Santeri Kiiveri on menestynyt upeasti Pekingin paralympialaisissa.

Mystinen pyörtyminen johti turhauttavaan kierteeseen – nyt Santeri Kiiveri, 21, on Suomen uusin urheilutähti: ”Hän ei välittänyt vammastaan”

Alppihiihtäjä Santeri Kiiveri, 21, on hurmannut urheilua seuraavan kansan. Paralympialaisten suurpujottelun olympiavoittajan ja alppiyhdistetyn hopeamitalistin tarina on ainutlaatuinen esimerkki kovasta kilpailuvietistä ja vastoinkäymisten voittamisesta.

Santeri Kiiverin ensikosketus laskettelurinteeseen tapahtui 4-vuotiaana Lappeenrannan Myllymäessä äiti Maritan, isä Ollin ja veli Oskarin kanssa.

– Sen mitä muistan, olin heti innoissani laskemisesta. Onnekseni myös muu perhe viihtyi mäessä. Aika pian sen jälkeen aloimme käydä säännöllisesti isommissa rinteissä viikonloppuisin, Kiiveri muistaa.

Äiti Marita Stamin mukaan Santeri oli pienestä pitäen tosi energinen ja kilpailuhenkinen.

– Hän halusi aina olla paras ja oli valmis tekemään sen eteen kaikkensa. Voitontahto oli kova. Hän ei välittänyt vammastaan, vaan halusi kilpailla kaikkia ikäisiä vastaan.

Santeri Kiiveri laskee vain yksi sauva kädessään.

Santerilla on synnynnäinen vamma oikeassa olkapäässään. Olkapunosvaurion takia käsi on käytännössä voimaton ja hän laskee vain yksi sauva kädessään.

Se ei Santerin tahtia haitannut, kun hän kilpaili Audi Cupin kisoissa terveitä vastaan 15-vuotiaaksi asti.

Kiiverin luonne ja lahjakkuus huomattiin nopeasti myös paraurheilupiireissä. Hieno juttu, mutta valitettavasti vammaisurheilijoiden tukeminen on todella vaatimatonta Suomessa.

– Ilman äitiä ja isää en olisi tässä. He ovat kaivaneet joka ikisen sentin taskujensa pohjalta ja panneet ne minun sekä veljeni lasketteluharrastukseen vuosien varrella, Kiiveri liikuttuu.

Kiiverin uran tärkeä käännekohta oli, kun hän siirtyi Rukan alppilukioon 2016.

– Sain Kuusamossa opiskelun ohella keskittyä täysillä urheilemiseen parhaissa olosuhteissa. Rukan lukion päävalmentajan Mika Pellin avulla löysin henkilökohtaiseksi valmentajakseni Roman Rozmanin 2017.

Pitkäjänteinen yhteistyö slovenialaisen kanssa on tuonut tasaista kehitystä siitä lähtien.

– Romanin kanssa olemme hioneet laskutekniikkaani koko ajan paremmaksi. Hän on tuonut myös oikeanlaista kokonaisvaltaisuutta harjoitteluuni. Toinen tärkeä lenkki tiimissäni on fysiikkavalmentaja Ville Vanttaja. Hänen kanssaan on hikoiltu kesäisin ahkerasti Lappeenrannassa, Kiiveri taustoittaa.

Kiiveri osallistui ensimmäistä kertaa paralympialaisiin Pyeongchangissa 2018. Paraatilaji pujottelussa käteen jäi suomalaisille liiankin tuttu neljäs sija.

– Ei se 17-vuotiaalle niin pahalta tuntunut. Se antoi uskoa, että olen oikealla tiellä.

Vammaisurheilun yhteydessä usein vähätellään saavutuksia sillä perusteella, että menestyminen joissain lajeissa on helppoa, kun tietyissä vammaluokissa on vain vähän kilpailijoita.

Kiiverin lajeissa kilpailijoita on yli 40 – ja taso todella korkea. Se nostaa olympiamitaleiden arvoa merkittävästi.

– Marginaalit ovat tosi pienet, kuten suurpujottelukisakin todisti. Päivän suoritus oikeasti ratkaisee. Voittomarginaali oli vain neljä sadasosaa. Pieni virhe ja mitali voi mennä siihen, Kiiveri tietää.

Kiiverin tyylinäyte Pyeongchangin paralympialaisista.

Jos näytti taivas Kiiverille kirkkaalta Etelä-Korean talvikisojen jälkeen, mustat pilvet peittivät näkymät vuoden 2019 alussa Suomutunturilla.

Kiiveri pyörtyi kesken laskun täysin yllättäen ja koko ura oli vaakalaudalla.

– Ehdottomasti elämäni pysähdyttävin hetki. Paljon mieluummin olisin ottanut vaikka jonkun jalkamurtuman, joka ottaa aikansa, mutta paranee sitkeällä kuntouttamisella. Nyt jouduin sellaiseen tutkimusrumbaan, jota en kenellekään toivo.

– Kaikenlaisia sivulöydöksiä tehtiin, kuten sydämen rytmihäiriöitä, mutta todellista syytä pyörtymiselle ei ikinä. Sydämeen asennettiin muun muassa pitkäksi aikaa rytmivalvuri. Nyt sekin on jo poistettu. Lopulta tuli päätös, että voin jatkaa urheilemista turvallisesti, Kiiveri kertaa kiirastultaan.

Kiiveri väläytti potentiaaliaan voittamalla pujottelun maailmancupin kaudella 2019–20.

Ennen Pekingiä arvokisamitalit ovat jääneet kuitenkin saavuttamatta.

– Pyörtymisen takia kevään MM-kisat 2019 jäivät väliin, ennen tämän vuoden MM-kisoja oli pieniä terveysmurheita, Kiiveri kuittaa.

Niinpä kaikki mitaliodotukset ennen kisoja oli ladattu vain Matti Suur-Hamarin harteille.

– Asetelma oli paras mahdollinen. Sain paineettomasti valmistautua olympiakisoihin. Tiesin olevani kunnossa ja onnistuneilla laskuilla taistelevani mitaleista paraatilajissani pujottelussa.

Kiiveri sai valmistautua paralympialaisiin kaikessa rauhassa.

Kiiveri venyi parhaimmilleen jo kisojen ensimmäisessä lajissaan alppiyhdistetyssä ottamalla hopeaa.

– Ei se ihan pommina tullut. Tiesin, että onnistumalla riittävän hyvin Super G:ssä, se voi olla mahdollista.

Toisessa sivulajissa suurpujottelussa toteutui jokaisen urheilijan suurin unelma.

– Olympiavoittaja. Sitä sanaa olen yrittänyt tässä pari päivää makustella. Ei se varmaan ole vielä ihan täysillä kolahtanut, mitä on oikein tullut tehtyä, Kiiveri tunnelmoi.

Kultamitali kaulassa Pekingissä.

Eikä Kiiverin mitalipotti jää vielä välttämättä tähänkään. Päälaji pujottelun laskut ovat ohjelmassa sunnuntaina klo 2.30 ja 6.30 Suomen aikaa.

– Mitään paineita ei enää ole. Aika ihanteellinen tilanne. Voi lähteä rinteeseen vain nauttimaan. Tulee mitä tulee, Kiiveri ennakoi.

Hyvillä laskuilla todennäköisesti kaulaan ripustetaan mitali, täydellisillä onnistumisilla toinen kultamitali.

Käy pujottelussa kuinka vain, Kiiverin elämä muuttuu ainakin yhdellä tavalla kisojen jälkeen.

Hän on pystynyt viime vuodet urheilemaan kuluttomasti paralympiakomitean ja pitkäaikaisten tukijoidensa ansiosta.

Seuraavan olympiadin aikana Kiiveri saa urheilemisestaan varmasti jo vähän palkkaakin.