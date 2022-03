Paddy Pimblett on UFC:n uusi supertähti – yksi tekijä varjostaa nousua: ”Tämän jätkän kanssa tehdään rahaa”

Teemu Packalén ihastelee Paddy Pimblettin vetovoimaa, mutta näkee tyylissä myös rajansa.

Vapaaottelija Patrick ”Paddy” Pimblett vakuutti otteillaan lauantaina UFC:n kamppailuillassa Lontoossa. Pimblett löi näyttävästi Kazula Vargasin lopetuksella.

Kamppailu oli vasta Pimblettin vapaaottelu-uran toinen UFC:n riveissä. Hän oli pitkään pienemmän Cage Warriors -yhtiön ykköstähti. Kauan odotettu siirto tapahtui viime vuonna, eikä Pimblett ole tuottanut pettymystä.

Lontoon illassa britti oli ylivoimainen ykkösnimi, vaikkei hänen kamppailunsa ollutkaan illan päänäytös. Liverpoolilainen on saanut maanmiehensä hurmokseen.

Ilta-Sanomien vapaaotteluasiantuntija Teemu Packalén kertoo, että kovan kamppailijan lisäksi Pimblett on erinomainen showmies. Hän erottuu joukosta.

– Hänen habituksensa on varmaan se ykkösjuttu. Hän näyttää ihan koulupojalta, mutta onkin kova vapaaottelija. Hänellä on viihdyttävä ottelutyyli. Se ei ole millään lailla puhdas, mutta vaalea moppi heiluu vaan kun hän kädet ilmassa viuhtoo menemään, Packalén kuvailee.

– Hän on juuri sellainen ottelija, jollaisia kansa haluaa. Hän on futisfani ja tuo sitä paljon julki. Pimblett ottelee todella aggressiivisesti ja lennokkaasti. Hän on kasvanut fyysisesti viimeisen viiden vuoden aikana urheilijaksi, mutta korvien välissä on vielä pikkupoika. Se vetoaa kansaan.

Pimblettin riemu oli rajatonta voiton jälkeen.

Pimblett osaa pitää show’ta myös häkin ulkopuolella. Hän uhosi jo nousevansa Conor McGregoria suuremmaksi tähdeksi ja täyttävänsä Anfieldin futispyhätön.

UFC-pomo Dana White kertoi Pimblettin voiton jälkeen, miten hänen somejulkaisunsa Pimblettistä kiinnostivat liki kymmenkertaisesti muihin kamppailijoihin verrattuna.

– Hänen ympärillään on valtavasti hypeä, ja nyt hän osoitti olevansa kova juttu, White hehkutti.

Packalén on samoilla linjoilla, mutta näkee myös pilviä taivaalla. Ne liittyvät nimenomaan Pimblettin ”epäpuhtaaseen” ottelutyyliin.

– Nautin hänen ottelujensa katsomisesta. Tuossa tuollainen brittihuligaani raivoaa. Aika usein hänen kamppailuissaan käy niin, että tulee ”herätyspommi”, ja sen jälkeen alkaa tapahtua. Hänellä on ”kova pää”, toistaiseksi.

Vargas tarjoili Pimblettille ravistelevan herätyksen heti kamppailun alussa. Se tuntui terävöittävän britin otteita jälleen. Se ei kuitenkaan ole pelkästään hyvä asia.

– Kun hänet tyrmätään ensimmäisen kerran, sitten voi mennä aikaa, että saa palaset kohdalleen. Hänessä on ainesta tähdeksi, mutta tämä tyyli ei kanna pitkälle. Minulla on vähän kompetenssia sanoa, että se ei riitä.

Packalén lopetti uransa viime vuoden lopussa. Hän oli ollut pitkällä ottelutauolla kahden rajun, tyrmäykseen päättyneen tappion jälkeen. Ne vauhdittivat lopettamispäätöstä.

Pimblett juhli riehakkaasti voittoaan.

Pimblettin urakehitys UFC:ssä saattaa sensaatiomaisen menestysillan jälkeen olla hyvinkin vauhdikasta. Selvää on, että laji on löytänyt uuden, kansaan vetoavan tähden. White ja UFC osaavat ottaa tilanteesta kaiken irti – niin kauan kuin Pimblett pystyy takomaan tasaisesti tulosta.

– Bisnes on bisnestä. Meinaatko, että hänelle aletaan nyt tuoda vastaan painoluokan kovimpia ukkoja? Paddy on itsekin sanonut haluavansa ottaa askel kerrallaan. Tuon jätkän kanssa tullaan tekemään rahaa, niin se vaan menee. Jossain kohtaa aletaan tuoda kovempia ukkoja vastaan – ei tämäkään mikään taksikuski ollut. Mutta tuolla tyylillä ei titteleitä voiteta.

Tähdet ovat elintärkeitä mille tahansa lajille, myös vapaaottelulle. Pelkät kamppailut eivät kiinnosta, vaan myös persoonat ja tyylit. Ne nostavat Pimblettin kaltaiset tyypit nopeammin korkeammalle.

Packalén ymmärtää bisnespuolen, mutta harmittelee joidenkin varjoon jäävien ottelijoiden puolesta. Voitosta voittoon jyrännyt Arnold Allen oli taas vedossa Lontoossa, mutta parrasvalot menivät toisaalle.

– Onkohan niitä voittoja jo seitsemän vai kahdeksan putkeen? Treenasin hänen kanssaan paljon. Jos vertaa Paddyyn niin Allen on teknisesti täydellinen vapaaottelija. Hänen pelissään ei ole mitään aukkoja. Hän oli kotiottelijana isossa tapahtumassa, ja sitten Paddy vei kaiken huomion. Harmittaa hänen puolestaan. Hän on ollut pitkään mukana, ottanut pelkkiä voittoja ja sitten Liverpoolin oma poika otti huomion.