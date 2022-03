Onko Makwan Amirkhanin ura katkolla UFC:ssä? Näin vastaa IS:n uusi asiantuntija Teemu Packalén

Makwan Amirkhani kohtaa lauantaina Mike Grundyn Lontoossa.

Suomen ainoalla UFC-ottelijalla Makwan Amirkhanilla on edessään erittäin tärkeä ottelu Lontoossa lauantaina. Amirkhani, 33, kohtaa vierashäkissä englantilaisen Mike Grundyn, 35.

Lähtökohdat ovat selvät: Tulos tai ulos. Amirkhanilla on takana kolme peräkkäistä tappiota UFC:ssä ja neljä häviötä viimeisessä viidessä ottelussa. Grundy on hävinnyt kahdesti peräkkäin.

On perusteltua esittää kysymys, onko Amirkhanilla jopa pakkovoiton paikka, jos hän haluaa jatkaa ottelemista UFC:ssä?

– Ottelu näyttäytyy varmaan molempien papereissa niin, että pitää voittaa tai sopimus ei jatku, vastaa Teemu Packalén.

Entinen vapaaottelija Packalén, 34, otteli urallaan UFC:ssä neljästi vuosina 2015–19. Hän toimii jatkossa Ilta-Sanomien vapaaotteluasiantuntijana.

Hän korostaa, ettei tulevaisuudesta UFC:n arvaamattomassa maailmassa kuitenkaan koskaan tiedä.

– Vaikka tekisi 10 ottelun sopimuksen, niin seuraavasta häviöstä voi lähteä himaan. Toisaalta, jos häviää kuudesti putkeen, ei välttämättä tapahdu mitään. Se on ottelijan ja organisaation välinen asia.

Packalénin mukaan Amirkhanin jatkoon vaikuttavat esimerkiksi millaiset suhteet hänellä on vapaaottelun huippuorganisaation avainhenkilöihin tai miten viihdyttävänä ottelija UFC suomalaista pitää.

Amirkhani tyrmättiin rajusti edellisessä ottelussaan lokakuussa. Hän hallitsi selvästi ensimmäistä erää Lerone Murphya vastaan. Toisen erän alussa Amirkhani syöksyi kaatoyritykseen, Murphy potkaisi polvella päähän ja suomalaisen valot sammuivat.

Packalén on treenannut Amirkhanin kanssa kahdesti viikossa Raisiossa, jossa Amirkhanilla on oma sali. Kaksikko on jutellut paljon tyrmäyksestä.

– Pääseekö tuollaisesta tyrmäyksestä ikinä yli? Puhun omalla kohdallani. Voi uskotella itselleen, että pääsee, mutta sitä ei välttämättä tiedä itsekään, Packalén kommentoi.

Turkulainen tyrmättiin hänen oman UFC-uransa kahdessa viimeisessä ottelussa. Amirkhanista on jäänyt Packalénille tunne, että tämä alkaa olla voiton puolella oman häviönsä jälkeen.

– Minulle välittyy ”Makusta” olo, että hänellä on kova nälkä ja voitontahto. Maku tietää, että ura on vain tähdenlento ja minä olen siitä hyvä esimerkki. Jossain kohtaa se loppuu. Makulla on vielä avaimet kädessään. Motivaatiota on ja tyrmäyksestä on minun mielestäni toivuttu sille tasolle, että voidaan hypätä uudestaan häkkiin, Packalén kertoo.

Vastustaja Grundylla on asiantuntijan mukaan vain kaksi vahvuutta: takakäsi ja kahden jalan alasvienti. Amirkhanin voiton avaimet ovat siinä, että hän pystyy pitämään Grundyn liikkeessä, lyömään etummaisella kädellään ja puolustamaan kaadot. Kun päädytään häkkiä vasten, suomalaiselle voi avautua paikka lopettaa matsi otteilla tai voittaa pisteillä aktiivisemman tyylin vuoksi.

Packalén kertoo, että Amirkhani on tehnyt harjoittelussaan ”tosi ovelan vedon”. Hän kävi Pajulahden urheiluopistolla painimassa Suomen maajoukkueen nuorten kanssa. Mukaan tarttui painilupaus Tino Ojala. Ojala on treenannut Amirkhanin kanssa sittemmin päivittäin Raisiossa.

– Jos Makwan pystyy reagoimaan Ojalan nopeuteen, niin Grundyn nopeus alasvienneissä on vain kymmenys siitä, Packalén sanoo.

Vedonlyöjien papereissa Grundy on ottelussa ennakkosuosikki.