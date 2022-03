Tähtipelinrakentaja sai historiallisen suuren NFL-sopimuksen, vaikka tulevaisuuden yllä leijailee suuri varjo.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL:ssä siirtomarkkinat käyvät kuumana. Eliittipelaajia on siirtynyt uusiin osoitteisiin poikkeuksellisen paljon ja pelinrakentajalegenda Tom Bradykin ehti jo palata liigaan reilun kuukauden eläköitymisensä jälkeen.

Yksi kiinnostavimmista pelaajasiirroista on Houston Texansia aiemmin edustaneen pelinrakentajan Deshaun Watsonin kauppaaminen Cleveland Brownsiin. Watson sai Brownsista rahallisesti historiallisen suuren sopimuksen, vaikka oli koko viime kauden pelaamatta.

Houston ei suostunut peluuttamaan viime kaudella pelaajaa, jonka hartioilla painoivat 22 seksuaalirikossyytettä. Naiset syyttävät Watsonia seksuaalisesta ahdistelusta ja seksuaalisiin tekoihin pakottamisesta.

Nyt tilanne on muuttunut sen verran, että suuri valamiehistö teki syyttämättäjättämispäätöksen, mutta pelinrakentajaa odottaa vielä 22 siviilioikeuskannetta.

Suuren valamiehistön päätös käynnisti pikajuoksun tähtipelaajan saamiseksi.

Lisäksi NFL tekee oman tutkintansa syytöksistä ja voi määrätä Watsonin pelikieltoon. Häntä saattaa odottaa jopa koko ensi kauden mittainen pelikielto.

Watsonin viisivuotinen sopimus on kokonaisarvoltaan 230 miljoonaa dollaria (noin 208 miljoonaa euroa). Hänen vuosipalkkansa on tällä hetkellä NFL:n toiseksi paras Green Bayn pelinrakentajan Aaron Rodgersin jälkeen, mutta historiallisen sopimuksesta tekee se, että koko sopimus on niin sanottua varmaa rahaa ja myös sopimuksen pituus on taattu.

Aaron Rodgers on NFL:n kovapalkkaisin pelaaja.

NFL-sopimuksissa on usein palkkakattosyistä monta peräkkäistä seuraoptiovuotta. Sen seurauksena useimmiten pitkiksi alun perin kerrotut sopimukset päättyvät useimmiten parin vuoden jälkeen. Watsonin sopimuksen erottaa joukosta se, että siinä ei ole yhtään optiota, vaan kuten useimmiten esimeriksi NHL:ssä ja NBA:ssa, sopimus on koko pituudeltaan ja suuruudeltaan Watsonin.

NFL:ssä on annettu pelaajille hyvin vähän sopimuksia, joissa koko rahallinen arvo on taattu. Yleensä taattua rahaa on vain määrätty osa sopimuksesta, mutta jos pelaaja on sivussa otteluista esimerkiksi loukkaantumisten takia, hänelle ei tarvitse maksaa diilin täyttä arvoa. Watsonin tilanne on toinen.

Tärkeä yksityiskohta sopimuksessa on myös se, että vaikka Watson tienaa uudella sopimuksellaan 46 miljoonaa dollaria ( vuodessa noin 41,5 miljoonaa euroa) vuodessa, ensimmäisen sopimusvuoden peruspalkka on vain miljoona dollaria. Sopimuksen kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä julkisia, mutta oletettavasti loput maksetaan erilaisina bonuksina.

Tämä kikkailu takaa sen, että mahdollinen pelikielto ei satuta Watsonia taloudellisesti kovin paljoa. Pelikiellon aikainen palkan pidätys nimittäin otetaan tuosta miljoonan peruspalkasta. Näin Watson menettäisi pelikieltoon joutuessaan tuloja vain 55 555 dollaria ottelua kohden, kun hänen edellisellä sopimuksellaan sakko olisi ollut lähes kaksi miljoonaa dollaria per ottelu.

NFL määrää pelikiellossa olevalle pelaajalle pelikiellon ajaksi sakon, joka on osuus pelaajan peruspalkasta. Esimerkiksi allekirjoitusbonus ei kuulu tämän sakotettavan tulon piiriin.

Sisäpiirilähteiden mukaan Watsonin eri seurojen kanssa käymien neuvottelujen tärkeimpiä kohtia olikin valmius rukata Watsonin sopimus uuteen uskoon kahdelta osin: suojella kauden 2022 tienestejä ja lyödä päälle roima siivu lisää rahaa. Watsonin sopimuksessa oli kauppaamisen estävä pykälä, joten hän pystyi määräämään mielihalunsa mukaan, minne Houstonin olisi hänet siirrettävä.

The Athletic kertoo, että Watsonista taistelivat Brownsin lisäksi miehen kotikaupungin joukkue Atlanta Falcons, New Orleans Saints sekä Carolina Panthers. Browns vei pisimmän korren pelaajalle poikkeuksellisen edullisella sopimustarjouksellaan.

Deshaun Watson on edustanut koko tähänastisen NFL-uransa Houston Texansia.

Watson osoitti jo Houstonissa olevansa parhaimmillaan pelipaikkansa eliittiä NFL:ssä, mutta seksuaalirikossyytteet levittävät synkän varjon miehen uran päälle. Tilannetta valaisee seikkaperäisesti artikkelissaan Sports Illustrated.

Syytöksissä toistuu usein samankaltainen kaava. Naiset kertovat Watsonin saapuneen hierontaan, riisuneen itsensä alasti ja kosketelleen naisia tarkoituksellisesti peniksellään. Usean naisen mukaan Watson on myös esittänyt seksuaalissävytteisiä ehdotuksia hierontojen aikana.

Suuren valamiehistön syyttämättäjättämispäätös tarkoittaa, että Watson selvinnee jupakasta ilman sakkoja tai vankeustuomiota. Siviilioikeudesta hänellä voidaan kuitenkin määrätä seksuaalisesta ahdistelusta vahingonkorvauksia maksettavaksi uhreille.