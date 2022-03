MTV3: Anni Vuohijoki kertoi katastrofaalisesta tilanteesta Ukrainan rajan läheisyydessä – yhden ukrainalaisen tarina pakomatkalta järkytti

Puolassa avustusmatkalla olleet Anni Vuohijoki ja Laura Peippo vierailivat Asian ytimessä -ohjelmassa.

Anni Vuohijoki (oik.) masinoi avustusoperaation yhdessä Laura Peipon kanssa. Vuohijoen mukaan tilanne Puolan puolella Ukrainan rajan läheisyydessä on katastrofaalinen.

Painonnostaja Anni Vuohijoki, 33, teki viikonvaihteessa avustusmatkan Puolaan. Hänen ja liikunta-alan yrittäjä Laura Peipon luotsaama joukkio suuntasi 60-paikkaisen bussin kyydissä Ukrainan rajan tuntumaan tarkoituksenaan hakea turvaan sotaa pakenevia ukrainalaisia.

Bussi palasi takaisin Suomeen myöhään tiistai-iltana. Nyt Vuohijoki ja Peippo kertoivat matkastaan MTV3:n Asian ytimessä -ohjelmassa.

Useat viranomaiset ovat suositelleet välttämään matkustusta ruuhkaisille raja-alueille. Kaksikon mukaan tämä ei ole ihme, sillä tilanne Puolassa oli jokseenkin katastrofaalinen.

– Ne (Ukrainasta paenneet) ihmiset ovat tosi peloissaan. On huono idea ajaa auto sinne ja sanoa, että hyppää kyytiin, mennään Suomeen. Monet eivät välttämättä ymmärrä, mihin sitä ollaan lähdössä, Vuohijoki sanoi.

Kaksikko kertoi todistaneensa tilannetta, jossa 60-paikkainen bussi ajoi yllättäen paikalle ja nappasi kyytiin joukon ihmisiä tarkistamatta lainkaan näiden tietoja.

– Meidän mukana Suomeen tuli yksi sellainen, joka oli pakotettu bussiin Varsovasta Gdanskiin. Hän ei edes itse tiennyt, minne oli menossa, eikä häntä päästetty kyydistä kesken matkan, Peippo kertoi.

Sotaa pakenevia ukrainalaisia Puolan Medykassa keskiviikkona.

Vuohijoki ja Peippo itse suunnittelivat matkansa tarkoin ja konsultoivat ennen reissuun lähtemistä monia eri viranomaisia. Puolaan saavuttaessa heillä oli tarkka lista siitä, keitä he ottavat kyytiin ja mistä.

Kyydittävien henkilöllisyydet tarkistettiin passeista ja syntymätodistuksista. Yhtä lukuun ottamatta kaikille matkustajille on jo löydetty majoituspaikat Suomesta.

– Meillä oli selkeä työnjako. Jaettiin keskenämme, kuka hoitaa ja tekee mitäkin, Vuohijoki kertoi Asian ytimessä -ohjelmassa.

Kaikkien auttajien kohdalla näin ei ole ollut. Vuohijoen mukaan osa sodan jaloista paenneista ukrainalaisista on jäänyt kokonaan ilman apua huonon organisoinnin vuoksi.

– Mulle on tullut yötä myöten soittoja perheistä, jotka on jätetty kyydistä, Vuohijoki kertoi herkistyen kyyneliin.

Jotta Ukrainan pakolaisten tilanne selkiytyisi, kaksikko rummuttaa haastattelussa entistä selkeämpien ohjeistusten puolesta. Heidän mukaansa asia paranee päivä päivältä, mutta siinä on vielä paljon tehtävää.

Vuohijoki nostaa esiin, että esimerkiksi Suomen päässä pakolaisia majoittavien henkilöiden tietoja ei juurikaan tarkisteta.

– Perusturva pitäisi taata, Vuohijoki toteaa tiukkaan sävyyn.

Anni Vuohijoki edusti Suomea olympialaisissa vuonna 2016.

Vuohijoki ja Peippo jakoivat kuulumisiaan avustusmatkan varrelta Instagramissa. Lääkäriksi opiskeleva Vuohijoki kertoi, että bussin kyydissä kuljetettiin Puolaan lääkintätavaroita noin 100 000 euron edestä.

Kun suomalaisten tuomaa lastia purettiin, sodan raadollisuus iski päin Vuohijoen silmiä.

– Tuolla on rekkalastillinen 18-vuotiaita poikia, jotka lähtevät sotaan. Me lähdetään Suomeen, ja he lähtevät sotimaan, kyyneliin liikuttunut Vuohijoki kertoi Instagram-tarinassa.

– Heidän vanhempansa ja lapsensa ovat edelleen siellä alueella, kun ei sieltä pääse pois kunnolla enää. Ottaa aika sydämen päälle se, että en ajatellut, että omassa ajassani joutuisi kohtaamaan sotaa. Ehkä sitä on ollut vain vähän naiivi, hän jatkoi.

Vuohijoki kertoi aiemmin Ilta-Sanomien haastattelussa, että matkan toteuttaminen vaati paljon suunnittelua. Heidän oli ennen lähtöä hankittava muun muassa kontakteja raja-alueelta.

– Se, mitä meille heti tehtiin selväksi on, ettei mennä henkilöautoilla. Toiseksi halutaan isoja kuljetuksia: haemme ihmiset yhdestä tai kahdesta paikasta – ei raja-alueelta, Vuohijoki kertoi viime viikolla.

– Vaikka olisi kuinka paljon hyviä ajatuksia, täytyy muistaa, että ihmiset ovat erittäin traumatisoituneita. Ei se mene ihan niin, että sanoo vain: Olen hyvä ihminen, hyppää minun autooni, niin ajan sinut Suomeen, hän jatkoi.

Samalla Vuohijoki kertoi, etteivät kaikki pakolaiset matkusta Suomeen, vaan osa jää kyydistä jo Baltiassa.

