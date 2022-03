Suomen ex-ministeri muistelee hämmentävää tapaamistaan Roman Abramovitshin kanssa – ”Lähti työntämään juuttunutta bussia”

Entinen Lapin maaherra ja oikeusministeri Hannele Pokka kuuluu pieneen, pakotekurimuksessa kärvistelevän Roman Abramovitshin henkilökohtaisesti tuntevaan suomalaisjoukkoon.

Keskustan pitkäaikainen ex-kansanedustaja ja ex-oikeusministeri Hannele Pokka (kesk) on seurannut erityisen kiinnostuneena venäläismiljardööri Roman Abramovitshin, 55, kujanjuoksua sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan runsas kolme viikkoa sitten.

Yhtenä Vladimir Putinin lähipiirin oligarkeista Abramovitsh on joutunut Britanniassa raskaiden pakotetoimien kohteeksi. Öljy-yhtiö Sibneftin entinen pääomistaja joutuu luopumaan 2003 hankkimistaan omistuksista valioliigaseura Chelseassa, ja hänen omaisuuttaan on jäädytetty. Useita passeja omistava Abramovitsh on poistunut Britanniasta.

Pokka, 69, kuuluu hyvin pieneen suomalaisjoukkoon, joka tuntee Abramovitshin henkilökohtaisesti. Tuttavuus syntyi, kun Pokka toimi Lapin läänin maaherrana 1994–2008.

– Yhden tapaamisen aluksi Abramovitsh mainitsikin, että Chelsea oli edellispäivänä hävinnyt ottelunsa Sheffield Unitedia vastaan, Pokka muistelee.

Roman Abramovitsh (toinen vas.) osti Chelsean vuonna 2003, ja seura nousi hänen astronomisen omaisuutensa avulla hujauksessa huippuseurasta megaseuraksi. Vuonna 2005 omistaja juhli Valioliigan mestaruutta Boltonissa John Terryn, Frank Lampardin ja Eidur Gudjohnsenin kanssa.

Maaherrana Pokka oli erittäin aktiivinen planeetan pohjoisimpien alueiden kahdeksan maan etujärjestössä, Pohjoisessa foorumissa. Sen toiminnasta Abramovitsh kiinnostui tultuaan Tshukotkan alueen kuvernööriksi 2001. Kyse on Aasian koillisimmasta kolkasta Alaskaa vastapäätä.

– Oli ainakin silloin kovin takapajuinen alue luonnonvaroistaan huolimatta. Muistelen Abramovitshin kertoneen, ettei hän pystynyt omalla suihkukoneellaan edes laskeutumaan alueen pääkaupungin Anadyrin kentälle, Helsingin yliopistossa työelämäprofessorina työskentelevä Pokka kertoo hieman huvittuneena.

Abramovitsh oli Pokan mukaan huolissaan erityisesti alueen ikiaikaisesta elinkeinosta eli porotaloudesta, joka oli tuolloin kuihtumassa olemattomiin. Tähän asiaan Pokka lupasikin venäläisille lappilaista ammattiosaamista ja asiantuntemusta avuksi.

Pohatta oli sikäli epätyypillinen venäläinen, että hän oli raivoraitis. Tyypillinen taas sikäli, että englannintaito oli varsin heikkoa ja tulkkina toiminut avustaja aina ulottuvilla. Pokka kertoo pitäneensä konstailemattomasta miljardööristä.

– Totta kai tiesin, että hän oli muiden kaltaistensa lailla rikastunut, kun presidentti Boris Jeltsinin kaudella Venäjä yksityisti kansallista omaisuuttaan. Arktisen yhteistyönkin tasolla se oli toiveikasta aikaa. Ajateltiin, että Venäjästä voisi tulla länsimaisen demokratian kaltainen valtio. Nyt se tuntuu tietysti ihan eri maailmalta.

Pokka kehottaa tutustumaan vuonna 2020 ilmestyneeseen, arktiseen yhteistyöhön paneutuvaan kirjaansa Arkangelista itään (Otava), jossa hän kirjoittaa myös Abramovitshista.

Loppusyksystä 2001 Pokka oli foorumissa Kanadassa saadessaan viestin, että juuri Tshukotkan kuvernööriksi valittu Abramovitsh haluaisi tavata. Pokka myöntää ällistyneensä, kun hänet lopulta esiteltiin villapaitaan ja farkkuihin pukeutuneelle kuvernöörille, ei tyypilliselle pukumiehelle.

Vuonna 2005 Lapin maaherra Hannele Pokka emännöi Victoriaa, Ruotsin kruununprinsessaa. Tämä avasi Enontekiöllä uuden moottorikelkkareitin.

– Tuollainen pukeutuminen ja kaikenlainen koreilemattomuus on hänen tavaramerkkinsä, Abramovitshin vuosina 2001–2005 useita kertoja tavannut Pokka sanoo.

Tapaamisen aikana Abramovitsh ilmoitti haluavansa tulla Lappiin opinto- ja bisnesmatkalle, jotta voisi kehittää Tshukotkaa. Hän palasikin asiaan suomalaisten lieväksi yllätykseksi hyvin pian, ja Lapin-vierailu sovittiin marraskuun lopulle 2001.

– Häntä kiinnostivat esimerkiksi lentokentän talvikunnossapito, talvirakentaminen ja porotalous.

Suomalaisyrityksistä paikalle riensivät mm. YIT, Skanska, Rannila, Rautaruukki, Wärtsilä, Kvaerner Masa Yards ja Fortum Oil. Näiden edustajia jouduttiin heti kärkeen opastamaan Rovaniemen Sokokseen, jossa puvut vaihtuivat miljardöörivieraan silmää miellyttävämpiin, rentoihin vaatekertoihin.

Ällistyttävin tilanne koettiin kirjan mukaan, kun bussi vei vieraita tutustumaan paikallisen puutalorakentajan mallitaloon.

Bussi juuttui lumeen, ja kuljettaja joutui lopulta pyytämään työntöapua. Suomalaiset liikemiehet vaihtoivat ihmetteleviä katseita. Mutta yksi mies nousi reippaasti paikaltaan.

– Abramovitsh lähti työntämään juuttunutta bussia. Hän sanoi tällaista tapahtuvan Venäjällä tämän tästä.

Roman Abramovitsh (kesk.) vieraili Rovaniemellä myös vuonna 2007. Silloin häntä kiinnosti erityisesti poronlihan jalostaminen kuluttajia miellyttäviksi herkuiksi.

Intensiivinen vierailu kesti kaksi päivää, ja Pokan tietojen mukaan osa suomalaisyhtiöistä sai aktiivisuutensa ansiosta myös tilauksia. Läksiäislahjaksi Abramovitsh sai päivällisellä Muumi-purulelun, sillä hänen neljännen lapsensa syntymä oli lähellä.

– Oli tavattu miljardööri, joka vaikutti mukavalta, Pokka muistaa ajatelleensa, kun Abramovitshin seuruetta kuljettanut kone nousi Rovaniemen kentältä.