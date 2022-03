Kaksi ystävää olympiadin aikana menettänyt Suur-Hamari voitti paralympiakultaa – tästä syystä hän lähetti kiitokset Australiaan

"Tunteet puskivat pintaan maaliintulon jälkeen, kun purkautui kaikki muutaman viime vuoden asiat."

Matti Suur-Hamarista tuli uusi suomalainen tuplamestari paralympialaisissa, kun hän voitti SB-LL2-luokan lumilautacrossin Pekingin talviparalympialaisissa maanantaina. Suur-Hamari, 35, voitti paralympiakultaa samassa lajissa myös neljä vuotta sitten Etelä-Korean Pyeongchangissa.

Hopeaa voitti Yhdysvaltojen Garrett Geros ja pronssia Australian Ben Tudhope. Geros jäi Suur-Hamarista 0,22 sekuntia ja Tudhope 0,93 sekuntia.

Suur-Hamari hallitsi Pekingin crossia alusta loppuun. Hän laski nopeimman ajan sunnuntain karsintakisassa ja tuli ykkösenä maaliin kaikissa kolmessa maanantain erälaskussa. Suur-Hamarista tuli kautta aikain 11:s suomalainen, joka on juhlinut paralympiavoittoa peräkkäisissä talviparalympialaisissa.

– Aika uskomaton fiilis. On ollut vaikeita vuosia, mutta tämä voitto tuo toteen aika hyvin sen, että kun jaksaa vain uskoa ja tehdä hommia, niin kyllä se paatti pysyy oikeassa suunnassa. Tunteet puskivat pintaan maaliintulon jälkeen, kun purkautui kaikki muutaman viime vuoden asiat, Suur-Hamari kertoi tiedotteessa.

Matti Suur-Hamari laski maaliin ennen kilpa- ja harjoituskumppaneitaan.

Vaikeisiin vuosiin mahtui pitkäaikaisen valmentajan ja rakkaan ystävän Mikko Wendelinin äkillinen kuolema vuonna 2019 ja tiimikaverin, hollantilaisen Bibian Mentel-Speen poismeno viime vuonna.

Suur-Hamari harjoittelee kansainvälisessä kolmen miehen harjoitusryhmässä, jonka muut jäsenet ovat Tudhope ja kanadalainen Alex Massie. Kolmikko on viettänyt paljon aikaa Suur-Hamarin kotimaisemissa Rukalla ja Pyhätunturilla sekä koronapandemian hellitettyä myös maailmalla.

Tudhopen nousu Suur-Hamarin vierelle paralympialaisten palkintokorokkeelle lämmitti suomalaista. Tiimikaverusten väleistä kertoi Tundhopen ilo, kun hän kapsahti syleilemään tuoretta voittajaa tämän antaessa haastattelua Ylelle.

– Tämä jätkä, hän on kaikkien aikojen paras, Tudhope riemuitsi kaulaillessaan Suur-Hamaria.

Porukkaan kuuluvat myös lautahuoltajavelho Juha Haukkala ja ruotsalaisvalmentaja Pär Sundqvist. Edesmennyt Mikko Wendelin oli myös oleellinen osa tiimiä, ja hänen muistolleen koko laskijakolmikko on omistanut viimeaikaiset menestyksensä.

– Me olemme tosi hyviä ystäviä keskenämme ja välillämme on sellaista veljellistä kilpailua. Yhtään ei anneta periksi, mutta se on reilua kisaamista ja ollaan iloisia toistemme puolesta ja joka ikisestä treenistä, mitä saadaan toistemme kanssa vetää. Se on todella spessujuttu, Suur-Hamari kertoi "tallitoveruudesta".

Voittaja kietoutui Suomen lippuun. Lumilaudan siteet oli järjestetty Suur-Hamarille erityiskuljetuksella.

Kiitosta lähti myös australialaisleiriin. Suur-Hamarin lähtökohdat maanantain ratkaisulaskuihin eivät olleet optimaaliset, sillä hän rikkoi sunnuntain karsinnassa kahdet siteet ja loukkasi hieman jalkaansakin.

– Täytyy Australian joukkueelle antaa tästä äärettömän iso kiitos. He hommasivat minulle – sieltä joku kävi autolla Pekingistä hakemassa – kaksi paria samanlaisia siteitä, mitä käytän. Hattu nousee päästä aussien suuntaan, tämä oli uskomatonta tiimityötä, Suur-Hamari kiitteli.

Suur-Hamari kilpailee Pekingin paralympialaisissa vielä banked slalomissa lauantaina. Pyeongchangissa Suur-Hamari saavutti banked slalomin pronssia.