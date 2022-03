Nuori ukrainalaisurheilija sai surmansa ilmaiskussa – 16-vuotias Artem oli Putinin lobbaaman urheilulajin mestari

Artem Priimenko perheineen kuoli Venäjän tekemässä ilmaiskussa.

Ukrainalainen urheilijalupaus Artem Priimenko, 16, on kuollut Ukrainan sodan pommituksissa. Sambopainin Ukrainan mestari ja hänen perheensä kuolivat Venäjän maanantaina Sumyn kaupunkiin tekemässä ilmaiskussa.

Priimenko voitti urallaan useita Ukrainan sambomestaruuksia. Hän oli Ukrainan hallitseva mestari 88-kiloisten sarjassa.

Priimenkon valmentaja Jevgeni Leonenko kertoi sosiaalisessa mediassa, että iskussa saivat surmansa myös Priimenkon isä, äiti, isoäiti ja kaksi nuorempaa veljeä.

– Tämä on suuri suru koko samboperheelle, hänen sukulaisilleen ja kaikille meille, Leonenko kirjoitti Facebook-päivityksessä.

Priimenkon kuolemasta kertoneen brittilehti Mirrorin mukaan samassa ilmaiskussa kuoli 21 ihmistä.

Sambo on judoa muistuttava itsepuolustuslaji, joka on lähtöisin Venäjältä. Lajia harrastanut Venäjän presidentti Vladimir Putin on kutsunut samboa Venäjän kansallislajiksi ja ollut mukana tukemassa lajin olympiahanketta.

Putin on myös kansainvälisen samboliiton entinen kunniapuheenjohtaja.