UFC-tähti paljasti palkkansa – fanit ihmeissään: ”Tienasin saman verran kärrypoikana ruokakaupassa”

Paddy Pimblettille Lontoon UFC-illasta maksettu korvaus puhuttaa.

Lontoon UFC-ilta viime lauantaina oli jättimenestys, eikä vähiten kotimaassaan otelleen nousevan tähden Patrick ”Paddy” Pimblettin ansiosta.

Pellavapäinen ottelija veti lehterit täyteen ja takasi järjestäjälle miljoonien eurojen tulot. Puheenaiheeksi on noussut illan päätähden oma palkkio, joka on varsin pieni suhteessa hänen vetovoimansa järjestäjille tuottamaan rahaan.

MMA Junkie -sivusto kertoo, että ottelun jälkeisenä päivänä levisi virheellistä tietoa, että Pimblett olisi tienannut Lontoon matsistaan lähes 107 000 dollaria (noin 97 000 euroa), mutta totuus on toinen. Pimblett, 27, tyrmäsi tiedon Twitterissä.

– Kunpa tienaisinkin tuon verran. Oletteko v*ttu tosissanne? Pimblett kirjoitti twiitissään.

Pimblett paljasti paljasti todelliset tienestinsä Lontoon illasta pari päivää myöhemmin The Dave Portnoy Show’ssa. Hänen peruspalkkionsa oli 12 000 dollaria (noin 10 900 euroa). Potti toki kasvoi menestyksen ansiosta, sillä voittamalla ottelunsa hän sai palkkionsa tuplana.

Lontoon ilta oli niin iso taloudellinen menestys, että UFC päätti vielä jakaa Performance of the Night -bonuksen kaikille yhdeksälle ottelijalle, jotka voittivat ottelunsa ennen täyttä aikaa. Tämä 50 000 dollarin arvoinen bonus on tapana jakaa illan parhaalle ottelijalle.

Myös suomalaisottelija Makwan Amirkhani sai tämän bonuksen.

Pimblettin kokonaistienestit nousivat näin vahvan esityksen ansiosta 74 000 dollariin (noin 67 000 euroa), mutta jos tuloksena olisi ollut tappio, olisi tilille ropissut vain 12 000 dollaria.

Fanit vaikuttivat olevan hämmästyneitä Pimblettin verrattain pienistä tienesteistä. The Dave Portnoy Show’n Youtube-kommenteissa moni on sitä mieltä, että Pimblett ”ryöstettiin”. Moni nostaa esiin, että hän oli tapahtuman vetonaula.

– Tienasin saman verran kärrypoikana ruokakaupassa, yksi fani kirjoittaa.

Pimblett tyrmäsi Lontoon ottelussaan Kazula Vargasin.