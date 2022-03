Anni Vuohijoki liikuttui kyyneliin Puolassa – julkaisi riipaisevia videoita pelastusmatkalta: ”Me lähdemme Suomeen, he lähtevät sotimaan”

Anni Vuohijoen ukrainalaisten avuksi järjestämä linja-autokyyti saavutti Puolan.

Painonnostaja Anni Vuohijoki on julkaissut Instagram-tilinsä stories-osioissa päivityksiä avustusmatkalta Puolaan. Vuohijoen ja yrittäjä Laura Peipon masinoiman joukon tarkoituksena on hakea turvaan sotaa pakenevia ukrainalaisia.

Vuohijoki kertoi liikuttuneena tunnelmia Puolasta, jossa ryhmä oli saanut purettua linja-auton kyydistä Ukrainaan matkaansa jatkavat avustustavarat. Auton kyydissä kulki apua tarvitseville muun muassa runsaasti lääkintätarvikkeita. Vuohijoki on itse valmistumassa lääkäriksi tänä keväänä.

Vuohijoki ja Peippo kertoivat Instagramissa, että heidän yhteistyössä Ukrainan suurlähetystön kanssa masinoimansa sairaalatavaralastin arvo on noin 100 000 euroa.

Lastin purkualueella tilanteen raadollisuus konkretisoitui kouriintuntuvalla tavalla. Toisilla suunta oli pian kohti Suomea ja turvaa, toisilla kohti sotaa.

– Meni aika tunteisiin kun saatiin tuo rekka pakattua. Itse en ole nukkunut hirveästi, mutta kun nuo ihmiset vetää samoilla silmillä tuota väliä, Vuohijoki sanoo videolla.

– Tuolla on rekkalastillinen 18-vuotiaita poikia, jotka lähtevät sotaan. Me lähdetään Suomeen, ja he lähtevät sotimaan, kyyneliin liikuttunut Vuohijoki sanoo videolla.

– Heidän vanhempansa ja lapsensa ovat edelleen siellä alueella, kun ei sieltä pääse pois kunnolla enää. Ottaa aika sydämen päälle se, että en ajatellut, että omassa ajassani joutuisi kohtaamaan sotaa. Ehkä sitä on ollut vain vähän naiivi.

Vuohijoki kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että heidän kyytiinsä on määrä hypätä 55 ukrainalaista. Apumatka on vaatinut tarkkoja järjestelyjä ja kontaktien hankkimista raja-alueille.

– Vaikka olisi kuinka paljon hyviä ajatuksia, täytyy muistaa, että ihmiset ovat erittäin traumatisoituneita. Ei se mene ihan niin, että sanoo vain: Olen hyvä ihminen, hyppää minun autooni, niin ajan sinut Suomeen, Vuohijoki sanoi.

– Pystymme tarjoamaan kaikille ilmaiseksi ruokailut, matkat ja majoitukset. Kaikki eivät edes tule Suomeen asti. Osa jää Baltian maihin.