Kuva: Venäjän urheilussa kylmäävä tempaus – 25-vuotias suomalaistähti oli osana sotaa tukevaa mielenilmausta

Z-kirjain on Venäjän sotatoimia tukeva symboli.

Venäläisessä jääpallo-ottelussa nähtiin sodan symboli Habarovskissa torstaina. Ska-Neftjanikin ja Moskovan Dynamon pelaajat muodostivat jäälle Z-kirjaimen Venäjän kansallislaulun pauhatessa ämyreistä.

Venäjän jääpalloliigan välierässä pelasi suomalainen supertähti Tuomas Määttä. Määttä seisoi jäällä Z-kirjaimessa kansallislaulun soidessa. Hän edustaa Ska-Neftjanikia. Hän oli vuonna 2020 ehdolla vuoden urheilijaksi Suomessa.

Voit katsoa tilanteen alla olevasta Skan YouTubeen lataamasta ottelutallenteesta. Määttä pelaa mustapaitaisessa joukkueessa ja hänen pelinumeronsa on 99.

Z:sta on tullut hyökkäyssodan symboli Venäjällä, jossa propagandakoneisto on tehnyt siitä Ukrainassa käytävän taistelun epävirallisen logon. Kirjain on nähty maalattuna esimerkiksi Ukrainaan matkanneisiin panssarivaunuihin.

Symbolin alkuperä on länsimaissa epäselvä. Veikkailtiin, että sillä viitattiin Ukrainan presidenttiin Volodymyr Zelenskyyn, joka halutaan eliminoida, tai tiettyyn osaan armeijan joukoista. On myös ounasteltu, että taustalla voisi olla venäjänkielinen sana zapad, joka tarkoittaa länttä.

The Economistin mukaan Venäjän puolustusministeriö on sanonut, että kirjaimella viitattaisiin venäjänkieliseen ilmaukseen, jonka merkityksenä on ”voiton puolesta”.

Entinen vakooja, nykyinen poliitikko Maria Butina kuvasi vain päiviä hyökkäyksen alkamisen jälkeen videon, jossa Z oli maalattu hänen takkiinsa.

– Jatkakaa veljet. Olemme kanssanne ikuisesti, Butina sanoi The Economistin mukaan.

Venäläinen nuori voimistelija oli piirtänyt symbolin paitaansa, kun hän poseerasi maailmancupin kilpailun palkintojenjaossa ukrainalaisen urheilijan vieressä viime viikonloppuna.

Venäjällä kirjainta Z on nähty myös esimerkiksi seiniin maalatuissa graffiteissa. Lisäksi opposition edustajat ja sodanvastustajat ovat kertoneet kylmääviä tarinoita, joiden mukaan he ovat löytäneet kirjaimen raapustettuna kotinsa seinään. Venäjän turvallisuuspalvelu jätti symbolin myös ihmisoikeusjärjestö Memorialin tiloihin, kun he ratsasivat järjestön toimiston, The Economist kertoo.

Z:aa ei ennen sotaa ole yhdistetty Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallintoon.