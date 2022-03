Venäläislegenda sai kunnianosoituksen Yhdysvalloissa – päätöstä hehkutetaan

UFC teki poikkeuksellisen päätöksen tämänhetkisessä maailmantilanteessa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin (vas.) joi teetä Habib Nurmagomedovin (oik.) ja tämän isän Abdulmanapin kanssa vuonna 2018. Valmentajaisä on sittemmin edesmennyt.

Yhdysvaltalainen vapaaotteluorganisaatio UFC tiedotti lauantaina, että venäläinen uransa lopettanut ottelija Habib Nurmagomedov nimetään organisaation kunniagalleriaan. Nurmagomedovia, 33, pidetään yleisesti yhtenä kaikkien aikojen parhaista lajissaan. UFC:n kevyensarjan mestari ei hävinnyt ammattilaisurallaan kertaakaan.

Tilaisuus kunniagalleriassa järjestetään ensi kesänä.

Ajankohta uutiselle on yllättävä. Sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, länsimaat ovat asettaneet Venäjää ja sen kansalaisia kohtaan kovia pakotteita. Jääkiekkoliiga NHL:ssä presidentti Vladimir Putinin tukijalle Aleksandr Ovetshkinille on buuattu.

Nyt Venäjällä on kehuttu UFC:n toimintaa. Organisaation venäläinen ex-ottelija ja näyttelijä Oleg Taktarov kertoi osoittavansa suosiotaan UFC:n pomolle Dana Whitelle.

– White oli ammattilainen eikä horjunut paineen alla. Hän ei sortunut muodissa olevaan venäläisvihaan. Hän ei ollut natsi, vaan toimi yleisen mielipiteen vastaisesti, mikä on hienoa, Taktarov sanoi RBC Sportille.

– White osoitti, että promootio on hänen ja hän pitää huolen omasta politiikastaan. Hän ei välitä siitä, mitä maailmassa tapahtuu vaan keskittyy bisnekseen ja urheiluun. Tämä on suuri askel. White ei piittaa sanktioista, Taktarov jatkoi.

UFC:n tiedotteessa ei mainita Ukrainan tapahtumia sanallakaan.

– Habib on yksi suurimmista urheilijoista koskaan. Kukaan ei hallinnut vastustajiaan kuin hän. On uskomaton saavutus, että hän lopetti tappiottomana, kevyensarjan mestarina ja kaikki painoluokat huomioiden maailman parhaana urheilijana. On kunnia saattaa Habib kunniagalleriaan kesällä, White kommentoi tiedotteessa.

Nurmagomedov on kotoisin Dagestanin Silidstä, Venäjältä. Hän pyörittää nykyisin omaa promootiotaan nimeltä Eagle FC.