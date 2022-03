Sari Essayah istuu olympiakomitean hallituksessa – luki Mika Lehtimäen saamasta varoituksesta Ylen uutisesta

Yle uutisoi Olympiakomitean huippu-urheilujohtajan Mika Lehtimäen saamasta varoituksesta. OK:n hallituksen jäsen Sari Essayah sai tietää tapauksesta mediasta.

Yle uutisoi torstaina Suomen olympiakomitean huippu-urheilujohtajan Mika Lehtimäen saaneen työnantajaltaan varoituksen asiattoman käytöksensä vuoksi.

Kurinpitotoimen syynä oli Lehtimäen, 55, naisiin työyhteisössä kohdistunut epäasiallinen käytös.

– Pitää paikkansa. Tällainen tilanne on ollut viime syksynä. Työnantajan johdolla se on asianmukaisesti selvitetty kaikkien osapuolien läsnäollessa. Asia on sovittu ja loppuun käsitelty, Lehtimäki sanoi Ylelle.

Lehtimäki valittiin maaliskuussa jatkamaan tehtävässään vuoteen 2024 saakka. Hän on johtanut huippu-urheiluyksikköä vuodesta 2018.

Olympiakomitean toimitusjohtajan Mikko Salosen mukaan Lehtimäen epäasiallinen käytös oli tiedossa jatkopäätöstä tehdessä.

Ilta-Sanomat tiedusteli Olympiakomitean hallituksen jäsenen, kansanedustaja ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin kantaa siihen, miksi Lehtimäki sai jatkosopimuksen vaikka häirintätapaus oli tiedossa.

Kansainvälisen olympiakomitean edustajana Suomen olympiakomiteassa oleva Essayah kertoi, ettei ollut mukana kokouksessa, jossa Lehtimäen jatkosta päätettiin.

– Itse sain tästä eilen (torstaina) tiedon median kautta. Olen täysin median varassa, Essayah kertoi puhelimitse IS:lle.

Sari Essayah on Kansainvälisen olympiakomitean edustajana Suomen olympiakomiteassa.

Kun päätös oli tehty, eikö kokouksesta tullut mitään briiffiä teille hallituksen jäsenille?

– Ei. Meille tulee aina lehdistökatsaus seuraavana päivänä. Siinä silloin ymmärtääkseni todettiin Mika Lehtimäen valinnasta. Kokouspöytäkirjat ovat meillä niin sanottuja päätöspöytäkirjoja.

Miten hallituksen jäsenenä otit tämän uutisen vastaan?

– Olin yllättynyt etenkin siitä, etten ollut tiennyt tästä asiasta.

Onko Olympiakomitean tiedotuslinjassa teille hallituksen jäsenille jotain korjattavaa, kun olette olleet tällaisesta asiasta pimeydessä?

– Omalta osaltani ensimmäisenä ajatuksena on se, että en tiennyt siksi asiasta, kun en ollut mukana siinä kokouksessa.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoi Ylellä, että Olympiakomitealla on nollatoleranssi häirintään, ja nyt Lehtimäki sai ilman julkista hakua jatkosopimuksen. Miten näet Lehtimäen tilanteen ja tulevaisuuden Olympiakomiteassa? Pitäisikö hänen luopua tehtävästään?

– Minun mielestäni se oli eilen selvitetty, että miten tämä prosessi on mennyt. Siinä mielessä jos ne tahot ovat olleet tietoisia siitä asiasta, jotka ovat olleet päätöksenteon ytimessä... ymmärsin, että siinä on kuitenkin ollut toimitusjohtaja ja puheenjohtajisto. Tietenkin se on ollut silloin kollektiivinen päätös, kun se on näin eteenpäin viety.

Koetko siis, että Lehtimäellä on saumat jatkaa tehtävässään?

– Niin kuin totesin, koska se on ollut tiedossa niin silloin päätös on tehty niillä tiedoilla mitä on ollut. Se on vaikuttanut päätöksentekoon – johon en siis pystynyt olla vaikuttamassa kun en ollut paikan päällä enkä tiennyt tästä asiasta.

Nämä tiedot mitä teillä nyt on ja olet mediasta saanut, koet siis ettei ole tarpeen irtisanoa Lehtimäkeä Olympiakomiteasta?

– Ne henkilöt, jotka ovat olleet sitä päättämässä, heillä on ollut ne tiedot, he ovat tämän päätöksen tehneet, en lähde sitä silloin kiistämään.

Menet siis samassa linjassa tämän päätöksen tehneiden kanssa?

– He ovat olleet tämän päätöksen tekemässä ja he ovat tienneet taustan ja käyneet tämän asian läpi. En yksittäisenä jäsenenä lähtisi sitä kiistämään. En tiedä, kuinka laajalla joukolla tämä on ollut tiedossa. Omalta kohdaltani voin syyttää sitä, etten ollut sillä hetkellä läsnä. En voi tietää, onko asiasta käyty enemmän keskustelua tai muuta.

Essayah kertoo lopuksi, että hän edustaa Suomen olympiakomitean hallituksessa Kansainvälistä olympiakomiteaa eikä hän tässä pestissään ota yleensä kantaa valintaprosesseihin.

– Se ei ole siinä positiossa, joka itselläni on KOK:ta edustavana hallituksen jäsenenä.