Suomalainen vapaaottelulupaus lähtee kovin puhein uuteen haasteeseen – ”Tämä on paras tie UFC:hen”

Omran Chaaban siirtyy Cage Warriorsiin.

Omran Chaaban on yksi Suomen lupaavimmista vapaaottelijoista.

Vapaaottelija Omran Chaaban ottelee jatkossa brittiläisen Cage Warriorsin organisaatiossa. Suomalaislibanonilainen Chaaban, 21, otteli edelliset kaksi matsiaan UAE Warriorsissa, joka on Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa toimiva promootio.

Chaabanin uusi sopimus kattaa viisi ottelua.

– Sopimus on minulle tosi tärkeä. Tiedän nyt, keitä minun edessäni on ja mitä minun pitää tehdä, että pääsen sinne minne haluan, Chaaban sanoo.

Hän on kertonut aiemmin IS:lle, että hänen tavoitteenaan on tehdä merkittävä ura UFC:ssä.

– Tämä on paras tie UFC:hen. Minulle on tosi selvää, että 21-vuotiaana suomalaisena vapaaottelijana minun pitää harjata koko sarja. Tämä sarja on minun!

Cage Warriors tunnetaan ponnahduslautana kohti vapaaottelun yhdysvaltalaista huippuorganisaatiota UFC:tä. Promootion entisiä ottelijoita ovat esimerkiksi Conor McGregor ja Paddy Pimblett. Molemmat ovat nykyisin UFC-tähtiä.

Helsingissä syntynyt ja kasvanut Chaaban otteli ammattilaisuransa ensimmäisen ottelun juuri Cage Warriorsissa. "Libanonin gorillan” lupaavasti alkaneen ammattilaisuransa saldo on tällä hetkellä kaksi voittoa ja yksi tappio.

Välisarjalainen Chaaban asuu ja harjoittelee Irlannissa, jossa hän edustaa Team KF:ää.

Cage Warriorsissa ottelevat suomalaisista myös Jesse Urholin, Aleksi Mäntykivi ja Edward Walls. Walls ottelee seuraavaksi ensi viikon perjantaina ja Mäntykivi lauantaina Manchesterissa.