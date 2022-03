Raskaansarjan maailmanmestari, ampumahiihdon supertähti ja tennismiljonääri – nämä kaikki urheilutähdet ovat tarttuneet aseisiin Ukrainassa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut ukrainalaiset urheilutähdet sankoin joukoin tarttumaan aseisiin ja lähtemään puolustamaan maataan.

Ukraina käy parhaillaan sisukasta sotaa maahan hyökänneitä venäläisjoukkoja vastaan. Kotimaan taistelukutsuun on vastannut myös joukko urheilun supertähtiä, jotka ovat panneet uransa maailman huipulla tauolle ja tarttuneet aseisiin.

Venäjää vastaan sotivien ukrainalaisten joukossa on muun muassa olympiavoittajia, tennismiljonäärejä ja jalkapallolegendoja. Tässä listaus urheilijoista, jotka ovat kertoneet osallisuudestaan sodassa.

Kamppailulajit

Vladimir (vas.) ja Vitali Klitshko.

Vitali ja Vladimir Klitshko

Nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestariveljekset ovat presidentti Volodymyr Zelenskyin ohella Ukrainan taistelutahdon symboleja. Vitali Klitshko, 50, työskentelee Kiovan pormestarina ja hänen pikkuveljensä Vladimir Klitshko, 45, on hänen lähin avustajansa.

Klitshkot ovat ilmoittautuneet Ukrainan reservijoukkoihin ja he ovat ahkerasti kertoneet sotatilanteesta kansainväliselle medialle ja miljoonille sosiaalisen median seuraajilleen. Esimerkiksi torstaina Vitali Klitshko julkaisi Instagramissa videon siitä, kuinka vierailee veljensä kanssa pommisuojaksi muutetulla metroasemalla Kiovassa tapaamassa ja lohduttamassa kaupunkilaisia.

– Tunnelma Kiovassa on isänmaallinen ja päättäväinen. Kaikki kiittävät sotilaitamme ja ovat ylpeitä heistä, Vitali KIitshko kirjoitti.

Urheilu-urallaan kumpikin Klitshkoista voitti nyrkkeilyn raskaansarjan ammattilaisten maailmanmestaruuden. Lisäksi Vladimir Klitshko voitti olympiakultaa Atlantassa 1996.

Oleksandr Usyk liittyi reserviläisjoukkoihin.

Oleksandr Usyk

Nyrkkeilyn raskaansarjan hallitseva maailmanmestari Oleksandr Usyk, 35, oli sodan syttyessä Lontoossa, jossa hän teki kuvauksia videopeliä varten. Hän palasi välittömästi kotimaahansa ja liittyi reserviläisjoukkoihin.

Usyk antoi keskiviikkona haastattelun CNN:lle ja kertoi olevansa pommisuojassa Kiovassa perheensä kanssa. Kolmen lapsen isä raportoi Venäjän pommittavan Ukrainaa hullun lailla. Usyk vakuutti, ettei pidä Venäjän kansaa vihollisenaan, mutta kertoi olevansa valmis puolustamaan itseään.

– Jos he yrittävät viedä minun tai läheisteni hengen, minun täytyy tappaa. En haluaisi tehdä niin. En halua ampua ketään enkä tappaa ketään, mutta jos he yrittävät tappaa minut, niin minulla ei ole vaihtoehtoja, Usyk sanoi.

Ammattinyrkkeilijä Vasyl Lomatshenko.

Vasyl Lomatshenko

Nyrkkeilyn kaksinkertainen olympiavoittaja ja yksi maailman parhaista ammattinyrkkeilijöistä oli sodan syttymishetkellä Kreikassa vierailemassa kuuluisassa ortodoksiluostarissa. Lomatshenko, 34, palasi Odessan alueella sijaitsevaan kotikaupunkiinsa Bilhorod-Dnistrovskyiin ja liittyi sen suojelujoukkoihin.

Bilhorod-Dnistrovskyiin pormestari julkaisi Facebookissa yhteiskuvan rynnäkkökivääriä kantaneen Lomatshenkon kanssa.

Painija Zhan Beleniuk.

Zhan Beleniuk

Painin olympiakultaa Tokiossa 2020 voittanut Beleniuk, 31, on Ukrainan parlamentin ensimmäinen mustaihoinen jäsen. Hän edustaa presidentti Zelenskyin tavoin Kansan palvelija -puoluetta.

Ruandalaisen isän ja ukrainalaisen äidin poika Beleniuk on ottanut voimakkaasti kantaa Venäjän sulkemiseksi kansainvälisestä urheilusta. Sosiaalisen median tileillään hän on muun muassa julkaissut videoita itsestään motivoimassa Kiovan poliisivoimia.

Jo ennen hetki sodan alkua Beleniuk julkaisi kuvan itsestään puhdistamassa pistooliaan.

– Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan. Pidä ruuti kuivana ja Makarov [pistoolimerkki] puhtaana. Tärkeintä on tulinen sydän ja viileä pää. Pysykää rauhallisina, Beleniuk kirjoitti.

Jalkapallo

Valmentaja Juri Vernydub.

Juri Vernydub

Jalkapallovalmentaja Juri Vernydub, 56, teki syksyllä pienen ihmeen, kun hänen luotsaamansa Sheriff Tiraspol löi Real Madridin vieraskentällä Mestarien liigan lohkovaiheessa.

Nyt Vernydub on hylännyt europelien säihkeen ja palannut kotikaupunkiinsa Zaporizzajaan, jonka ydinvoimalan hallinnasta käytiin perjantaina taisteluita.

Vernydub sai nuoruudessaan sotilaskoulutuksen Neuvostoliiton armeijassa ja on liittynyt reserviläisjoukkoihin. Hän kertoi BBC:lle toivovansa, että sota päättyy pian ja hän voi palata jalkapallon pariin. Sitä ennen Veryndub haluaa tehdä osuutensa Ukrainan puolustuksen eteen.

– En saa paljastaa, mikä roolini armeijassa on. Saamme parhaillamme ohjeita ja meidän pitää olla valmis lähtöön hetkenä minä hyvänsä. En ole vielä käyttänyt asettani, mutta olen koko ajan valmis siihen, Veryndub sanoi.

Kuva: Vernydub (keskellä) asepuvussa.

Oleh Luzhnyi Kiovan Dynamon paidassa Mestarien liigan ottelussa vuonna 1998.

Oleh Luzhnyi

Entinen puolustaja voitti Valioliigan mestaruuden 2001–2002 Arsenalin paidassa ja pelasi yli 50 A-maaottelua Ukrainan riveissä 1992–2003. Luzhnyi, 53, kertoi Sky Sportsille suunnitelleensa palaavansa pian Englantiin valmentamaan, mutta panneensa suunnitelman jäihin sodan vuoksi.

– Haluan tulla valmentamaan Iso-Britanniaan, mutta ennen sitä pysyn täällä ja taistelen kansani, maani ja demokratian puolesta, Luzhnyi sanoi.

Hiihtolajit

Ampumahiihtäjä Dmytro Pidrutshnyi.

Dmytro Pidrutshnyi

Takaa-ajon MM-kultaa 2019 voittanut ampumahiihtäjä Dmytro Pidrutshnyi kertoi sodan sytyttyä jättävänsä kilpailukauden kesken ja jäävänsä joukkuetovereineen Ukrainaan puolustamaan maataan.

Keskiviikkona Pidrutshnyi julkaisi itsestään kuvan Instagramissa. Sotilaspukuun sonnustautunut ampumahiihtäjä kertoi olleensa kuvan ottohetkellä pommisuojassa ilmahälytyksen takia. Länsiukrainalaiseen kotikaupunkiinsa Ternopiliin palannut Pidrutshnyi sanoi liittyneensä reserviläisjoukkoihin.

Pidrutshnyi kertoi Norjan yleisradiolle NRK:lle tiistaina tehtävistään maanpuolustuksessa.

– Autamme puolustusasemien rakentamisessa ja teemme barrikadeja ja linnoitteita. Työmme on puolustaa kaupunkiamme ja autamme armeijaa kaikin tavoin, hän sanoi.

Dmytro Mazurtshukin laji on yhdistetty.

Dmytro Mazurtshuk

Pidrutshnyin asetoverina Ternopilissa on toinen hiihtolajien huippu-urheilija: Ukrainan yhdistetyn maajoukkueen jäsen Dmytro Mazurtshuk.

23-vuotias Mazurtshuk kilpaili tällä kaudella Pekingin talviolympialaisissa ja maailmancupissa. Hän on myös osallistunut kolmesti hiihdon MM-kisoihin.

Jääkiekko

Jääkiekkoilija Dmytro H’rystytsh.

Dmytro H’rystytsh

Urallaan yli 800 NHL-ottelua pelannut Dmytro H’rystytsh, 52, kertoi keskiviikkona ESPN:lle olevansa ja pysyvänsä Ukrainassa, jossa hänen vaimonsa työskentelee ambulanssissa.

– Viime viikko on ollut täynnä stressiä ja huolta. Olen paikassa, joka on onneksi melko rauhallinen verrattuna muuhun maahan. Mutta kuka tietää, mitä tapahtuu. Nyt minun pitää olla täällä. Tilanne on karmea. En olisi voinut koskaan kuvitella, että tällaista tapahtuu. Minun on oltava täällä, kansani luona, H’rystysh sanoi.

H’rystytsh sanoi ESPN:lle olevansa valmis tarttumaan aseeseen.

Tennis

Tennistähti Serhi Stahovski.

Serhi Stahovski

Serhi Stahovski, 36, voitti tennisurallaan neljä ATP-turnausta ja yli viisi miljoonaa euroa palkintorahaa. Hän lopetti ammattilaisena tammikuussa pelatun Australian avoimen mestaruusturnauksen jälkeen.

Kolmen pienen lapsen isä Stahovski lähti sodan sytyttyä kotoaan Unkarista ja liittyi Ukrainan armeijaan Kiovassa. Hän ei kertonut lapsilleen, minne on menossa.

– Sanoin vain pojalleni, että palaan pian. Toivottavasti näin myös käy, Stahovski sanoi BBC:lle.

Stahovski julkaisi torstaina itsestään kuvan Instagramissa. Hän oli täysissä sotilasvarusteissa kadulla Kiovassa.

– En olisi ikinä voinut kuvitella, että joutuisin käyttämään luodinkestävää liiviä Kiovassa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on katastrofi. He pommittavat kaupunkeja ja tappavat viattomia ihmisiä. Maailman täytyy yhdistää voimansa, jotta hyökkäys päättyy ja [Vladimir] Putin pannaan minne hän kuuluu: vankiselliin! Stahovski kirjoitti.