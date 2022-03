Tämä Vladimir Putinin luottonainen on armeijan upseeri – miksi Jelena Isinbajevaa ei saada syrjäytettyä urheilun kabineteista?

Venäläisiä urheiluvaikuttajia jatkaa yhä tehtävissään Ukrainan sodasta huolimatta. Heillä on kytköksiä Vladimir Putiniin. Urheilijat sen sijaan on suljettu pelikentiltä.

Kansainvälisen olympiakomitean jäsenellä ja seiväshypyn legendalla Jelena Isinbajevalla on läheiset yhteydet Vladimir Putiniin.

Venäläiset urheilijat on suljettu kansainvälisen urheilun ulkopuolelle, mutta venäläisiä henkilöitä toimii edelleen erittäin vaikutusvaltaisissa rooleissa urheilujärjestöissä.

Monilla heistä on vahvat kytkökset Vladimir Putiniin, joka on hintaa kaihtamatta järjestelmällisesti hankkinut valtaa urheilukulisseissa.

Venäläistä vaikutusvaltaa löytyy yhä Kansainvälisestä olympiakomiteastakin (KOK).

Kattojärjestö on ohjeistanut sulkemaan venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat ulos kansainvälisistä kilpailuista muttei ole kuitenkaan erottanut venäläisiä henkilöjäseniään, kaksinkertaista seiväshypyn olympiavoittajaa Jelena Isinbajevaa ja Shamil Tarpishtchevia tehtävistään.

The Timesin mukaan KOK on vedonnut siihen, ettei järjestö voi sääntöjensä puitteissa erottaa venäläisjäseniään.

On ristiriitaista, että kärsijäksi joutuu nyt moni syytön urheilija, mutta esimerkiksi läheisessä yhteistyössä Putinin kanssa toiminut Isinbajeva saa jatkaa tehtävässään ja nauttia KOK:n jäsenien eduista.

KOK:n suomalaisjäsenen Sari Essayahin mielestä myös venäläiset urheilupäättäjät pitäisi sulkea kansainvälisistä liitoista.

– Nyt urheilijat, valmentajat ja joukkueet on suljettu ulos. Jos ajatellaan Venäjän dopingtapausta, niin silloinkin tuntui, että aluksi vain urheilijat ja valmentajat joutuivat sanktioiden kohteeksi. Mutta jos koko järjestelmä on sidoksissa johonkin sellaiseen, joka ansaitsee tulla rangaistuksi, kuten dopingtapauksessa, niin silloin myös järjestelmää täytyy pystyä sanktioimaan, Essayah sanoo.

– Siinä mielessä ajattelen näiden urheilujohtajien kohdalla, että sama ajatuslogiikka pätee. Että heidänkin kohdallaan pitäisi tällainen (sanktiointi) olla mahdollista.

Essayahin mukaan ”hankalampia tapauksia” ovat venäläisvaikuttajat, jotka eivät varsinaisesti edusta Venäjää.

Seiväslegenda Isinbajevan rooli KOK:ssa on juuri tällainen.

– Hän on hyvä esimerkki. Hänen paikkansa ei perustu siihen, että hän on venäläinen. Hän edustaa urheilijakomissiota, eli urheilijat ovat hänet sinne äänestäneet, Essayah sanoo.

Isinbajeva oli ehdolla urheilijakomission puheenjohtajaksi vuonna 2021 mutta hävisi Emma Terholle.

The Times kutsuu Isinbajevaa Putinin ”läheiseksi avustajaksi” ja kertoo, että pari vuotta sitten Putin nimitti Isinbajevan ryhmään, joka valmisteli muutoksia Venäjän perustuslakiin.

Muutosten ansiosta Putin voisi mahdollisesti jatkaa presidenttinä nykyisen virkakautensa jälkeen. Perustuslaista tehtiin myös aiempaa ideologisempi.

Isinbajeva on myös Venäjän armeijan pitkäaikainen upseeri. Ja tällainen henkilö siis jatkaa yhä KOK:n jäsenenä Venäjän hyökkäyssodan aikana.

Jelena Isinbajeva tekee läheistä yhteistyötä Vladimir Putinin kanssa ja toimii KOK:n jäsenenä.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton johdossakin on yhä venäläisvaikuttaja, sillä lajiliiton hallituksessa istuu NHL-legenda Pavel Bure.

Bure ei välttämättä ole aivan yhtä syvällä Putinin politiikan syövereissä kuin Isinbajeva, mutta hänkin on kertonut olevansa Putinin "ystävä”.

Kaksikko on viilettänyt yhdessä jäällä Putinin surullisenkuuluisissa hyväntekeväisyysotteluissa, ja Instagram-tilinsä profiilikuvassa Bure poseeraa yhdessä Putinin kanssa, aivan kuten paljon kritiikkiä saanut nykyinen NHL-tähti Aleksandr Ovetshkin.

NHL-legenda Pavel Bure paiskaa kättä Vladimir Putinin kanssa toukokuussa 2021.

Myös Euroopan jalkapalloliiton Uefan johtoryhmässä yhä istuu vaikutusvaltainen venäläinen, Gazpromin hallituksen puheenjohtaja Aleksandr Djukov.

Öljypomo Djukov toimii myös Venäjän jalkapalloliiton puheenjohtajana ja siinä roolissaan hetki sitten tuomitsi Uefan päätöksen vetää tämän vuoden Mestarien liigan finaali pois Pietarista.

Djukovin johtama Gazprom on ollut Uefalle ja Mestarien liigalle jättimäisen suuri ja tärkeä sponsori.

Daily Mail kysyi Uefalta, miksi Djukovia ei ole erotettu järjestön johtoryhmästä muttei saanut vastausta.

Öljypomo Aleksandr Djukov (oikealla) samassa seurueessa Vladimir Putinin kanssa jalkapallotapahtumassa Venäjällä.

KOK:ta, kansainvälisiä lajiliittoja ja Venäjä-kytköksistä tunnettuja urheiluseuroja on jo aiemmin moitittu siitä, että ne ovat ajautuneet Venäjän propagandakoneiston jatkeeksi.

Ukrainan sodan alettua kritiikki on voimistunut.

KOK:n jäsen Essayah ei kuitenkaan koe, että urheilun kattojärjestö KOK tai sen puheenjohtaja Thomas Bach olisivat lähellä Venäjää.

– En näkisi, että KOK on lähellä mitään maata. Venäjällä on yhtä monta (KOK:n) jäsentä kuin Suomella (2), niin ennemmin voisi kysyä, että onko KOK tullut lähelle Suomea?

Vastaansanomatonta kuitenkin on, että KOK on esimerkiksi myöntänyt olympialaiset kyseenalaisesti Venäjälle (2014) ja Kiinaan (2022). Lukuisia muitakin arvokisoja on järjestetty viime vuosina Venäjällä – eikä KOK ole ainakaan näyttänyt vastustavan urheilukisojen myöntämistä maahan.

– Järjestelmä on muuttunut, eli kisojen hakuprosessi. Nimenomaan ihmisoikeuskysymykset ovat tulleet mukaan kisojen hakemiseen, Essayah sanoo olympialaisista.

Seuraavat olympiakisat käydään Pariisissa, Los Angelesissa ja Milanossa.

– Jos katsoo nykykriteereillä, niin en usko, että Kiina tai Venäjä olisi saanut kisoja, Essayah sanoo.

Seiväshyppääjä Jelena Isinbajeva Helsingin MM-kisoissa vuonna 2005.

Essayahin mielestä olympialiike ja kansainväliset lajiliitot ovat joutuneet liian suureen rumputuleen Venäjä-kytköksistään.

– Osoittava sormi ei saisi olla pelkästään kansainvälisissä lajiliitoissa, jotka edustavat järjestöpohjaista urheilua. Luokalle pitäisi yhtä lailla nostaa kaupallinen urheilu eli ammattilaisurheilu, Essayah sanoo ja viittaa esimerkiksi jalkapallobisnekseen.

– Jos mietitään, missä venäläinen raha ja vaikutusvalta pyörivät, niin se on ammattilaispuolella. Se on sen tyylistä, mistä emme kaikkea edes tiedä, Essayah perustelee.

Tutkijoiden mukaan Putin on ostanut ja lahjonut lonkeronsa sekä olympialiikkeeseen että bisnesurheiluun, koska urheilu on ollut Venäjällä osa ulkopolitiikkaa – tapa todistaa maan erinomaisuutta.

Urheilumaailmalle puolestaan on kelvannut venäläinen raha.

Historian- ja politiikan tutkija Markku Jokisipilä mainitsi aiemmin, että Putin on esimerkiksi vieraillut KOK:n kokouksissa ja käyttänyt valtaa KOK:n kulisseissa myös muiden kuin venäläisten vaikuttajien avulla.

– Se on kaksinaamaisuutta, kun kansainvälinen urheilu on nyt onnitellut itseään jämäkkyydestä. Kyllähän se on niin, että KOK ja monet kansainväliset kattojärjestöt ovat myöntäneet kisoja sujuvasti Venäjälle ilman mitään pohdintoja ihmisoikeuksista ja demokratiasta, Jokisipilä sanoi aiemmin Ilta-Sanomille.

Hyvä esimerkki olympialiikkeen ulkopuolisen urheilun vallanhaalimisesta puolestaan on venäläisen Roman Abramovitshin pitkä taival valioliigaseura Chelsean omistajana.

Osa venäläisistä urheilujohtajista on ainakin nimellisesti nyt väistynyt johtotehtävistään, kuten Abramovitsh ja Kansainvälisen miekkailuliiton pitkäaikainen puheenjohtaja, oligarkki ja liiton avokätinen rahoittaja Aliser Usmanov.

Paine kasvaa jatkuvasti myös Isinbajevan, Djukovin ja Buren kaltaisten venäläisvaikuttajien suuntaan.

Heidän jatkamisensa urheilun valtarooleissa ei pitäisi olla mitenkään perusteltavissa.