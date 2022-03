Harri Säteri kertoo NHL-unelman murentaneesta eeppisestä hetkestä – vaimo pamautti saman tien tyhjentävän kuitin

Pekingin olympiaturnauksessa loistaneen maalivahdin viimeinen kuukausi on ollut myllerryksiä täynnä. Parina viime päivänä hän on viettänyt ”elämänsä kiireisintä aikaa”.

Käänteestä toiseen, uhasta mahdollisuuteen – ja päinvastoin.

Leijonien olympiasankari Harri Säterin elämä on ollut uskomatonta turbulenssia viimeisen kuukauden aikana. Täynnä tunteikkaita hetkiä.

Niistä yhden eeppisimmistä tamperelainen koki kertomansa mukaan maanantaina 21. maaliskuuta noin kello kahdeksalta illalla.

– Jo ennen silloin tullutta puhelua mulla oli ollut pitkin päivää kova hässäkkä päällä, kun piti tehdä kaikenlaisia lähtövalmisteluja Toronton-reissua varten. Yhdessä vuorokaudessa ei ole yksinkertaista ehtiä tekemään kaikki, jotta saisi myös vaimon ja tyttären (yksivuotias) samaan koneeseen, Säteri, 32, kertoo.

– Siinä mä olin pakkailemassa matkalaukkuja, kun kaikki yhdessä siunaaman sekunnissa muuttuikin totaalisesti, jatkaa kokenut vahti, joka pohjusti Leijonille kultamitalin Pekingin olympiafinaalissa 20. helmikuuta.

Harri Säteri otti olympiakullasta kaiken ilon irti. Pekingissä rinnalla juhli Leijonien toinen maalivahti Jussi Olkinuora.

Venäjän Ukrainassa 24. helmikuuta käynnistämä hyökkäyssota oli synnyttänyt KHL-seura Sibirissä kiekkoja torjuneessa Säterissä pelkoa, jota hän oli paennut Siperiasta Suomeen 7. maaliskuuta. Jääkiekosta oli tullut toissijaista, ikävä rakkaimpien luokse oli kalvanut.

Sunnuntaina 20. maaliskuuta hän oli toteuttanut jokaisen kiekkoilevan pikkupojan unelman ja allekirjoittanut loppukautta koskeneen sopimuksen legendaarisen NHL-seuran Toronto Maple Leafsin kanssa.

– Ylipäätään koko Toronto-kuvio tuli lautaselleni vasta tuolloin sunnuntaina. Mietimme vaimoni kanssa päämme puhki, että olisiko Kanadaan järkevä lähteä vain reiluksi kuukaudeksi, Säteri selvittää.

– Omassa elämässäni oli kuitenkin tapahtunut niin paljon myllerryksiä menneen kuukauden aikana, että omissa kotioloissa rauhoittuminen ja toukokuisiin MM-kotikisoihin valmistautuminen tuntuivat nekin hyviltä vaihtoehdoilta.

Lopulta Säteri ei kuulemma voinut vastustaa kiusausta. Nimekäs Toronto taistelee Stanley Cupista tällä kaudella.

– Juuri mahdollisuus Stanley Cupin voittamiseen vaikutti eniten päätökseeni. Tuntui upealta, että noin suuresti arvostettu seura halusi minut riveihinsä.

Tässä välissä Säteri oli jo ehtinyt soittaa takavuosien NHL-vahdille Vesa Toskalalle, joka on toistaiseksi ainoana suomalaisena pelannut kulttimaineisessa seurassa, poikkeuksellisten suurten paineiden alla.

– Tiesin kyllä etukäteenkin, että Torontossa erityisesti veskareiden paineet ovat aina hurjat, ja että ne voivat kasvaa jopa sietämättömiksi. En kuitenkaan miettinyt. Näin tilaisuuden enemmän mahdollisuutena kuin uhkana, Säteri sanoo.

– Ja Veskukin (Toskala) kannusti, että sinne vaan.

Tamperelaista Harri Säterillä on viime aikoina ollut aihetta hymyyn, mutta ajoittain hänen mielensä on myös mustunut.

Kunnes maanantaina kello kahdeksan aikaan saapui puhelu omalta pelaaja-agentilta, joka kertoi jo maailmalla hyvää vauhtia leviämässä olleesta uutisesta: sarjan pohjasakkaan lukeutuva Arizona Coyotes oli yllättäen poiminut hänet siirtolistalta.

Koska Säteri oli pelannut alkukauden Pohjois-Amerikan ulkopuolella, hänen oli mentävä 24 tunniksi siirtolistalle, mistä mikä tahansa seura saattoi poimia hänet.

– Se hetki oli shokki, Säteri alleviivaa tuntemuksiaan käänteestä kuultuaan.

– Sitä oli aluksi vaikea niellä, koska kaikki fokukseni oli jo vahvasti Torontossa, siellä menestymisessä ja asumisessa. Siinä hetkessä Arizona ei tuntunut pelillisestikään yhtä hyvältä vaihtoehdolta.

USA:n Phoenixissa kotipelinsä pelaavan Coyotesin kausi päättyy runkosarjaan huhtikuun lopussa.

– Jo tiistaina meillä olisi ollut lento Amsterdamin kautta Torontoon, mutta nyt olemmekin yhä Tampereella ja toistaiseksi vailla tietoa siitä, milloin pääsemme lähtemään Jenkkeihin, Säteri kertoo.

– Kun se puheli tuli, vaimonikin jo hämmästeli, että onko tämä edes totta. Hän kuittasi, että elämä rinnallani ei kuulemma käy ainakaan tylsäksi.

Säteri esitti KHL-seura Sibirissä huippuotteita tällä kaudella, kunnes hän pakeni Suomeen pian sen jälkeen, kun Venäjä oli aloittanut hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Säterin perheen tilanne elää, koska he tarvitsevat viisumit Yhdysvaltoihin päästäkseen.

– En ole varmaan koskaan ollut niin kiireinen kuin nyt parina viime päivänä, kaudella 2017–2018 Floridassa 9 NHL-pelissä torjunut Säteri korostaa.

– Tiistaina pistimme vaimon kanssa viisumihakemukset sisään, ja varmaan tässä ainakin päivä tai pari menee ennen kuin homma on maalissa. Kun saamme viisumit, olemme periaatteessa heti lähtövalmiita.

MM-hopeaa 2021 saavuttanut Säteri on käynyt Phoenixissa kahdesti pelaamassa, mutta ei muutoin tiedä seudusta ”oikeastaan mitään”. Koska Arizona ei pääse NHL:n pudotuspeleihin, Tappara-kasvatti lienee Leijonien käytettävissä MM-jäällä.

– Alkujärkytyksestä toivuttuani olen nähnyt myös Arizona-siirron suurena mahdollisuutena. NHL on aina NHL, ja myös Arizonassa mulla on tietysti mahdollisuus antaa näyttöjä tulevaisuutta varten, ruotii Säteri, jolla on yhä ensi kaudeksi sopimus Sibirin kanssa.

– Ei muuta kuin täysillä tulta päin.