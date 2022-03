Synttärit lähtivät lapasesta: snookerhuippu sekoili humalassa turnauksen avajaisissa ja joutui sairaalaan: "En tiennyt, missä olen"

Robert Milkins pahoitteli käytöstään Turkissa.

Englantilaisen snookerpelaajan Robert Milkinsin matka ensimmäistä kertaa järjestettävään Turkish Masters -turnaukseen muodostui melkoiseksi katastrofiksi.

Sunnuntaina 46. syntymäpäiväänsä juhlinut Milkins saapui uutuusturnauksen avajaisten punaiselle matolle Antalayassa hyvin juovuksissa. Brittimedioiden mukaan Milkins ajautui kiistelemään sekä VIP-tilaisuuden järjestäneen hotellin muiden vieraiden että ammattilaiskiertue WST:n puheenjohtajan Jason Fergusonin kanssa.

– Join aivan liikaa, ja jotain tapahtui. En rehellisesti tiedä tarkalleen mitä, enkä muista yksityiskohtia. Olin sellaisessa kunnossa, etten tiennyt missä olen. En muista mitä tapahtui hotellivieraiden tai Jason Fergusonin kanssa. Voin vain pyytää anteeksi kaikilta vierailta, joita loukkasin, Milkins sanoi The Sunille.

Muun muassa The Guardianin mukaan Milkins tarvitsi käsistä lähteneiden juominkiensa jälkeen myös sairaalahoitoa kaaduttuaan vessassa.

– Kun pääsin vessaan, jalat menivät alta ja luulen lyöneeni leukani pesualtaaseen tai maahan. Menetin melkein tajuntani, ja olen melko varma, että mursin kylkiluita, Milkins muisteli.

The Sunin mukaan sairaalassa Milkinsille tehtiin myös suolentyhjennys, mutta sitäkään snookerkonkari ei itse muista.

Ammattilaiskiertue vahvisti Guardianille keskiviikkona, että tapaus on ohjattu ammattilaissnookeria hallinnoivan WPBSA:n kurinpitokomitean harkittavaksi. Sanktiot ovat mahdollisia.

Parhaimmillaan snookerin maailmanlistan sijalle 12 yltänyt Milkins kertoi pyytäneensä anteeksi tapahtuman järjestäjiltä ja pelaajia majoittavalta hotellilta.

– Vierailemme ensimmäistä kertaa Turkissa, ja käytökseni oli täysin sopimatonta. Ymmärrän, miksi ihmiset ovat häpeissään ja huolissaan, ja minun täytyy hyväksyä kaikki rangaistukset, joita saan. Tämä ei tapahdu uudestaan. En välitä itsestäni, pelaan tätä nykyä vain yrittääkseni tukea lapsiani. Heidän pettämisensä on pahin ja tärkein osa tätä, englantilainen ruoski itseään.

Äärimmäisen nopeasta pelityylistään ja räväkästä luonteestaan tunnettu Milkins on suosittu hahmo ammattilaiskiertueella. Tällä kaudella konkarin peli on kuitenkin ollut takkuista. Hän on voittanut koko kauden aikana vain kolme ottelua, eikä ole edennyt yhdessäkään turnauksessa toista kierrosta pidemmälle.

Hankalan kauden vuoksi mahdollinen sakko kirpaisee erityisen syvältä.

– Minulla ei todellakaan olisi varaa isoon sakkoon, kun katsoo tämän kauden tienestejäni. Minun pitäisi maksaa se osissa.