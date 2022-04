Eemil Kurhela, 24, kasvoi lestadiolaisessa perheessä – sitten vapaaottelu ja rakkaus muuttivat elämän

Eemil Kurhelan ammattilaisura alkoi vakuuttavalla voitolla.

Päivä oli yksi jännittävimmistä 16-vuotiaan Eemil Kurhelan elämässä. Hyvinkääläispoika oli kerännyt rohkeutta kuukausien ajan. Nyt oli aika tarttua härkää sarvista ja kertoa vanhemmille.

Kurhela pyysi äitinsä ja isänsä luokseen kotona ja kakaisi ulos:

– Minä en ole enää lestadiolainen.

Kurhela oli yhdeksänlapsisen perheen esikoinen ja sen ensimmäinen jäsen, joka halusi jättää vanhoillislestadiolaisuuden. Lestadiolaisuus on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä toimivista herätysliikkeistä.

Kurhelan onneksi hänen vanhempansa suhtautuivat päätökseen ymmärtävästi.

– Äiti ja isä eivät puhuneet kummempia. He sanoivat vain, että saan tehdä omat päätökseni ja että olen aina heidän lapsensa. Suhteemme ei muuttunut, Kurhela kertoo nyt.

Nykyisin Riihimäellä asuva mies on 24-vuotias ja elänyt herätysliikkeen ulkopuolella kahdeksan vuoden ajan. Hänellä ei ole lestadiolaisuudesta pahaa sanottavaa. Päin vastoin. Hän muistelee lapsuuttaan arvostaen.

Kun Kurheloiden lapset tulivat koulusta kotiin, he tekivät ensin läksyt ja lähtivät sitten ulos, jossa viettivät paljon aikaa. Jos tekemistä ei ollut, sitä piti kehittää. Lapset rakentelivat majoja ja leikkivät legoilla. Eemil kuunteli paljon klassista musiikkia.

Lestadiolaisen tavan mukaan kotona ei ollut televisiota.

– Ihmettelin pienenä, miksen saanut katsoa televisiota. Minulle kerrottiin, että sieltä tulee maailman menoa: musiikkia, kiroilua ja juomiskulttuuria. Siltä yritettiin suojella. Ettei lähtisi maailman menoihin mukaan, vaan pysyisi omassa uskossa ja uskonnossa, Kurhela selittää.

Eemil Kurhela harjoittelee Sisu Gymillä Järvenpäässä.

Lestadiolaisille elämän suurin arvo on uskonto, Kurhela sanoo. Sen edelle ei saa mennä mikään muu. Kun Kurhela varttui teini-ikäiseksi, hän ymmärsi, ettei hänen oma arvomaailmansa kohdannut lestadiolaisuuden kanssa.

Poika oli esimerkiksi hyvin kiinnostunut urheilusta. Kurhela meni 14-vuotiaana isänsä perässä hyvinkääläiselle kamppailusalille RNC:lle. Hän aloitti vapaaottelun peruskurssin ja jäi koukkuun lajiin. Kun vuotta tai paria myöhemmin tuli aika otella ensimmäistä kertaa, Kurhela törmäsi uskonnolliseen haasteeseen.

– Lestadiolaiskulttuurissa harrastaminen on iso juttu. Porukka on urheilullista ja yhdessä harrastetaan paljon. Kilpaurheilua ei kuitenkaan lestadiolaisuudessa hirveästi ole, koska se ei saa mennä uskonnon edelle, Kurhela kertoo.

Herätysliikkeessä kavahdetaan oman kunnian tavoittelemista, minkä vuoksi kilpaurheileminen tai esiintyvä taiteilijuus ovat perinteisesti olleet pannassa. Haasteensa vapaaottelemiselle asetti myös seuroissa käyminen. Seurat ovat lestadiolaisuuden tärkein kokoontumismuoto. Uskonnollisia tilaisuuksia järjestetään viikonloppuisin, jolloin urheilussa pidetään valtaosa kisoista ja otteluista.

– 14–16-vuotiaana aloin miettiä, että ehkei tämä ole... pitää koko ajan... en voi keskittyä urheiluun niin paljoa, Kurhela sanoo.

Toisen, voimakkaamman sytykkeen lestadiolaisuudesta eroamiselle Kurhelalle toi rakkaus. Hän tapasi lukioikäisenä nykyisen kihlattunsa Johannan. Johanna ei ollut lestadiolainen. Se oli ongelma.

– Jos parisuhteessa toinen on lestadiolainen ja toinen ei, on vaikeaa pitää uskoa pystyssä. Lestadiolaisuudessa ollaan paljon tukena toiselle. Nainen ja mies tukevat toisiaan uskossa, Kurhela selittää.

Hän alkoi kuitenkin seurustella Johannan kanssa. Silloin äiti haistoi palaneen käryä ja kysyi, että mikäs homma tämä on, kun nuori mies seurustelee ja vapaaottelee tosissaan.

– Päätin, etten pysty elämään kaksoiselämää. Halusin elämältä muutakin uskossa olemista, Kurhela kertoo.

– Kun olin eronnut lestadiolaisuudesta, fiilikseni oli vapautunut, koska olin päässyt pois.

Eemil Kurhela on otellut noin 50 amatöörimatsia vapaaottelussa, mikä on yksi isoimmista luvuista Suomen lajihistoriassa.

Kurhelan kokemukset uskonyhteisöstä eroamisesta ovat positiivisia. Häntä ei suljettu ulkopuolelle. Hetken aikaa 16-vuotiasta poikaa kuitenkin arvelutti. Lestadiolaiset uskovat, että vain herätysliikkeeseen kuuluvat ihmiset pääsevät kuoleman jälkeen taivaaseen.

– Kaikki muut menevät kadotukseen. Kun lähdin, pelkäsin aluksi. Nyt olen ajatellut asiaa uudestaan. Maailmassa on seitsemän miljardia ihmistä ja lestadiolaisia 200 000–300 000. Onko oikein ajatella, että vain lestadiolaiset pääsevät taivaaseen?

Kurhelalla on yhä paljon kavereita ja tuttuja lestadiolaispiireissä, sillä kukaan ei katkaissut välejään häneen. Nykyisin elämät vanhojen kavereiden kanssa ovat kuitenkin hieman erilaisia ja yhteydenpito on vähentynyt. Monella vanhalla kaverilla on jo lapsia.

– Lestadiolaisuudessa esiaviollinen seksi on kiellettyä. Ensin mennään naimisiin ja sitten saa alkaa vasta näitä miettimään, Kurhela sanoo.

Esikoispoika aloitti perheessään ison muutoksen jättäessään lestadiolaisuuden taakseen. Hänen jälkeensä uskonyhteisöstä lähti isä, ja isän jälkeen äiti. Nykyään yksikään perheenjäsen ei enää kuulu lestadiolaisiin. Vanhempien elämä on muuttunut paljon.

– He viettävät nuoruutta uudestaan. Käyvät viihteellä, Kurhela kertoo.

Kurhela aikoo rahoittaa perheensä elämää vapaaottelun lisäksi myös keikkaluonteisella ensihoitajan työllä.

Riihimäkeläinen on ehtinyt tehdä paljon niinä kahdeksana vuonna, jotka hän on elänyt lestadiolaisuuden ulkopuolella. Hän on otellut noin 50 amatöörimatsia vapaaottelussa, mikä on yksi isoimmista luvuista Suomen lajihistoriassa yhdessä Olli Santalahden kanssa.

Vuonna 2020 Kurhela meni armeijaan, jossa hänet palkittiin Puolustusvoimien urheilun suurmestariluokan ansiomerkillä, kun hän voitti vapaaottelun SM-kultaa. Varusmiespalveluksen jälkeen hän on opiskellut ensihoitajaksi. Asioiden jämptisti tekeminen tulee kotikasvatuksesta, reservin kersantti kertoo.

Jämptisti alkoi myös Kurhelan ura ammattilaisvapaaottelijana. Hän debytoi ammattilaisena suomalaisen Cage-promootion illassa Helsingissä maaliskuussa. Ottelu kesti vain 33 sekuntia. Albanialainen Migen Pepa tippui mattoon Kurhelan etu- ja takakäden lyöntiyhdistelmän jälkeen ja tuomari keskeytti ottelun teknisellä tyrmäyksellä. Seuraavan kerran höyhensarjalainen ottelee Cagen illassa Helsingin Kulttuuritalolla 23.4.

Lestadiolaisuudessa Kurhela näkee nykyisin paljon positiivista. Hän kehuu sitä, miten kokonaisvaltaisesti ja aidosti uskonyhteisössä annetaan toisille anteeksi. Hän pitää siitä, ettei alkoholia juoda. Lisäksi hän arvostaa perhekeskeisyyttä. Kurhelalle ja hänen puolisolleen Johannalle syntyy toukokuussa esikoislapsi.

Yhdeksää lasta tuskin uuteen perheeseen tulee.

– Meillä on isot saappaat täytettäviksi, jos halutaan pistää paremmaksi kuin minun vanhempani, Kurhela vitsailee.

Hänen suhteensa uskontoon on muuttunut vuosien varrella. Hän kuuluu yhä kirkkoon ja on kiinnostunut maailman uskonnoista: esimerkiksi siitä, miten ne näkevät perheen tai ihmisen. Myös usko on muuttunut.

– En usko Jumalaan. Minulla on tietty usko johonkin, että ehkä täällä on jotain isompaa. Mutta en mieti koko ajan, että mihin menen kuoleman jälkeen. Haluan olla vapaa uskonnoista.