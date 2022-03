Venäläinen huippupelaaja vaihtoi maata – syytettiin kotimaassa petturiksi ja juutalaisuus nostettiin esiin

Venäläisen olympiavoittajan kommentteja verrattiin 1930-lukuun.

Venäläinen shakkimestari Jevgeni Romanov edustaa jatkossa Norjaa, NRK uutisoi. Romanov, 33, halusi vaihtaa edustusoikeuttaan samana päivänä, jona Venäjän armeija hyökkäsi Ukrainaan.

Kansainvälinen shakkiliitto Fide on hyväksynyt Romanovin hakemuksen. Pelaaja on jo vuosia asunut osin Norjassa, osin Turkissa. Hän on kuulunut Norjan shakkiliittoon ja pohjoismaan seuroihin jo vuodesta 2011. Kansalaisuutta hän ei aio hakea.

Venäläiset poliitikot ovat arvostelleet Romanovin päätöstä kovin sanoin. Rajuinta kieltä käytti Svetlana Zhurova, joka on myös pikaluistelun olympiavoittaja ja duuman jäsen.

– Kyse on kaksoisstandardeista. Eikö Romanovia pidetä enää venäläisenä? Ehkä hän ei ollut venäläinen alkujaankaan, koska hänellä on juutalaisjuuret. Eihän venäläisiä urheilijoita pitäisi nyt hyväksyä, vaikka he edustavat muita maita, Zhurova sanoi NRK:n siteeraamalle venäläiselle shakkisivustolle.

– Asenteet ovat kovia venäläisiä kohtaan ympäri maailman, mutta yhtäkkiä Romanovin tapauksessa kaikki menee hyvin. Kansalaisuuden vaihtaminen on petos. Häntä ei enää rakasteta.

Norjalainen shakkiasiantuntija Atle Grönn raivostui Zhurovan kommenteista. Grönn piti lausuntoa ”hulluna”.

– Venäläiset haluavat väitetyt natsit sivuun Ukrainan johdosta ja sitten he käyttävät tällaista retoriikkaa? Toiminta on hyvin paljastavaa. Zhurova käyttää 1930-luvun retoriikkaa, mikä on täysin kauhistuttavaa. Se on sivistymätöntä, alkeellista ja absurdia. Zhurova laukoo antisemitistisiä kommentteja vaikeana aikana, Grönn kommentoi NRK:lle.

Grönn on Oslon yliopiston venäjän kielen professori.