video: Näin irtisanoutunut Mika Lehtimäki selitti yöllisiä viestejään – ”Erittäin huono tapa”

Mika Lehtimäki ei jatka Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajana.

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki irtisanoutui tehtävästään maanantaina. Irtisanoutumiseen johti kirjallinen varoitus epäasiallisesta käytöksestä. Varoitus tuli julkisuuteen Ylen uutisoinnin kautta viime viikolla.

Lehtimäki ilmoitti irtisanoutumisestaan tiedotustilaisuudessa Helsingin olympiastadionilla. Hän kertoi epäasiallisen käytöksen viittaavan hänen tapaansa lähetellä silloin tällöin henkilökohtaisiakin viestejä myös yöaikaan. Lehtimäen mukaan varoitus tuli öisistä viesteistä kahdelle henkilölle.

– Minulla on ollut erittäin huono tapa viestiä silloin tällöin öisin ystävilleni. Käsitellä muun muassa omaa hyvinvointiani, välillä myös työuupumusta ja pahaa oloa. Ystävät, sekä miehet että naiset, ovat minulle erittäin tärkeitä ja jaan tuntemuksiani aika avoimesti. Haen apua ja sparrausta, hän sanoi puheessaan.

– Olen aina halunnut olla inhimillinen ja ihmisläheinen sekä työssä että ystävien kanssa. Myös minua lähestytään paljon tällaisissa asioissa. Näiden viestien kohdalla olen ylittänyt rajan sekä ajankohdassa että viestien sisällössä. En ole riittävästi harkinnut, millaisia henkilökohtaisia asioita voin jakaa toisten kanssa tässä asemassa. Olen siis viestinyt liian kaverillisesti liian myöhäisinä kellonaikoina.

Lehtimäki kertoi ymmärtävänsä täysin, että viestit ovat aiheuttaneet turvattomuutta ja ahdistusta.

– Tällainen käytös ei ole hyväksyttävää, ja olen tehnyt virheen. Tässä asemassa ei voi toimia näin. Arvostan ja kunnioitan sitä, että nämä henkilöt ottivat asian esille ja tilanne selvitettiin yhdessä. Virhe on yksinomaan minun ja kannan siitä vastuun.

– On hyvä ja tärkeä asia, että tilanne on käsitelty asianmukaisesti. Olen pyytänyt näiltä henkilöiltä anteeksi, ja olen anteeksi saanut. Siltä osin asia on loppuun käsitelty, eikä kenelläkään asianosaisella ollut jatkovaateita.

Pitkään eri rooleissa huippu-urheilussa toiminut Lehtimäki kertoi, että suhtautuu urheiluun ja työnkuvaansa intohimoisesti.

– Olen tehnyt 32 vuotta töitä huippu-urheilussa, ja urheilu on minulle paitsi työ, myös sydämen asia ja intohimon kohde. Olen aina tehnyt työni siihen heittäytyen, siihen panostaen ja parhaan osaamiseni siihen laittaen. Nyt olen toiminnallani aiheuttanut kohtuutonta harmia myös suomalaiselle huippu-urheilulle ja olympiakomitealle.

– Olen aina ajatellut ja sanonut, että urheilu on jokaista yksilöä isompi asia. Nyt on tullut aika minun osaltani elää se todeksi. Tämän vuoksi – minun aloitteestani – on yhdessä sovittu, että jätän työni välittömästi. Tässä kaikki, kiitos, Lehtimäki päätti puheensa.

Puheensa alussa Lehtimäki painotti, että kertoo puheessaan kaiken, mitä voi tapauksista kertoa. Hän mainitsi myös, että asianosaisten kanssa tapaukset on käsitelty.