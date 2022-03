Yle: Mika Lehtimäki sai varoituksen naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki sai työnantajaltaan varoituksen asiattoman käytöksensä vuoksi, Yleisradio uutisoi.

Mika Lehtimäki on toiminut huippu-urheiluyksikön johdossa vuodesta 2018 lähtien.

Suomen merkittävimpiin urheilujohtajiin kuuluva Mika Lehtimäki on saanut työnantajaltaan varoituksen, kertoo Yleisradio.

Kurinpitotoimen syynä oli OIympiakomitean huippu-urheilujohtaja Lehtimäen, 55, naisiin työyhteisössä kohdistunut epäasiallinen käytös.

– Pitää paikkansa. Tällainen tilanne on ollut viime syksynä. Työnantajan johdolla se on asianmukaisesti selvitetty kaikkien osapuolien läsnäollessa. Asia on sovittu ja loppuun käsitelty, Lehtimäki sanoi Ylelle.

Hän ei avannut tapausta Ylelle enempää, mutta lupasi muuttaa käyttäytymistään.

Lehtimäki valittiin maaliskuussa jatkamaan tehtävässään vuoteen 2024 saakka. Hän on johtanut huippu-urheiluyksikköä vuodesta 2018.

Olympiakomitean toimitusjohtajan Mikko Salosen mukaan Lehtimäen epäasiallinen käytös oli tiedossa jatkopäätöstä tehdessä.

– Kun Lehtimäen eli huippu-urheiluyksikön johtajan pestin jatkamista käsiteltiin, niin luonnollisesti tämä oli yksi asia, joka käytiin läpi, Salonen sanoi Ylelle.

Lehtimäki on pitkän linjan valmentaja ja urheilujohtaja, jonka suuri yleisö muistaa etenkin Ylen yleisurheiluasiantuntijan tehtävästä.