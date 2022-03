29-vuotias suomalaisurheilija sai lapsen – sitten apuraha katkesi: ”Koen syrjintää johtuen äitiydestä”

Taru Lahti-Liukkonen kertoi tilanteestaan Instagramissa.

Beach volleyn pelaaja Taru Lahti-Liukkonen syyttää Opetus- ja kulttuuriministeriötä syrjinnästään. Syrjinnän perusteena on Lahti-Liukkosen, 29, mukaan hänen tuore äitiytensä. Hän sai tyttären maaliskuussa 2021 kesken urheilu-uransa.

Urheilija kertoi tapauksestaan Instagram-tilillään. Lahti-Liukkonen oli ennen raskauttaan ja tähän vuoteen asti Opetus- ja kulttuuriministeriön apurahaurheilija. Apurahan perusteena olivat hänen kansainväliset näyttönsä. Hän on esimerkiksi tehnyt suomalaista lajihistoriaa vuonna 2016 yltämällä maailmancupin osakilpailussa toiseksi Riikka Lehtosen parina.

Syksyllä 2021 tekemäänsä apurahahakemukseen hän sai kuitenkin kieltävän päätöksen.

– Tein oikaisuvaatimuksen, koska mielestäni koen tässä asiassa syrjintää johtuen äitiydestä ja en saanut perusteluja kielteiselle päätökselle pyynnöstäni huolimatta, Lahti-Liukkonen kertoo Instagramissa.

Päätös ei kuitenkaan muuttunut oikaisuvaatimuksen jälkeen. Lahti-Liukkonen sai vastineen, jossa oli OKM:n ylitarkastajan ja ylijohtajan allekirjoitukset.

– Sain perustelut. Niissä ei otettu juuri kantaa äitiyteen ja sanottiin minun maailmanrankingin olevan 141! Ihan oikeasti? He katsoivat sellaista rankingia, jossa minulla on pelattuna kaksi turnausta, kun muilla siihen on laskettu kahdeksan turnausta. Minulla on laskettuna vain kaksi turnausta, koska olin raskaana, Lahti-Liukkonen sanoo.

Urheilijan mukaan apurahapäätös on siis perustunut hänen rankingiinsa viimeisen 365 päivän aikana, vaikka hänellä on omien sanojensa mukaan ”melkoisen hyvä” rankingpistetilanne koronaa ja raskautta edeltävältä ajalta.

– OKM:n arvio rankingtilanteestani on kohdallani epäoikeudenmukainen ja syrjivä, Lahti-Liukkonen kommentoi.

Hän sanoo, että haluaisi valittaa asiasta hallinto-oikeuteen ja ”viedä asian loppuun saakka”.

– Haluan todellakin ajaa tätä asiaa eteenpäin, jos joku muukin miettii joskus perheen perustamista kesken urheilu-uran tai muun työuran, hän kirjoittaa.

Suomen maajoukkueryhmään kuuluva Lahti-Liukkonen tavoittelee paraikaa paikkaa MM-kisoissa.

Suomen beach volley -maajoukkuenainen Taru Lahti-Liukkonen ja hänen miehensä Kai Liukkonen päättivät koronaepidemian ja Olympialaisten siirron takia nopeuttaa lapsen yrittämistä. Kuva tammikuulta 2021.