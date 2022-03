Kisoista käännytetty Venäjän joukkue palasi Moskovaan – urheilupomo lateli valheita lentokentällä: ”Venäjän sotilaat taistelevat Ukrainassa rauhan puolesta”

Venäjän joukkue suljettiin Pekingin paralympialaisista. Joukkueen kotiinpaluutilaisuudessa esitetyt puheet olivat täyttä venäläistä propagandaa.

Vuoden 2022 paralympialaiset ovat meneillään Pekingissä. Viime perjantaina alkanut urheilujuhla jatkuu vielä tämän viikon ajan.

Joukosta poissa ovat Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat. Kansainvälinen paralympiakomitea IPC sulki maiden edustajat kisoista aivan niiden alkamisen kynnyksellä torstaina. Syynä on Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

IPC ehti päättää, että maiden urheilijat saisivat osallistua kisoihin ilman kansallisuustunnuksiaan neutraaleina urheilijoina. Päätös kuitenkin kumottiin muiden maiden vastustuksen vuoksi.

Koska päätös tuli viime tipassa kisojen aattona, Venäjän ja Valko-Venäjän joukkueet olivat jo ehtineet matkustaa Kiinaan. Sunnuntaina paralympialaisista käännytetylle Venäjän joukkueelle järjestettiin kotiinpaluuseremonia Moskovan Sheremetjevon lentokentällä.

Tilaisuudessa puhunut Venäjän paralympiakomitean puheenjohtaja Pavel Rozhkov toisteli puheessaan venäläisestä propagandasta tuttuja valheellisia lausuntoja, joilla maa on yrittänyt perustella itsenäiseen Ukrainaan hyökkäämistä.

– Samaan aikaan kun venäläiset sotilaat taistelevat Ukrainassa rauhan puolesta, estäen kaikin voimin siviilien kansanmurhan, Thomas Bach järjesti urheilumaailman kansanmurhan, Rozhkov julisti puheessaan Venäjän paralympiakomitean tiedotteen mukaan.

Tällä Rozhkov viittasi Bachin johtaman Kansainvälisen olympiakomitean lajiliitoilleen tekemään suositukseen sulkea Venäjä ja Valko-Venäjä ulos kansainvälisestä urheilutoiminnasta Venäjän aloittaman sodan vuoksi. Rozhkovin mukaan urheilujärjestöt, Kansainvälinen paralympiakomitea mukaan luettuna, ”seuraavat sokeasti Bachin suositusta” ja että Bach ”käytännössä tuhosi urheilumaailman”.

Venäjän paralympiajoukkuetta oli vastassa iso väkijoukko.

Venäjä lähetti Pekingin paralympialaisiin 71 urheilijan joukkueen.

– Kansainvälisen paralympiakomitean päätös on absurdi, ehdottoman politisoitu sekä suvaitsematon ja epäinhimillinen vammaisia kohtaan. Tämä tilanne tekee kaikille selväksi sen, ettei vahvoja kilpailijoita, jollainen Venäjän joukkue on aina ollut ja on jatkossa, nykyään enää kaivata, Rozhkov jatkoi uhoavassa puheessaan, jossa ei käytetty sanaa sota tai viitattu Ukrainan tilanteeseen millään lailla totuudenmukaisesti.

Tiedotteessa ”juhlalliseksi” kuvaillussa tilaisuudessa puhui myös maastohiihdossa ja ampumahiihdossa näkövammaisten luokan paralympiamenestystä saavuttanut Nikolai Poluhin.

Poluhin, 39, julisti puheessaan, kuinka Venäjän kansa tukee ”kaikkia päätöksiä Ukrainassa” ja seisoo Venäjän armeijan takana.

– Olemme ylpeitä sotilaistamme, he ovat meidän sankareitamme. Olen venäläinen ja ylpeä siitä, Poluhin sanoi.

Hän kertoi myös, minkälainen tunnelma paralympiajoukkueessa oli ollut, kun tieto Venäjän sulkemisesta kisoista tuli.

– Olimme jo Kiinassa, kaikki tapahtui yllättäen. Moni otti uutisen vastaan katkeruutta sielussaan ja kyyneleitä silmissään, Poluhin kuvaili.