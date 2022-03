Hillary Clinton puuttui asiaan, josta Yhdysvallat haluaa vaieta – onko kuukauden kadoksissa ollut Brittney Griner, 31, Venäjän poliittinen vanki?

Brittney Griner on ollut kuukauden tutkintavankeudessa Venäjällä. Missä hän on tai mitä hänelle kuuluu ei Yhdysvaltain mielestä kuulu julkisuuteen.

Brittney Griner on poliittinen vanki, sanoo diplomaatti Daniel Fried.

Otsikot huutavat: ”Tom Brady on kadonnut Venäjällä”. Tai ”LeBron James on pidätetty Moskovan lentokentällä”. Esimerkit eivät ole todellisia, mutta ne hallitsisivat yhdysvaltalaismediaa tilanteen ratkaisemiseen asti. Brittney Griner, naisten koripalloilun Brady, LeBron tai Michael Jordan, on esimerkkitilanteessa, mutta ei otsikoissa.

Onko kyseessä tasa-arvokysymys vai suojellaanko Grineria tietoisesti?

– Jos kyseessä olisi hänen tasoisensa NBA-pelaaja, tämä olisi kaikkien lehtien kansijuttu. Ei vain urheilulehtien, vaan kaikkien lehtien, WNBA-liigasta ja Grinerista kirjaa kirjoittava toimittaja Tamryn Spruill sanoi BBC:lle.

Griner on WNBA:n ykkösvaraus ja kaksinkertainen olympiavoittaja. 206-senttinen pelaaja on lajin paras hyökkäyspelaaja.

– Häntä voi perustellusti kutsua yhdeksi maailman parhaista urheilijoista, professori ja urheilukirjoittaja Melissa Isaacson sanoo.

Viimeiset kuvat Grinerista ovat Sheremetjevon lentokentältä lähellä Moskovaa, jonne tähtipelaaja saapui helmikuussa mustissa lenkkareissa, verkkareissa ja hupparissa. Myöhemmin kerrottiin shokkiuutinen: Griner on pidätetty lentokentällä.

Grinerin, 31, matkatavaroista löytyi Venäjän tulliviranomaisten mukaan sähkötupakan patruunoita, jotka sisälsivät hasisöljyä.

Viranomaisten tiedotteen mukaan yhdysvaltalaista syytetään laajamittaisesta huumeiden salakuljetuksesta, mikä voi tarkoittaa jopa 10 vuoden vankilatuomiota Venäjällä. Urheilija on pidätettynä niin kauan kuin tutkinta jatkuu. Tutkintavankeus ja epätietoisuuden tila on jatkunut kuukauden.

Lue lisää: Yhdysvaltalainen olympiavoittaja pidätettiin Venäjällä – jopa 10 vuoden vankeustuomio uhkaa

Asiantuntija-arviot Grinerin tilanteesta ovat kylmääviä.

– Tässä on paljon laittoman ja mielivaltaisen pidätyksen tunnusmerkkejä. Venäläiset saavat hänet kuulostamaan huumepomolta. Arvioni mukaan on epätodennäköistä, että Griner saa reilun oikeudenkäynnin. Ei Venäjällä kukaan saa sellaista, useiden amerikkalaisten vapauttamiseen osallistunut Jonathan Franks sanoi CNN:n haastattelussa.

Demokraattien kongressiedustaja Colin Allred kuvaili Grinerin tilannetta ”todella huolestuttavaksi”.

– Jokainen päivä pidätettynä, erityisesti maailman toisella puolella, tuntuu ikuisuudelta. Tietämättömyys tulevasta on hänelle varmasti kauheaa. Toivottavasti saamme hänet pian pois, Allred sanoi CBS Sportsin mukaan.

Torstaina mm. ESPN kertoi, että uutistoimisto Tassin mukaan Griner pysyy pidätettynä ainakin 19. toukokuuta asti. Tassin mukaan Griner jakaa sellin kahden muun naisen kanssa, joilla ei ole aikaisempia tuomioita. Tass kertoo yhdysvaltalaisen ainoan ongelman olleen se, että sellin sänky on kaksimetriselle liian lyhyt.

WNBA:ssa Brittney Griner edustaa sarjan mestarijoukkue Phoenix Mercurya. Uusi kausi alkaa 6. toukokuuta.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viikko Grinerin oletetun pidätyspäivän (17. helmikuuta) jälkeen. Kuusi päivää ennen pidätystä Yhdysvallat oli suositellut välttämään matkustamista Venäjälle perustuen ”suurlähetystön rajallisiin mahdollisuuksiin auttaa Yhdysvaltain kansalaisia Venäjällä”.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen useat yhdysvaltalaispelaajat pääsivät pois maasta, Griner ei. Ukrainan sodasta johtuvan kireän ulkopoliittisen tilanteen takia Grineria arvellaan pidettävän poliittisena vankina. Hänen olinpaikastaan tai oloistaan ei ollut mitään julkista tietoa ennen torstaita.

– En voi varmuudella kutsua häntä syyttömäksi. Mutta ensimmäinen ajatukseni pidätyksestä oli, että Venäjä on ottanut amerikkalaisen panttivangin, diplomaatti Daniel Fried sanoi Washington Postille.

Muu maailma on sulkenut Venäjän urheilusta. Griner voi olla ensimmäinen urheilija, jonka Venäjä sulkee maailmalta.

– Ei minua yllättäisi, jos hänet olisi lavastettu ja pidätetty. Yhdysvaltain suurlähetystö ja hallitus ovat olleet tietoisia mahdollisuudesta, että venäläiset käyttävät amerikkalaisia ”neuvotteluvälineinä”. Ilman todisteita Grinerin syyllisyydestä pitäisin tätä poliittisena tapauksena, Fried jatkoi.

Washington Postin mukaan Grinerin perhe, agentit, WNBA, WNBA-joukkue Phoenix Mercury ja Yhdysvaltain hallitus ovat olleet tarkoituksella vaiti.

Lehden Venäjän ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin perehtyneiden asiantuntijoiden mukaan kyseessä on strateginen kriisiviestintävalinta. Asiantuntijoiden mukaan mediakampanja Grinerin vapauttamiseksi vain pahentaisi tilannetta, koska samalla Grinerin arvo Friedin mainitsemana ”neuvotteluaseena” kasvaisi.

Ainoa viesti on ollut Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin sanoma: yhdysvaltalaiset viranomaiset tekevät kaikkensa auttaakseen Grineria.

– Tällä haavaa en voi sanoa paljoakaan asioiden luottamuksellisuuden takia, Blinken sanoi viime viikolla.

Grinerin agentti Lindsay Colas on kertonut olleensa yhteydessä Grineriin ja tämän asianajajaan Venäjällä. Hänkään ei ole voinut kommentoida asiaa sen enempää.

Suoria viitteitä Grinerin pidätyksen liittymisestä Ukrainan sotaan ei ole, mutta Yhdysvaltain viranomaisten mukaan kireät suhteet Venäjään voivat vaarantaa Grinerin turvallisen paluun. Hänestä ei haluta poliittisen taistelun pelinappulaa.

– Ukrainan sota on katkaissut diplomaattisuhteet Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Se pahentaa tätä ongelmaa, edustajainhuoneen jäsen John Garamendi sanoi BBC:n mukaan.

Brittney Grinerin vapauttamista vaadittiin maanantaina Los Angelesissa.

ESIMERKIKSI toimittaja Tamryn Spruillin mielestä Griner on joutunut kammottavaan tilanteeseen tasa-arvokysymyksen takia. Kuluva kausi on Grinerin seitsemäs Venäjällä, jonne kesällä pelattavan WNBA-liigan pelaajat pääsääntöisesti suuntaavat lisätienestien perässä talvikausiksi.

– Jos hän olisi Stephen Curry tai LeBron James, niin hän tienaisi niin paljon, ettei sinne olisi mitään tarvetta mennä, Spruill sanoo.

Grinerin venäläisseura UMMC Jekaterinburg pystyy mediatietojen mukaan maksamaan hänelle miljoona dollaria kaudesta, mikä on lähes viisinkertainen summa hänen WNBA-palkkaansa verrattuna. Maailman parhaille NBA-pelaajille maksetaan yli 200-kertaisia palkkioita parhaisiin WNBA-pelaajiin verrattuna.

UMMC Jekaterinburgin taustalla ovat oligarkit Iskander Makhmudov ja Andrei Kozitsyn, joiden uskotaan olevan keskeisessä roolissa Grinerin mahdollisessa vapauttamisessa.

– Palkan maksavat ja luultavasti hänet henkilökohtaisesti tuntevat oligarkit pitää saada toimimaan. Ehkä juuri sen takia Grinerin leiri on ollut hiljaa ja toiminut kulisseissa, Venäjän korruptioon erikoistunut tutkija David Szakonyi sanoi Washington Postille.

Jekaterinburg on aiemminkin näyttänyt hauistaan WNBA-liigaa vastaan. 2015 tähtipelaaja Diana Taurasille maksettiin 1,5 miljoonaa dollaria siitä, että hän ei rasita itseään kesän aikana WNBA:ssa.

– He maksavat minulle lepäämisestä ja olisi ollut vastuutonta kieltäytyä. Haluan pystyä huolehtimaan itsestäni ja perheestäni, kun olen lopettanut pelaamisen, Taurasi perusteli tuolloin faneille avoimessa kirjeessä.

Hiljeneminen ei ole ollut kaikkien mieleen. Spruillin mukaan Bradyn lopettaminen ja paluu sekä tennistähti Novak Djokovicin rokottamattomuus ovat olleet suurempia puheenaiheita.

Spruill on tehnyt vetoomuksen, jossa vaaditaan Yhdysvaltain hallintoa ”asettamaan Grinerin turvallinen paluu etusijalle ja kohtelemaan häntä kuin ketä tahansa muuta suururheilijaa”. Vetoomuksen on allekirjoittanut 60 000 henkilöä. Maanantaina Los Angelesissa osoitettiin mieltä Grinerin huomioimiseksi.

Keskiviikkona Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton jakoi BBC:n jutun Grinerista Twitter-tilillään ja twiittasi:

– Vapauttakaa Brittney.

Arvioiden mukaan Grinerin tausta mustana naisena, joka on naimisissa toisen naisen kanssa ei ainakaan auta hänen tilannettaan Venäjällä. Griner on mm. ensimmäinen avoimesti homoseksuaali urheilija, jota Nike on sponsoroinut.

Lue lisää: Venäjällä pidätetyn koripallotähden tilanne kalvaa läheisiä – vaimo julkaisi riipaisevan tekstin

The Nation -lehden toimittajan Dave Zirinin mielestä Grinerin tausta on syy sille, miksi yhdysvaltalaismedia on ollut hänen tapauksestaan hiljaa.

– Yhdysvaltalaismedia ei puhu samaa ”kieltä” hänen kanssaan. Siksi he eivät sano yhtään mitään, Zirin kirjoittaa.

Zirin vaatii NBA:ta, WNBA:ta ja kaikkia muita tahoja rikkomaan hiljaisuuden.

– Nyt on tunnustettava, että kyse ei ole enää huumeiden hallussapidosta, jos se koskaan oli. Griner on poliittinen vanki.

– Yhdysvaltain hallinnon vaatima hiljaisuus ei auta Grineria. Se vain auttaa Putinia ja hänen pyrkimyksiään. On Grinerin etujen mukaista, että hänen ahdinkonsa tuodaan kaikkien nähtäville. Vapauttakaa Brittney Griner. Sanokaa hänen nimensä, koska hänen vapautensa saattaa olla siitä kiinni, Zirin kirjoittaa.