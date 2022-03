Kuvat: Venäläiskaksoset Dina ja Arina tukivat näkyvästi Putinia – yksi kiusallinen yksityiskohta kadotettiin somekuvista

Z-merkki ei ollutkaan enää kunniaksi venäläisurheilijoille.

Moni venäläisurheilija esiintyi viime viikolla presidentti Vladimir Putinin järjestämässä juhlassa Moskovassa. Täydellä stadionilla järjestettiin Ukrainan sodan tukikonsertti.

Nationalistiseksi huumannostatukseksi tarkoitetussa tilaisuudessa esiintyneistä urheilijoista monilla oli edustusasunsa rintamuksessa Z-tunnus. Z on tullut tutuksi mm. Venäjän armeijan hyökkäysjoukkojen panssareista ja joukkojen asuista. Symboli on ollut myös näkyvästi esillä ympäri maata.

Esimerkiksi telinevoimistelijat Dina ja Arina Averina kuvattiin tilaisuudessa Z-symboli rintamuksissaan. Kun Dina Averina julkaisi myöhemmin kuvia kulisseista avoimella Telegram-kanavallaan, olivat Z-merkit kadonneet mystisesti – eivätkä erityisen vakuuttavasti.

Lehtikuvissa Z-tunnukset näkyvät selvästi.

Kuvakaappaus Dina Averinan Telegram-tililtä. Edustusasujen Z-tunnukset ovat kadonneet.

Z-symbolit oli peitelty suttuisella kuvankäsittelyllä, jossa ”kumituksen” jäljet näkyivät selvästi. Kuvassa ovat myös taitoluistelijat Nikita Katsalapov ja Viktorija Sinitsina. Eritoten Katsalapovin rintamuksesta retusoitu tunnus on jättänyt tökerön jäljen.

Norjan yleisradioyhtiön NRK:n haastattelema asiantuntija Irina Anisimova sanoo, että symbolin poistamisella halutaan todennäköisesti lähettää viesti faneille.

– Kuvankäsittely on tapa näyttää faneille, että he ovat sotaa vastaan. Se on myös tapa ottaa etäisyyttä itse symboliin, jota verrataan hakaristiin tai muuhun fasistiseen symboliin, Anisimova kertoo NRK:lle.

Anisimova uskoo, että Telegram-yleisö on nuorta ja etsii uutisia kansainvälisistä lähteistä. He ovat kenties herkemmin sotaa vastaan.

– He, joilla on pääsy internetiin, pääsevät lukemaan kansainvälisiä uutisia ja ovat osa vastarintaa. He ovat nuorempia, kaupunkilaisia ja koulutettuja. Usein vanhempi polvi katsoo televisiosta uutiset ja saa valtion virallisen sotaviestin.

NRK:n haastattelema Kåre Johan Mjör sanoo puolestaan, että kyse voi olla yksinkertaisesti urheilijoiden taktikoinnista.

– Z-tunnus on erittäin polarisoiva, ja sen käyttäminen voi leimata. Kenties urheilijat ajattelevat asiaa taktisesti. Heillä on kansainväliset urat, ja he haluavat pystyä jatkamaan niitä.

Mjör muistuttaa, että urheilijat esiintyivät itse tilaisuudessa eli on vaikea sanoa, mitä he oikeasti ajattelevat sodasta. Hän uskoo, että heitä kohtaan asetettiin joka tapauksessa paineita osallistua tilaisuuteen, jossa myös Putin oli läsnä.