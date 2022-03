Kommentti: Mika Lehtimäen kohtalon päivä – Jan Vapaavuori ei pelasta olympiapomoa toista kertaa

Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki on raossa, jossa jatkaminen työssä voi alkavan viikon aikana osoittautua mahdottomaksi. Jos Lehtimäessä pesii pienikin mainehaitan riski Jan Vapaavuorelle tai Antti Kurviselle, mies lentää heti susille, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Urheilun jännitysmomentit löytyvät pääsääntöisesti kilpakentiltä. Alkavalla viikolla draamaa tarjoaa myös kabinettipuoli, kun Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki taistelee työpaikastaan.

Jos kaapista viimeviikkoisen Yle Urheilun paljastuksen jälkeen kolisee lattialle vielä yksikin luuranko, se on siinä. Alkava viikko on ulostulojen etsikkoaikaa, jos sellaisille löytyy aihetta ja sanoittajia.

Lehtimäen peli voi de facto olla jo pelattu. Hänen pitkäaikainen ystävänsä ja yhteistyökumppaninsa totesi viikonloppuna allekirjoittaneelle Lehtimäen suhtautuvan hyvin skeptisesti jatkomahdollisuuksiinsa.

Olympiakomitean luottamusjohdon mukaan Mika Lehtimäen saamista seuraamuksista olisi päättänyt talosta lähdössä oleva Mikko Salonen, ei niinkään puheenjohtajisto. Olympiakomitean henkilökunnan näkemys asiasta on vallan toinen.

Jos urheilun näkyvintä operatiivista asemaa hallitseva henkilö ei nauti oman työyhteisönsä sataprosenttista tukea ja luottamusta, löytyykö halua jatkaa rampana ankkana? Olympiakomitea on Suomen merkittävimpiä tasa-arvotyön tekijöitä. Sen 70 työntekijästä 38 on naisia.

Olympiakomitean puheenjohtajan Jan Vapaavuoren pitkän aikavälin poliittiset suunnitelmat ovat ilmeisen kunnianhimoisia. Urheiluministeri, Olympiakomitean päärahoittaja Antti Kurvinen (kesk.) on tavoitteellinen nuori poliitikko.

Vapaavuori pelasti jo ainakin hetkeksi Lehtimäen työpaikan, mutta luodin ja miehen väliin hän tai Kurvinen ei todellakaan heittäydy. Jos ison maineriskin uhka väijyy, Lehtimäki lentää susille.

Mainittakoon tasapuolisuuden nimissä, että omista, pitkäaikaisista ammattiväleistäni Lehtimäkeen ei löydy huomauttamista, päinvastoin. Mies on kova ammattilainen.

Lehtimäki on virheensä tehnyt ja seuraamukset saanut. On toimittu juridisesti oikein. Moraali taas on likimääräisempi suure, josta voidaan keskustella.

On käynyt jokseenkin selväksi, että jos Lehtimäki ei olisi saanut kahden vuoden jatkosopimusta (2022–24), Ylen uutinen naisiin kohdistuneen epäasiallisen kohtelun tuomasta varoituksesta olisi jäänyt ilmestymättä.

On aivan eri asia, oliko ajatus kurinpidon salaamisesta realistinen vai olisiko ollut avoimuuden paikka. Lehtimäen elämänkumppani Anna Sorainen on Suomen johtavia viestinnän jonglöörejä. Olympiakomitean loppuviikon viestintäkohellus ei ollut ainakaan hänen käsialaansa.

Uutisen vuotajalla tuskin olisi ollut teolleen enää motiivia, jos Lehtimäki olisi vähin äänin jatkanut Olympiakomiteasta matkaa. Kiertotietä mies ampui itse itseään jalkaan. Jatkosopimus oli Pekingin loistavan olympiamenestyksen jälkeen näissäkin oloissa työnantajan tahto.

Esimerkiksi suurmenestyjän eli hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen ei ole säästellyt sanojaan kehuessaan huippu-urheiluyksikön merkitystä olympiaprojektin tukitoimi- ja resurssipuolella.

Mika Lehtimäen johtaman huippu-urheiluyksikön osuutta hiihtomaajoukkueen mahtavaan olympiamenestykseen pidettiin merkittävänä. Iivo Niskanen voitti 11. helmikuuta kultaa 15 kilometrillä (p).

Jotain Lehtimäen teosta, sitä sinänsä vähättelemättä, sekä hänen ammatillisesta tasostaan kertoo, että jatkon siunanneista kolmesta puheenjohtajasta kaksi oli miehen saamasta kurinpitorangaistuksesta tienneitä naisia.

Jos pesäpallohahmo, nuoren naispelaajan seksuaaliseen häirintään 2014 syyllistynyt Petri Kaijansinkko on seurannut Lehtimäki-tapauksen vaiheita, mies on oppinut, että jotkut ovat Suomessakin tasa-arvoisempia kuin toiset.

Kaijansinkolle teko – jota hän on syvästi pahoitellut – on nyt maksanut kaksi työpaikkaa ja käytännössä ammatin. Mies on toimintakiellossa, kunnes Pesäpalloliiton Suomen urheilun eettiseltä keskukselta (Suek) pyytämän tutkinnan kurinpitopäätös valmistuu.

Olympiakomiteassa taas päädyttiin siihen, että Lehtimäen kanssa riittävät pelkät työoikeudelliset toimet. Olympiakomitea kuuluu Suekin perustajajäseniin, ja sen päätös olla tekemättä asiasta urheiluoikeudellista tutkintapyyntöä on herättänyt ihmettelyä.

Ja vielä:

Kansainvälinen hiihtoliitto Fis yritti 2016 salata Therese Johaugin dopingrikkomuksen hieman samalla lailla kuin Olympiakomitea Mika Lehtimäen kurinpitorangaistuksen. Fis julkaisi nettisivuillaan epämääräisen tiedotteen Johaugin positiivisesta näytteestä, mutta totesi, ”ettei se dopingia ollut”. Kun asiaa tutkittiin tarkemmin, löytyi kuitenkin perusteet 18 kuukauden kilpailukiellolle.