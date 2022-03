Näin Mika Lehtimäen varoitusprosessi eteni kulisseissa – lue tästä Olympiakomitean tiedote sanasta sanaan

Olympiakomitean tiedote

Ilmoitus Lehtimäen mahdollisesta epäasiallisesta käytöksestä on saatettu Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salosen tietoon syyskuun lopulla 2021. Salonen on välittömästi tiedon saatuaan käynnistänyt Olympiakomitean toimintaohjeen (Olympiakomiteassa pelataan reilusti – toimintaohje häirintään, syrjintään ja kiusaamiseen) mukaiset toimenpiteet ja selvitysprosessin asiaa koskien.

Prosessissa ovat olleet mukana asianosaiset sekä työnantajaliiton työsuhdeasioihin erikoistuneet juristit. Ilmoituksen käsittelemiseksi on järjestetty useita kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia. Prosessin tuloksena asia on sovittu yhdessä osapuolten kesken ja siitä on annettu Lehtimäelle kirjallinen varoitus 7.10.2021.

Toimitusjohtajan esityksen Lehtimäelle annettavasta varoituksesta hyväksyi asian käsittelystä tietoisena ollut Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori. Päätöksestä informoitiin myös Olympiakomitean varapuheenjohtajia Susanna Rahkamoa ja Sari Multalaa.

Epäasiallisen käyttäytymisen kohteena olleiden henkilöiden pyynnöstä osapuolet sopivat lokakuussa 2021, että prosessista ja seuraamuksesta ei kerrota julkisuuteen. Tämän vuoksi Suomen Olympiakomitea ei tiedottanut asiasta lokakuussa eikä helmikuussa, kun Olympiakomitea uutisoi Lehtimäen sopimuksen jatkamisesta Huippu-urheiluyksikön johdossa.

Mika Lehtimäki valittiin jatkamaan määräaikaiseen tehtävään Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtajana 1.7.2022 alkaen. Päätöksen teki Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajisto.

Päätöksen valmistelun hetkellä ja päätöstä tehtäessä Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajisto oli perustellusti siinä käsityksessä, että Lehtimäen saamaan varoitukseen johtaneet toimet oli osapuolten välillä sovittu, ja tähän liittyen hänelle annettu varoitus on ollut juridisesti kovin mahdollinen seuraamus.

Mikäli Olympiakomitean tietoon tulee asiaan liittyvää lisätietoa, joka ei ollut puheenjohtajiston tiedossa valintahetkellä, Olympiakomitea käynnistää asiassa jatkoselvityksen.

– Olympiakomitea tulee jatkossakin toimimaan niin, että se takaa henkilöstölleen turvallisen työyhteisön, jossa ei sallita mitään epäasiallista käytöstä, Vapaavuori toteaa.

Olympiakomiteassa on nollatoleranssi epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään. Olympiakomitea ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista käytöstä. Olympiakomitea on pahoillaan tapahtuneesta ja sen aiheuttamasta haitasta epäasiallisen käytöksen kohteena olleille henkilöille, Olympiakomitean henkilökunnalle ja koko suomalaiselle urheiluyhteisölle.