Hiihtosuunnistuksen maailman huiput kilpailevat MM-mitaleista Keminmaassa – ISTV näyttää kaikki kisat suorina lähetyksinä

Hiihtosuunnistuksen maailmanmestaruuskilpailut pidetään Kemin kupeessa Keminmaassa 14.-19.3.2022. Suunnistusliitto haluaa tuoda hiihtosuunnistuksen metsien kätköistä kaiken kansan nähtäville ja tuottaa siksi MM-kisoista poikkeuksellisen kattavat suorat lähetykset, jotka ISTV näyttää.

Hiihtosuunnistuksen MM-kilpailuissa Suomi on kaikkien aikojen mitalitilaston kärjessä, vaikka Virossa 2021 pidetyissä edellisissä MM-kisoissa Suomi ei saavuttanutkaan yhtään mitalia. Keminmaan MM-kisoihin osallistuvat maailman parhaat hiihtosuunnistajat pois lukien Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat, joiden kansalliset lajiliitot Kansainvälinen suunnistusliitto IOF erotti jäsenyydestään Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Hiihtosuunnistus eroaa kesäsuunnistuksesta merkittävällä tavalla sikäli, että siinä kilpailijat eivät suinkaan ryski rastilta toiselle suoraan metsän läpi. Hiihtosuunnistuksessa kilpailualueelle on avattu ja karttaan on merkitty eritasoisia, laduttomia hiihtouria ristiin rastiin. Kilpailijoiden tehtävänä on valita lukuisista vaihtoehdoista mielestään nopein reitti. Urat ovat kapeita, pehmeitä ja jopa kuoppaisia, joten kilpailijoilta vaaditaan kovan hiihtokunnon lisäksi erinomaista suksien teknistä hallintaa.

Niinpä Keminmaan Kallinkankaalle on tehty valtavasti kulku-uria. Risteyksiä on lähes 600. Ratamestari arvioi, että esimerkiksi sprinttikisassa kilpailija joutuu keskimäärin joka kymmenes sekunti tekemään ratkaisun, mihin suuntaan risteyksestä kääntyy.

Kilpailijan ranteessa oleva leimauslaite rekisteröi rastilla käymisen lennossa.

Hiihtosuunnistuksessa kilpailijalla on kartta rintaan kiinnitetyssä telineessä, jotta kädet jäävät vapaiksi hiihtämiseen. Rastilla leimaaminen tapahtuu ranteessa olevalla elektronisella leimauslaitteella, joka rekisteröi rastilla käymisen ilman, että kilpailijan tarvitsee pysähtyä. Vilkkuvalo ilmoittaa leimauksen onnistuneen.

MM-hiihtosuunnistusten avauskilpailu Keminmaan Kallinkankaalla on sähäkkä sprinttimatka tiistaina 15.3.2022. Sen jälkeen ohjelmassa on keskiviikkona takaa-ajo, johon kilpailijat lähtevät sprintin tulosten perustella. Perjantaina vuorossa on väliaikalähdöllä kilpailtava keskimatka. Kisojen päätöspäivänä ohjelmassa on yhden naisen ja yhden miehen sekajoukkueiden sprinttiviesti.

Samaan aikaan Kallinkaankaalla kilpaillaan junioreiden maailmanmestaruuksista ja nuorten EM-mitaleista.

Kilpailut järjestää Kemin seudun suunnistusseura Suunta 2000 yhdessä Suomen suunnistusliiton ja Kansainvälisen suunnistusliiton kanssa.

ISTV:n suorien lähetysten aikataulu on seuraava:

Ti 15.3.2022 klo 13.00-16.00 sprintti

Ke 16.3.2022 klo 9.50-12.30 takaa-ajo

Pe 18.3.2022 klo 12.30-15.20 kooste junioreiden MM-kisoista ja keskimatka

La 19.3.2022 klo 9.50-10.55 sekajoukkueiden sprinttiviesti

Jokaista lähetystä varten IS:n sivuille osoitteeseen is.fi/suunnistus ilmestyy oma artikkelinsa. Lähetykset näkyvät vain suorina.