Kommentti: Jan Vapaavuoren sisäpiiridiili räjähti – tämän takia Mika Lehtimäen häirintätapaus vie Olympiakomitean uskottavuuden

Olympiakomitea ei näytä hyvää esimerkkiä arvoissa, joista se mielellään puhuu, kirjoittaa urheilutoimituksen esihenkilö Vesa Rantanen.

Varoitus naisiin kohdistuvasta häirinnästä, paljasti Yle Urheilu torstaina.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen kiiltävään kilpeen ilmestyi hämmentävä ja likainen tahra melkein heti, kun upeasti menneiden Pekingin talviolympialaisten suuri huuma oli laantunut.

Kohdistaisin kohu-uutisessa ensiksi huomion yhteen sanaan: naisiin.

Se on monikko.

Se tekee Olympiakomitean antamasta varoituksesta monta pykälää painavamman ja pakottaa kysymään, onko Suomen urheilussa suurinta käytännön valtaa käyttävä johtaja seksuaalinen ahdistelija.

Emme tiedä varoituksen taustalla olevan häiritsevän käytöksen yksityiskohtia, koska Olympiakomitean tiedotuslinja oli uutisen ensiaallossa korviahuumaavan hiljainen.

Toisaalta Olympiakomitealla ei ole oikeutta aktiivisesti tiedottaa asiasta, mutta edes sisällä keskustelua ei ole avoimesti käyty.

Ja kun kyseessä on näin merkittävä virka järjestössä, joka haluaa näyttää yhteiskuntavastuullista esimerkkiä, tapauksen piilottelu taas kertoo omaa rumaa tarinaansa Olympiakomitean markkinoimista eettismoraalisista arvoista ja avoimuudesta.

Kun omissa kolisee, arvopuheet osoittautuvat tuuleen huuteluksi.

Ilman Ylen uutishankintaa Lehtimäen varoituksesta tietäisi vain hyvin pieni piiri. Se näyttää hyvin arveluttavalta, koska Olympiakomitea näyttää toivoneen, ettei varoitus vuoda julkisuuteen.

Jan Vapaavuoren johtama hallitus otti riskin, joka nyt realisoitui hallitsemattomalla tavalla.

Lue lisää: Olympiapomo sai häirinnästä varoituksen, pieni piiri päätti jatkosopimuksesta – Jan Vapaavuori: ”Voin avata tämän verran”

Salonen kertoi paljon

Ylen haastattelema, tehtävästään pian väistyvä toimitusjohtaja Mikko Salonen tarjoili meheviä yksityiskohtia.

Hän myönsi Ylelle, että Lehtimäen naisiin kohdistunut häirintätapaus oli Olympiakomitean tiedossa, kun hänen maaliskuun alussa julkistetusta jatkosopimuksestaan päätettiin.

– Olympiakomiteassa on nollatoleranssi epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään. Jos meille tulee näihin viittaava ilmoitus, se otetaan erittäin vakavasti, Salonen sanoi Ylelle.

Varoituksen annettuaan Olympiakomitea palkitsi naisia varoituksen arvoisesti häirinneen, merkittävää valtaa käyttävän miesjohtajan lihavalla jatkosopimuksella ilman avointa hakua tehtävään.

Kun Lehtimäki valittiin huippu-urheilujohtajaksi 2018 Mika Kojonkosken jälkeen, haku oli avoin ja siihen haki puolensataa kovaa ammattilaista.

Nyt Olympiakomitea on päättänyt, että Suomessa on vain yksi tehtävään kykenevä yliosaaja, koska ”menestyksen suhteen käyrä on ollut nousujohteinen”, kuten Salonen perusteli.

Tokion kesäkisoissa menestys oli kauniisti sanottuna vaatimatonta, ja Lehtimäen paraatilajissa yleisurheilussa suorastaan heikkoa.

Pekingissä menestyksestä vastasivat metsäkoneyhtiön tuella vieremäläinen Niskasen perhe sekä miesten että naisten jääkiekkojoukkueet.

Näiden menestyksessä Olympiakomitean saati Lehtimäen rooli asettuu vähäisen ja olemattoman välimaastoon.

Vapaavuoren johtaman hallituksen moraalinen kompassi asettuu omituiseen valoon sekin, vaikka Vapaavuori sanoo asiassa käytetyn suurta harkintaa.

On tietenkin selvää, ettei työnantaja voi huudella julkisuuteen varoitusasioista, mutta jatkopestistä käytiin keskustelu hyvin pienessä piirissä.

Salonen alisti päätöksen hallituksen puheenjohtajakolmikolle, jossa Vapaavuoren lisäksi varapuheenjohtajina päätösvaltaa käyttävät Sari Multala ja Susanna Rahkamo.

Hyvän tahdon liike

Vapaavuori on kovaa vauhtia tekemässä Olympiakomiteasta yhteiskunnallisesti merkittävää laitosta, jolla olisi kansanterveyttä ja terveellistä elämää tukevia tärkeitä tehtäviä.

Taustalla on Vapaavuoren ajatus, että oikeita arvoja ja terveysasioita edistävänä talona Olympiakomitea helpommin hankkisi rahoituksensa valtion budjetista kuin kapeasti huippu-urheiluyksikkönä.

Olympiakomitean hallituksessa istuu kahdeksan hallituksen jäsentä, joista puolet on naisia.

Yksi varsinainen jäsen eli Sari Essayah kertoi IS:lle perjantaina, että luki Lehtimäen saamasta varoituksesta Ylen uutisesta. Hän korosti, ettei ollut kokouksessa, jossa jatkosopimuksesta päätettiin.

Lue lisää: Sari Essayah istuu olympiakomitean hallituksessa – luki Mika Lehtimäen saamasta varoituksesta Ylen uutisesta

Muut IS:n tavoittamat hallituksen jäsenet eivät halunneet kommentoida.

Avointa ja läpinäkyvää?

Vapaavuori on aloittanut Olympiakomitean puheenjohtajana räväkästi ja edistänyt niitä asioita, joita kampanjassaan painotti.

Osa urheiluväestä epäili, että yksi Vapaavuoren motiiveista hakea tehtävään oli pedata asemia mahdolliseen presidenttikampanjaan. Olympiakomitean puheenjohtajuus on näkyvä ei-poliittinen tehtävä.

Vapaavuori kiisti pontevasti yhteyden, mutta toisaalta ilmoittautui kisaan Ylen Ykkösaamussa helmikuussa.

Venäjän Ukrainassa aloittama järkyttävä hyökkäyssota on asettanut maailman kokonaan uuteen asentoon Pekingin olympialaisten jälkeen.

Vapaavuoren puheenjohtajatien hiekoittajaksi kokoomuksessa nousi 2014 Alexander Stubb, joka nousi myös pääministeriksi.

Nyt, kun Venäjän pommit murhaavat säälittä ukrainalaisia, on Stubb noussut kansainvälisessä mediassa arvostetuksi ulkopolitiikan ja Venäjän asiantuntijaksi, joka ajokoiran kestävyydellä ja sujuvalla englannillaan kiihdyttää taas Vapaavuoren ohi kaistaa, jossa lukee CNN.

Vapaavuoren osaksi on jäänyt jäädä selittämään Olympiakomitean hähmäistä häirintäskandaalia, jonka keittämisessä hän itse käytti suurinta kauhaa.