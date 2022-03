Tomi Taskinen kävi 19-vuotiaana kuoleman porteilla – yksi tapaaminen muutti paljon: ”Sen jälkeen laitoin kaiken pelin tähän hommaan”

Hollolalaislähtöinen Tomi Taskinen, 30, oli jo nuorena lupaava lumilautailija. Hän oli nuorten maajoukkueen mukana ensimmäisissä kansainvälisissä kisoissaan noin 15-vuotiaana ja debytoi maailmancupissa 17-vuotiaana Moskovan big air -kisassa.

Vuonna 2011 19-vuotias Taskinen osallistui Joensuun Talvikarnevaalin yhteydessä järjestettyyn hyppykisaan. Nuoren miehen hyppy jäisestä hyppyristä epäonnistui kohtalokkain seurauksin.

– Siellä oli joku 30 astetta pakkasta ja kaikki oli ihan jäässä. Sen takia ei tullut sellaista uraa, mitä pitkin kaikki menee siten, että tulee turvalliseen kohtaan alas. Mä hyppäsin niin, että tulin 6–7 metristä ihan tasaiselle jäälle selälleni ja sen kautta löin pääni – enkä käyttänyt kypärää, Taskinen kuvaili onnettomuuttaan Ylen artikkelissa vuonna 2014.

– Kypärän käyttö on älyttömän tärkeää. Se on halpa henkivakuutus. Kun heräsin sairaalassa, mulla ei ollut mitään tietoa mitä oli tapahtunut, miksi ylipäätään olin siellä ja miksi oikea puoli kropastani ei toimi.

Kuntoutusprosessin alussa näytti hyvin epätodennäköiseltä, että Taskinen kävelisi koskaan ja jopa hengenlähtö oli lähellä.

Mutta kaksi vuotta onnettomuuden jälkeen Taskinen palasi jo lumilaudan päälle. Kilpauran jatkaminen ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut mielessä.

– Olin Messilässä opettelemassa sellaisen fysioterapeutti-opettajan kanssa. Ei ollut mitään käsitystä, miten se onnistuu. Mua jännitti, että miten siinä käy. Kai se homma on jotenkin alitajunnassa, kun on aina laskenut ja se lähti sujumaan tosi hyvin. Kun lumilautailuun kerran hurahtaa, se on elämänmittainen homma, hän kuvaili paluutaan laudan päälle Ylelle.

– Kouluttauduin lumilautailuvalmentajaksi ja niitä hommia teinkin useamman vuoden Messilässä. Sitten näin ilmoituksen, että Tahkolla järjestettäisiin lumilautailun banked slalomin SM-kisat ja niiden yhteydessä olisi myös soveltava sarja. Aloin treenata niihin, Taskinen muisteli Suomen Paralympiakomitean verkkosivuilla.

Näissä vuoden 2018 SM-kisoissa hän tapasi Mikko Wendelinin, joka valmensi Suomen paralumilautailun suurnimeä Matti Suur-Hamaria.

– Mikko sanoi, että minussa on potentiaalia, ja jos vain haluan ja paraurheilu kiinnostaa, niin hän voi auttaa minua oikeaan suuntaan. Sen jälkeen laitoin kaiken pelin tähän hommaan, jätin lumilautailuvalmennuksen ja aloin keskittyä urheilu-uraani, Taskinen sanoi Paralympiakomitean verkkosivulla.

Matti Suur-Hamari on suomalaisen paralumilautailun suurmies.

Paralumilautailumaajoukkueen päävalmentajana toiminut Wendelin menehtyi sairaskohtaukseen vuonna 2009 Pyhätunturilla, missä hän oli joukkueineen valmistautumassa maailmancupin kisoihin.

Nyt ensimmäisiin paralympialaisiinsa Kiinaan matkustanut Taskinen on kilpaillut banked slalomissa MM-tasolla kahdesti. 2019 hän oli Pyhällä luokkansa 10:s ja tammikuussa Lillehammerissa 11:s.

Pekingissä mies kilpailee juuri banked slalomissa. Hän on kokeillut myös lumilautacrossia, mutta laji on erittäin vaarallinen, kun taustalla on vakava aivovamma.

– Viime kaudella kokeilin lumilautacrossia Pyhän leirillä, mutta kaaduin siellä pahasti selälleni ja löin pääni. Olin minuutin tajuton ja minut vietiin Rovaniemelle kuvauksiin, mutta niistä ei löytynyt mitään. Se kuitenkin toi minut takaisin maanpinnalle, että jos lyön pääni vielä kerrankin, niin en välttämättä nouse siitä enää, hän kertoi Paralympiakomitean artikkelissa.

Taskinen kertoo olevansa todella iloinen siitä, että saa olla mukana paralympialaisissa. Sijoitustavoitetta hän ei ole itselleen asettanut, mutta jos MM-sijoituksista voi jotain päätellä, miksei sijoitus kymmenen parhaan joukossa voisi olla haarukassa?

Suomen joukkue Pekingin paralympialaisissa

Santeri Kiiveri, alppihiihto

Vaikka Kiiverillä on ikää vasta 21 vuotta, hän oli mukana jo Pyeonchangissa 2018. Tuolloin hän oli liikuntavammaisten pystylaskijoiden luokassa pujottelun neljäs. Sitä seuraavalla kaudella hän voitti pujottelussa maailmancupin kokonaiskilpailun. Kiiverillä on Erbin pareesi eli synnynnäinen olkahermopunosvaurio, jonka myötä hänen oikea kätensä on lähes toimintakyvytön. Lappeenrantalainen laskee kisoissa kaikki alppilajit, mutta suurimmat mitalitoiveet on asetettu pujotteluun ja suurpujotteluun. Kiiverillä on kelpo mahdollisuus napata Suomen paralympiahistorian ensimmäinen alppihiihtomitali.

Santeri Kiiveri.

Maiju Laurila, alppihiihto

Laurila, 42, osallistuu ensimmäisiin paralympialaisiinsa. Hän laskee kelkkalaskijoiden luokassa pujottelun ja suurpujottelun. Lähtökohdat kisoihin ovat mainiot, sillä tammikuussa Lillehammerin MM-kisoissa hän sijoittui suurpujottelussa komeasti neljänneksi. Kittiläläistynyt lappeenrantalainen vammautui vuonna 2008 moottorikelkkaonnettomuudessa. Laurilalla ei ollut ennen onnettomuutta kilpaurheilijataustaa, mutta kelkalla laskemiseen hän hurahti nopeasti. Laskijan vuosi on ollut loukkaantumisineen vaikea, mutta Lillehammerin menestys nostattaa toiveita.

Maiju Laurila.

Matti Suur-Hamari, lumilautailu

35-vuotias Suur-Hamari osallistuu jo kolmansiin paralympialaisiinsa. Pyongchangissa neljä vuotta sitten tuli jättionnistuminen, kun hän voitti lumilautacrossin ja otti pronssia banked slalomista. MM-tasolta palkintokaapissa on neljä kultaa ja yksi pronssi. Lievemmässä alaraajavammaluokassa SB-LL2 kilpaileva Suur-Hamari vammautui moottoripyöräonnettomuudessa vuonna 2009. Hänen vasen jalkansa on amputoitu polvesta alaspäin. Pekingin kisoissa hän puolustaa mitalia crossissa ja banked slalomissa. Hän kuuluu mitalisuosikkeihin molemmissa lajeissa, etenkin ensin mainitussa.

Matti Suur-Hamari.

Matti Sairanen, lumilautailu

Sairanen, 37, osallistuu toisiin paralympialaisiinsa. Pyeongchangissa 2018 hän oli yläraajavammaluokka SB-UL:ssä lumilautacrossin 17:s ja banked slalomin 20:s. Hän kilpailee samoissa lajeissa myös Pekingissä. Sairanen vammautui nuorena miehenä moottoripyöräonnettomuudessa. Vasen käsi amputoitiin kyynärpäästä alaspäin ja selkärangassa on osittainen halvaus. Kisat ovat espoolaiselle kuin kotikisat, sillä hän on asunut Pekingissä kolmeen eri otteeseen, lapsena ja aikuisena. Taekwondoa ennen vammautumistaan harrastanut Sairanen on parataekwondon nelinkertainen MM-mitalisti.

Matti Sairanen.

Tomi Taskinen, lumilautailu

Taskinen osallistuu ensimmäisiin paralympialaisiinsa. Lajina 30-vuotiaalla on banked slalom. Hän kilpailee vaikeammassa alaraajavammaluokassa SB-LL1. Kilpaili ennen vammautumistaan kansainvälisellä tasolla vammattomien lumilautailussa.

Tomi Taskinen.

Inkki Inola, maastohiihto

23-vuotias laukaalainen osallistuu toisiin paralympialaisiinsa. Neljä vuotta sitten Pyeongchangissa hänen paras sijoituksensa oli perinteisen sprintin seitsemäs sija. Perinteinen sopii hiihtotavoista Inolalle paremmin, joten Pekingissä hänen päämatkansa on tällä kertaa perinteisellä hiihdettävä 20 kilometriä. Hän hiihtää kuitenkin myös vapaan kisat sprintin ja 10 kilometriä. Inolalla on synnynnäinen näkövamma ja hän hiihtää näkövammaisten luokassa. Hänen opashiihtäjänään piti alun perin olla Arttu Kaario, mutta hän joutui jäämään sivuun. Korvaaja on Jari Huhta.

Inkki Inola.