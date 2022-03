Onko toreilta tuttu marja oikeasti huikea terveyspommi? Näin vastaa Pippa Laukka

Kirsikoiden puputtaminen ei auta, jos ravintopuoli on kokonaisvaltaisesti pielessä, urheilulääkäri Pippa Laukka sanoo.

Urheilulääkäri Pippa Laukka kommentoi kirsikoiden vaikutuksia. Mm. FC Barcelonan pelaajille on suositeltu suuria määriä syötäväksi.

Huippuseura FC Barcelonan on kerrottu suositelleen pelaajilleen jopa sadan kirsikan syömistä päivittäin.

Toimittaja Simon Kuper kertoi vuonna 2021 ilmestyneessä kirjassaan FC Barcelona (Siltala) Barcelonan tähtijalkapalloilijoiden ruokavaliosta, että pelaajia olisi kehotettu otteluruuhkissa syömään valtavasti kirsikoita.

– Jonkin toistaiseksi vielä tuntemattoman mekanismin ansiosta kirpeät kirsikat näyttävät lievittävän tulehduksia ja auttavan lihaksia palautumaan. Kun ottelukalenterissa on tungosta, pelaajia kehotetaan syömään niitä sata kappaletta päivässä, mikä tuntuu paljolta, kirjassa kirjoitetaan.

Suomalainen urheilulääkäri Pippa Laukka luki yllä linkkinä olevan artikkelin Ilta-Sanomien pyynnöstä ja kommentoi hapankirsikoiden vaikutuksia.

– Kirsikassa on paljon hyviä hivenaineita ja vitamiineja. Siinä on myös antioksidantteja, jotka estävät matala-asteisia tulehduksia. Lisäksi kirsikan tuottama energia on hyvä sokeriaineenvaihdunnan kannalta. Esimerkiksi diabeetikot pystyvät nauttimaan niitä, Laukka sanoo.

Kirsikan haitta on se, että monet voivat saada siitä vatsavaivoja.

Sadan kirsikan syöminen kuulostaa lääkäristäkin hurjalta.

– Asian voi suhteuttaa niin, että 12 kirsikkaa vastaa noin kahta kiivihedelmää, Laukka sanoo.

Hyödyllisiä antioksidantteja ja polyfenoleita saa muustakin kuin kirsikasta. Laukka nostaa kirsikoista puhuttaessa esille myös ympäristökysymyksen.

– Suomen näkökulmasta on aivan typerää, että tänne lennätetään koneilla paljon kirsikoita. Meillä on omasta takaa polyfenolipitoisia marjoja, kuten mustikoita. Ei ole mustikan voittanutta. Reilulla kourallisella mustikoita saa saman hyödyn aikaiseksi.

Pippa Laukka toimii myös Suomen jalkapallon naisten maajoukkueen lääkärinä.

Laukka muistuttaa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

– Mikään marja, vihannes tai hedelmä pelasta, jos isossa kuvassa asiat ovat pielessä. Jos ei syö säännöllisesti ja ravintorikkaasti, kirsikat eivät asiaa korvaa.

– Kirsikoita syömällä ei pääse superkuntoon tai palaudu erinomaisesti.

Ravintoasioissa nousee esille aika ajoin erilaisia muotiteemoja, ja mainittu kirsikoiden syöminen voidaan laskea sellaiseksi. Kirsikat eivät korjaa mahdollisia muita puutteita ruokavaliossa, mutta saattavat auttaa uuden suunnan löytämisessä.

– Parannukset lähtevät usein pienistä asioista. Tietysti jos jollakin kirsikoiden syöminen inspiroi asioiden kokonaisvaltaiseen parantamiseen, niin todella hyvä, Laukka sanoo.

Huippu-urheilussa ravinnon, harjoittelun ja levon tasapaino on tärkeää.

– Ei asiassa ole erillistä lokeroa kirsikoille. Jos paljon kirsikoita syövä ei huolehdi muista asioista riittävästi, niin sellainen arkijärkinen ihminen, joka huolehtii asioistaan, menee edelle, vaikkei söisi kirsikoita.

– Laittaisin tämän kirsikka-asian ohimeneväksi hypetykseksi, jollaisia aika ajoin nousee piikkiin.

Helmarien pelaajien pöytiin ei ole luvassa kirsikkalisää.

– Vaikka kaikki kivet käännetään mentäessä kohti ensi kesän EM-kisoja, niin kirsikoiden varaan emme rakenna, Laukka sanoo.

Jalkapallon naisten EM-kisat pelataan Englannissa 6.–31.heinäkuuta. Suomi kohtaa alkulohkossaan Saksan, Tanskan ja Espanjan.

Runsaskaan määrä kirsikoita ei korvaa ruokavalion muita puutteita.