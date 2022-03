Conor McGregor hurjasteli ratissa – poliisi takavarikoi supertähden ökyauton

Conor McGregor joutui jälleen poliisin huomaan.

Vapaaottelun supertähti Conor McGregor on jälleen poikkiteloin virkavallan kanssa. Ja jälleen kyse on 33-vuotiaan irlantilaisen autolla ajamisesta.

Irish Independent uutisoi, että McGregor pidätettiin tiistai-iltana Bentley Continental -superautonsa ratista. Syy oli holtiton ajaminen. McGregor ajoi tiettävästi Lucanin ja Palmerstownin välillä, kun hänen ajamisensa herätti poliisin huomion.

Poliisi takavarikoi auton, mutta palautti sen myöhemmin. Auton arvo on noin 170 000 euroa.

McGregoria syytetään vaarallisesta ajamisesta, ja hänen on määrä olla oikeuden edessä huhtikuussa. Hänet vapautettiin takuita vastaan.

McGregor on joutunut usein aiemmin vaikeuksiin ajamisensa vuoksi. MMA Junkie -sivuston mukaan irlantilaisella on kaikkiaan 18 tuomiota, joista moni liittyy juuri ajamiseen. Joukossa on myös väkivaltarikoksia.

McGregorin edustaja kertoi medialle, että ottelija ei ollut päihteiden vaikutuksen alaisena. Hän oli tiettävästi matkalla kuntosalille.

Irlantilainen ei ollut ainoa lain kanssa vaikeuksiin joutunut vapaaottelija. TMZ kertoi, että 37-vuotias Jorge Masvidal pahoinpiteli maanantai-iltana toisen vapaaottelijan, Colby Covingtonin.