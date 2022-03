Putinin suosikki, jättikauppoihin painostettu miljardööri, avokätinen tuhlaaja – tällaisia ovat venäläiset urheiluoligarkit

Miljoonia velkaisille ongelmaseuroille ja painostusta Vladimir Putinilta. Tällaisia ovat kansainvälisissä urheiluseuroissa vaikuttaneet urheiluoligarkit.

Lokakuussa 2017 valioliigaseura Arsenalin kannattajayhdistys Arsenal Supporters' Trust lähestyi seuran osakkeista 30,4 prosenttia omistanutta Alisher Usmanovia.

Kannattajat pyysivät, ettei venäläisoligarkki myisi osuuttaan enemmistöosakas Stan Kroenkelle. Yhdysvaltalainen liikemies omisti seurasta jo 67 prosenttia, eivätkä fanit halunneet, että loputkin menevät hänelle.

Kroenke ei ollut fanien keskuudessa pidetty: ”Silent Stan” ei kaatanut seuraan rahaa fanien haluamalla tavalla, ei kuten vaikkapa Chelsean oligarkkiomistaja Roman Abramovitsh. Osa faneista toivoi, että Usmanov ostaisi Kroenken ulos, ei toisinpäin.

Usmanov vakuutti, ettei myisi. Hän esitti Kronkelle miljardin punnan ostotarjouksen Arsenalista. Sitä ei hyväksytty. Seuraavana vuonna, elokuussa 2018, Usmanov myi osakkeensa Kroenkelle 550 miljoonalla punnalla. Kroenke haali kaikki muutkin jäljellä olleet osakkeet itselleen, ja Arsenal jäi täysin yhdysvaltalaisomistukseen, ilman venäläisrahaa.

Helmikuussa 2022 Arsenalin fanit todennäköisesti huokaisivat helpotuksesta, ettei Usmanov pitänyt lupaustaan. Venäläinen oligarkkiraha saastui sillä hetkellä, kun Venäjä vyöryi Ukrainaan ja aloitti sodan.

Alisher Usmanov on mediatietojen mukaan yksi Putinin suosikkioligarkeista.

Uzbekistanissa syntynyt Alisher Burkhanovitsh Usmanov, 68, on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Forbesin maailman rikkaimpien listalla 2021 hän oli 18,4 miljardin dollarin omaisuudellaan sijalla 99. Forbesin reaaliaikaisella miljardöörilistalla hän on nyt tippunut 13 miljardillaan sijalle 152.

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen metalli- ja kaivosyrityksillä sekä sijoitustoiminnalla rikastunutta Usmanovia kutsutaan ”yhdeksi Vladimir Putinin suosikkioligarkiksi”.

Nyt Usmanov on niin EU:n pakotelistalla. Pakotteet eivät enää vaikuta Arsenaliin, mutta valioliigaseura Evertoniin ne ovat iskeneet – ainakin osittain.

Usmanov ei ole liverpoolilaisseuran omistaja. Se titteli on hänen pitkäaikaisella liikekumppanillaan, brittiläis-iranilaisella Farhad Moshirilla. Usmanov on kuitenkin ulottanut lonkeronsa seuraan sponsorisopimusten kautta.

Usmanovin holdingyhtiö USM on ollut Evertonin merkittävä yhteistyökumppani – ja Moshiri USM:n merkittävä osakkeenomistaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Tammikuussa 2017 USM solmi Evertonin kanssa viiden vuoden ja 15 miljoonan dollarin per vuosi sopimuksen Evertonin harjoituskeskuksen nimeämisoikeudesta. USM:llä oli myös optio Evertonin uuden stadionin nimeämisoikeudesta.

Tuon sopimuksen arvo oli 40 miljoonaa dollaria. Lisäksi Usmanovin omistama teleoperaattori MegaFon oli Evertonin ottelutapahtumien nimisponsori ja pelipaitojen hihasponsori.

Maaliskuun alussa, kaksi päivää sen jälkeen kun EU oli asettanut Usmanovin pakotelistalle, Everton hyllytti venäläisoligarkkiin linkittyvät sopimukset. Moshiri puolestaan jätti USM:n hallituksen. DailyMailin mukaan Evertonin pelaajabudjettiin jäi 300 miljoonan punnan aukko.

Usmanov on kutsunut EU:n pakotteita ”epäreiluiksi”.

– Pakotteiden perusteluina käytetyt syyt ovat valheellisia ja herjaavia syytöksiä, jotka vahingoittavat kunniaani, ihmisarvoani ja mainettani, Usmanov totesi tiedotteessa Liverpool Echon mukaan.

Samalla Usmanov ilmoitti astuvansa syrjään Kansainvälisen miekkailuliiton puheenjohtajan paikalta ”kunnes oikeus palautuu”.

Usmanov matkusti mediatietojen mukaan Uzbekistaniin sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Usmanov ja paljon otsikoissa ollut Chelsean oligarkkiomistaja Roman Abramovitsh eivät ole ainoat venäläiset tai venäläislähtöiset raharikkaat, jotka ovat syytäneet rahojaan urheiluun myös Venäjän rajojen ulkopuolelle.

Maxim Demin / Bournemouth

Venäläissyntyinen liikemies Maxim Victorovitsh Demin, 52, osti vuonna 2011 Englannin jalkapallon kolmannella sarjatasolla tuolloin pelanneen Bournemouthin yhdessä Eddie Mitchellin kanssa. Mediatietojen mukaan Demin maksoi 50 prosentistaan 850 000 puntaa.

Kaksi vuotta myöhemmin Demin osti Mitchellin ulos. Hän on edelleen Bournemouthin enemmistöomistaja, vaikka vuonna 2015 myikin 25 prosentin osuuden seurasta.

Deminin aikakaudella Bournemouth nousi Valioliigaan asti. Seura oli korkeimmalla sarjatasolla vuodet 2015–2020. Nyt se pelaa toisella sarjatasolla Championshipissä ja on jälleen kärkkymässä nousua.

Sky Sportsin mukaan Demin on tuonut seuraan paljon rahaa, mikä on näkynyt esimerkiksi harjoituskeskuksen ja stadionin parannuksina. Kun Demin vuonna 2011 tuli osaomistajaksi, Bournemouth rikkoi välittömästi siirtoennätyksensä maksamalla 800 000 hyökkääjä Matt Tubbsista.

Bournemouth on The Sunin mukaan säästymässä Venäjän aloittaman sodan vaikutuksilta, sillä Demin on nykyään Britannian kansalainen.

Maxim Demin oli miljoonillaan nostamassa Bournemouthia Valioliigaan. Nyt seura on jälleen sarjaporrasta alempana Championshipissä.

Dmitri Rybolevlev / AS Monaco

Miljardööri Dmitri Rybolevlev on Ranskan liigassa pelaavan AS Monacon puheenjohtaja ja enemmistöomistaja.

Kun Rybolevlev, 55, otti seuran haltuunsa vuonna 2011, Monaco oli velkainen ongelmaseura Ranskan toisella sarjaportaalla. Rybolevlevin miljoonien avulla Monaco käänsi kurssinsa täysin. Nykyään se on yksi Ranskan huippuseuroista, jota on viime vuosina nähty myös Mestarien liigassa.

Seura nousi pääsarjatasolle 2013. Kesällä 2013 Monaco – siis käytännössä Rybolovlev – tuhlasi pelaajakaupoilla 146 miljoonaa puntaa. Tuolloin seuraan tulivat muun muassa tähtipelaajat Radamel Falcao ja James Rodríguez.

Sodan alettua Rybolevlev kertoi AS Monacon verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa, että niin seura kuin hän henkilökohtaisesti ovat lahjoittaneet rahaa Punaiselle ristille sodasta kärsivien ukrainalaisten hyväksi.

Dmitri Rybolevlev ei ole asunut Venäjällä vuosikausiin.

France24:n mukaan Rybolevlev ei ole asunut Venäjällä vuosiin. Sivuston mukaan hän joutui vuonna 2010 myymään enemmistöosakkeensa lannoitteita valmistavasta venäläisestä Uralkalista Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluneille henkilöille. Tämän jälkeen Rybolevlev muutti Monacoon.

Häneen ei kohdistu pakotteita. Rybolevlev omistaa myös belgialaisseura Cercle Brugge K.S.V.:n.

Dmitri Mazepin / F1-talli Haas

Uralkali tunnetaan nykyään oligarkki Dmitri Mazepinistä. Miljardööri Mazepinin perustama kemianteollisuudessa vaikuttava Uralchem osti Uralkalista viidesosan vuonna 2013.

Viime vuosina Uralkalin ja Mazepinin nimi on liitetty F1-talli Haasiin. Mazepin osti pojalleen Nikita Mazepinille paikan Haasista Uralkalin kautta maksetuilla sponsorirahoilla.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Haas katkaisi välinsä niin Uralkaliin kuin Mazepineihin. Uralkali on vaatinut Haasin F1-kaudelle 2022 maksettuja sponsorirahoja takaisin.

Dmitri Mazepin tunnetaan läheisistä väleistään Vladimir Putiniin. Sekä isä että poika ovat nyt EU:n pakotelistalla.

Dmitri Mazepin osti pojalleen kuskipaikan formula ykkösistä.

Mihail Prokhorov / Brooklyn Nets

Neuvostoliiton hajottua metalliteollisuudella rikastunut oligarkki Mihail Prokhorov omisti vuosina 2010–2019 koripallon NBA-seuran, newyorkilaisen Brooklyn Netsin.

Sports Illustrated kuvailee Prokhorovia ”kamalaksi seurapomoksi”, ainakin numeroiden perusteella.

– Prokhorov on aina venäläismiljardööri, joka yritti ostaa NBA:n mestaruuden, epäonnistui ja nosti kytkintä kun joukkueen arvo oli korkeimmillaan, SI kirjoitti, kun Prokhorov myi jäljellä olleet 51 prosenttia osakkeistaan Joseph Tsaille.

Prokhorov osti seuran 223 miljoonalla dollarilla ja myi sen 2,35 miljardilla.

Sivuston mukaan venäläinen käytti Brooklyn Netsiin joka tapauksessa huomattavia summia. Vuonna 2010 Nets oli henkitoreissaan keskellä lamaa, ja Prokhorovin on miljoonillaan katsottu pelastaneen seuran.

New York Postin väitteen mukaan Prokhorov myi Netsin osin Vladimir Putinin painostuksen vuoksi. Lehti kertoo, että painostus liittyi Krimin valtauksesta asetettuihin pakotteisiin ja siihen, että Putin halusi testata oligarkkiensa lojaaliutta.

– Putin suositteli vahvasti, että hän (Prokhorov) myisi Netsin, lähde totesi New York Postille maaliskuun alussa.

– Et voinut olla sekä Venäjän puolella että omistaa NBA-seuran, toinen lähde sanoi.

Mihail Prokhorov oli NBA-seura Brooklyn Netsin omistaja vuosina 2010–2019.

Valeri Oyf / Vitesse

Chelseaa myymässä oleva Roman Abramovitsh ei ole ainoa oligarkki, joka on joutunut kauppaamaan omistamansa seuran Ukrainan sodan seurauksena.

Abramovitshin läheinen tuttava Valeri Oyf on France24:n mukaan myymässä enemmistöomistajuuttaan hollantilaisesta jalkapalloseurasta Vitessestä. Eredivisien seura ilmoitti asiasta 11. maaliskuuta.

– On tuskallista sanoa hyvästit Vitesselle, mutta tässä vaikeassa tilanteessa minun on tehtävä vaikea päätös seuran, sen työntekijöiden, fanien, sponsorien ja muiden osakkaiden edun vuoksi, Oyf kommentoi tiedotteessa.

DW:n mukaan ukrainalaissyntyinen Oyf on omistanut Vitessen vuodesta 2018 lähtien. Häneen ei ole sivuston mukaan kohdistunut pakotteita.