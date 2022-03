Ukrainalaisurheilijan epätoivoinen protesti Pekingissä herätti huomiota maailmalla – kertoi nyt tilanteestaan sodan keskellä

Ukrainalainen olympiaurheilija Vladyslav Heraskevytsh haluaa venäläiset kollegansa tilille sodan tukemisesta.

Ukrainalainen skeleton-kelkkailija Vladyslav Heraskevytsh herätti maailmanlaajuista huomiota Pekingin talviolympialaisissa.

Heraskevytsh, 23, näytti laskunsa jälkeen tv-kameroille kylttiä, jossa oli ytimekäs viesti:

– Ei sotaa Ukrainaan.

Valitettavasti Heraskevytshin toive ei toteutunut. Hän teki protestinsa 11. helmikuuta. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vain 13 päivää myöhemmin.

Tuhansia ihmishenkiä vaatinut konflikti jatkuu yhä. Heraskevytsh kertoi keskiviikkona CNN:lle omasta tilanteestaan sodan keskellä.

– Kun näytin kylttiä [olympialaisissa], tiesimme rajojemme lähellä olevan paljon joukkoja, mutta ei sitä vain osaa valmistautua sotaan. Ei sotaa voi ennakoida. Loppuun saakka, helmikuun 24. päivään asti, koko Ukraina ja muu maailma oli varma siitä, että maailmansota ei syty – tunne siitä oli ihan hullu.

– Maassani on ollut jo paljon kuolonuhreja, paljon ystäviä on jo menetetty. Tilanne on painajaismainen, Heraskevytsh kuvaili.

Kiovassa sodan syttyessä ollut Heraskevytsh sanoi yrittäneensä ensin värväytyä Ukrainan armeijaan, mutta häntä ei ollut otettu asepalvelukseen, koska kaikki joukot olivat jo täynnä eikä hänellä ollut sotilaskokemusta.

Niinpä Heraskevytsh on yrittänyt kantaa kortensa kekoon muilla tavoin. Hän ajoi maanantaina pakettiautollisen avustustarvikkeita Kiovasta isänsä kotikaupunkiin Zhytomyriin Pohjois-Ukrainaan.

Heraskevytsh on myös yrittänyt käyttää urheilun tuomaa näkyvyyttä maansa hyväksi. Hän on ollut yhteydessä kansainvälisiin kilpakumppaneihinsa, antanut haastatteluja ja ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

Viime sunnuntaina hän julkaisi Instagramissa videon, jossa hän osoitti sanansa venäläisille urheilijakollegoilleen. Heraskevytsh hämmästeli sitä, kuinka moni Venäjän urheilutähti on julkisesti tukenut maansa sotatoimia.

Heraskevytsh vaati urheilijoita auttamaan sodan pysäyttämisessä. Hänen mukaansa venäläiset ovat kollektiivisesti vastuussa sodasta, kuten saksalaiset olivat natsien hirmutöistä toisen maailmansodan aikaan.