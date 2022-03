Vladimir Putin osti ja lahjoi lonkeronsa urheiluvallan ytimeen – nyt maailman urheilupomot ovat kauhuissaan Venäjän presidentin edessä

Venäjällä on järjestetty suuria urheilutapahtumia, kuten talviolympialaiset 2014 ja jalkapallon MM-kisat 2018.

Urheilumaailma on ollut rähmällään Venäjän edessä.

Ukrainan sodan seurauksena Venäjä on nyt suljettu kansainvälisen urheilun ulkopuolelle.

Rattaat pyörähtivät kuitenkin hitaasti.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa ja Euroopan jalkapalloliitto Uefa vitkastelivat päätöksissään ja saivat murskaavaa kritiikkiä.

Samoin Kansainvälinen olympiakomitea KOK, joka suositteli ensin vain kansainvälisten kisojen poisvetämistä Venäjältä ja Valko-Venäjältä.

Äänenpainotkin ovat olleet pehmeitä.

Kansainvälisten urheilujärjestöjen tiedotteissa on vältelty puhumasta Venäjän hyökkäyksestä. Sen sijaan on käytetty neutraalimpia termejä, kuten konflikti tai niin kuin KOK:n tiedotteessa: dilemma.

Saksalainen arvostettu tutkiva toimittaja Jens Weinreich kirjotti Playthegame-sivustolle laajan näkökulmakirjoituksen, jossa hän väittää hissuttelun johtuvan kansainvälisen olympia- ja urheiluliikkeen vahvoista kytköksistä Kremliin ja Vladimir Putiniin.

Väite saa vastakaikua historian- ja politiikan tutkijalta Markku Jokisipilältä.

Hänen mukaansa kansainväliset urheilujohtajat pyrkivät nyt paikkaamaan vanhoja virheitään. Weinreich puolestaan kutsuu urheilumaailman Venäjä-tekoja opportunismiksi.

– Se on kaksinaamaisuutta, kun kansainvälinen urheilu on nyt onnitellut itseään jämäkkyydestä. Kyllähän se on niin, että KOK ja monet kansainväliset kattojärjestöt ovat myöntäneet kisoja sujuvasti Venäjälle ilman mitään pohdintoja ihmisoikeuksista ja demokratiasta, Jokisipilä sanoo.

Hän on samaa mieltä Weinreichin kanssa siitä, että KOK on valunut lähelle Putinia.

– Putinhan on ollut vierailemassa KOK:n kokouksissakin. Varsinkin silloin, kun hän lobbasi Sotshin (2014) olympialaisia Venäjälle, Jokisipilä sanoo.

– Ja kun katsoo miten monien eri lajien arvokisoja on järjestetty Venäjällä edellisten 10–15 vuoden aikana, niin valta ei rajoitu pelkästään KOK:hon. Monissa muissakin lajiliitoissa on ollut kylmää ja pragmaattista valmiutta katsoa ohi Venäjään liittyvistä epäkohdista, kun on löytynyt kisajärjestäjä, joka takuuvarmasti järjestää kisoille komean ylöspanon.

Edut ovat kohdanneet.

Sotshin talviolympialaiset järjestettiin vuonna 2014.

Liitot ovat ahneuksissaan löytäneet suurkisoille avokätisen järjestäjän, ja Venäjä puolestaan on päässyt syvemmälle sisään urheilujärjestelmään sekä arvokisojen avulla saanut haluamansa viestin kuuluuviin.

– Venäjällä on suurten urheilutapahtumien järjestämisellä haluttu korostaa järjestelmän erinomaisuutta ja urheilumenestyksellä osoittaa venäläisten taitavuutta, Jokisipilä sanoo.

Jokisipilän mukaan urheiluvallan- ja menestyksen avulla Putin on halunnut myös saada Venäjän kansan tukemaan varauksettomammin vallanpitäjiä ja kääntämään katseensa pois yhteiskunnan epäkohdista.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) suomalaisjäsenen Antti Pihlakosken mukaan urheilu on Venäjällä ulkopolitiikan jatke ja osa propagandakoneistoa.

– Siitä syystä Venäjä on yrittänyt todella aktiivisesti saada haluamiaan henkilöitä urheilun eri elimiin ja taistellut monestakin merkittävästä pestistä, Pihlakoski sanoo.

Ja onnistunut.

Putinin ja oligarkki Alisher Usmanovin suhteet ovat läheiset. Usmanov on tunnettu urheiluvallankäyttäjä.

KOK:n kunniajäsenenä toimii KGB:n entiseksi agentiksi sanottu Vitali Smirnov ja varsinaisena jäsenenä Shamil Tarpishev, jota on niin ikään väitetty entiseksi KGP:n vakoojaksi ja jolla Weinreichin mukaan on ollut erinomaiset suhteet Venäjän mafiaan.

Kansainvälisen miekkailuliiton puheenjohtajana on vuodesta 2008 saakka toiminut Putinille erittäin läheinen oligarkki Alisher Usmanov, joka omisti aiemmin myös osan Arsenalista ja linkittyy nyt vahvasti Evertoniin.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä venäläisistä urheiluvallankäyttäjistä.

Venäjä on siis halunnut haalia valtaa urheilumaailmassa ja onnistunut sekä saamaan haluamiaan henkilöitä merkittäville jakkaroille että arvokisoja järjestettäväkseen.

Mutta miten Venäjä on onnistunut pyrkimyksissään?

Vitali Smirnov on KOK:n kunniajäsen.

Suurin syy on jo edellä mainittu raha. Urheilujärjestöille ja laajemmassa katsannossa myös suurille urheiluseuroille ovat kelvanneet (oligarkkien) raha ja Venäjän resurssit näyttävien urheilutapahtumien järjestämiseen.

– Venäjä on ilmiselvästi suostunut järjestämään tapahtumia kattojärjestöjen näkökulmasta edullisilla ehdoilla. KOK on saanut Venäjästä ja Kiinasta järjestäjän komeille puitteille ja sen ansiosta pystynyt pyytämään televisio-oikeuksistaan mahdollisimman kovan hinnan, Jokisipilä sanoo.

Televisio-oikeudet ovat KOK:lle valtavan merkittävä kauppatavara.

KOK ja monet kansainväliset lajiliitot ovat myös jättäneet itsensä kiitollisuudenvelkaan venäläisille vaikuttajille.

Aiemmin mainittu Putinille läheinen oligarkki Usmanov esimerkiksi vuonna 2020 osti alkuperäisen, Pierre de Coubertinin vuonna 1892 kirjoittaman olympiamanifestin lähes kahdeksalla miljoonalla eurolla ja lahjoitti sen hyvää hyvyyttään olympiamuseoon.

KOK:n puheenjohtaja, entinen miekkailija Thomas Bach, ei tuolloin säästellyt ylisanojaan kiitellessään Kansainvälisen miekkailuliiton puheenjohtajaa Usmanovia avokätisyydestä.

Putin on tehnyt järjestelmällistä työtä saadakseen otteen urheilumaailmasta. Sponsorimarkkinoiden valtaus alkoi hänen oltuaan muutaman vuoden vallankahvassa.

– Putin kokosi Gazpromin kaltaisten merkittävien venäläisten jättiyritysten johtohenkilöt kasaan ja antoi suosituksen, että näiden yritysten tulisi käyttää urheilusponsorointiin huomattavasti enemmän varoja, Jokisipilä taustoittaa.

Gazprom oli Uefan suuri yhteistyökumppani Ukrainan sotaan saakka, ja yhtiön toimitusjohtaja Aleksander Dyukov on yhä Uefan johtoryhmässä. Näin ollen Uefalla on ollut todella vahvat kytkökset Venäjälle.

Urheilusponsorointi on ollut oligarkeille tie Putinin suosioon. Suosio puolestaan on tehnyt mannaa bisneksille.

Oligarkkien rahojen avulla venäläiset ovat päässeet valtaan myös olympialiikkeen ulkopuolisessa urheilussa. Hyvä esimerkki on Roman Abramovitshin pitkä taival Chelsean omistajana.

Silti juuri KOK on ollut Putinille erityisen tärkeä instanssi, jota hän on seurannut tarkasti ja pyrkinyt vaikuttamaan sen toimintaan.

– KOK:sta on tullut hyvin erikoinen kerho, jolla on suoria puheyhteyksiä poliittisiin puheenjohtajiin ympäri maailman, Jokisipilä selittää Putinin kiinnostusta KOK:hon.

KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach ja Vladimir Putin tervehtivät yleisöä Sotshin olympialaisissa 2014.

KOK on myös ollut Venäjälle verrattain helppo kohde, sillä henkilöjäseniä ei valita demokraattisesti vaan itse itseään täydentäen.

Vaihtuvuus on marginaalisen pientä, joten vaikuttamissuhteita ei tarvitse luoda koko ajan uudelleen.

– Noin sadan ihmisen kerho päättää, ketä otetaan mukaan. Systeemi on epädemokraattisempi kuin lajiliitoissa ja vaatii valistunutta itsevaltiutta puheenjohtajalta, jotta sisään tulee sellaisia ihmisiä, jotka aidosti vaalivat urheilun etuja, Antti Pihlakoski sanoo.

– KOK on omanlaisensa country club, joka on tottunut elämään omassa kuplassaan, Jokisipilä komppaa.

Viime vuosina on tapahtunut käänne kohti parempaa, mutta perinteisesti KOK:n jäseniksi on valittu rikkaita ja etuoikeutettuja ihmisiä.

– Esimerkiksi kuninkaallisia tai rikkaita arabeja. Maassaan kultalusikka suussa syntyneitä, joiden on ollut vaikea nähdä mitä normaali elämä on, Pihlakoski sanoo.

KOK:n pöyhkeän rikkaassa kerhossa on vieraannuttu yleismaallisesta etiikasta eikä ole ymmärretty tai haluttu katsoa Venäjän toimia kriittisesti.

Putinin vaikuttaminen on tapahtunut myös henkilökohtaisella tasolla, kuten surullisenkuuluisan Kansainvälisen jääkiekkoliiton entisen puheenjohtajan Rene Faselin tapauksessa.

– Kuinka sattuikaan, että Fasel oli merkittävässä roolissa KOK:n sisällä lobbaamassa Sotshin kisaisännyyden puolesta, Jokisipilä sanoo.

– Tässä on liittymäkohta Suomeenkin. Kalervo Kummola oli jo matkalla kohti IIHF:n puheenjohtajuutta, mutta Venäjän jääkiekkoliitto veti häneltä tukensa pois sen jälkeen, kun ylempää tuli määräys tukea Faselia.

Teräväkielisimmät ovat kutsuneet Faselia Venäjän marionetiksi Kansainvälisessä jääkiekkoliitossa ja KOK:ssa, jossa hän on toiminut monissa merkittävissä tehtävissä.

Rene Fasel ja Vladimir Putin median edessä 2011.

Alkuhidastelujen jälkeen urheilumaailma on nyt sulkenut Venäjän määrätietoisesti pois pelikentiltä, mutta toisaalta esimerkiksi KOK:n venäläisjäseniä ei ole erotettu.

Eikä KOK ole antanut yleistä suositusta, jonka mukaan venäläiset pitäisi erottaa urheilujärjestöjen johtotehtävistä.

– Se onkin mielenkiintoista. Mielestäni niin pitäisi tehdä, Pihlakoski sanoo.

Silti urheiluliikettä ei tällä kertaa voi syyttää täysin pehmeäksi.

Toisin oli Venäjän valtiollisen dopingohjelman paljastuttua.

Venäjälle langetettuja dopingsanktioita on pidetty naurettavina kenties lukuun ottamatta Kansainvälisen yleisurheiluliiton tiukempaa linjaa.

– Se (Venäjän) toiminta oli uskomatonta sikailua urheilun omien normien näkökulmasta. Sitä oltiin silti valmiita sietämään pitkään, vaikka todisteet valtiojohtoisuudesta ja laajamittaisuudesta olivat ilmiselviä, Jokisipilä lataa.

Ei ole vaikeaa piirtää yhtälöä pehmeiden dopingsanktioiden ja Venäjän valta-aseman välille.

Saksalainen toimittaja Weinreich esittää näkökulmakirjoituksessaan vielä radikaalimman näkemyksen.

Hänen mukaansa Putinilla ja hänen oligarkeillaan on hallussaan tietoa ja dokumentteja, jotka julki tullessaan saattaisivat KOK:n äärimmäisen huonoon valoon. Weinreichin mukaan tiedot voisivat romuttaa olympialiikkeen uskottavuuden perinpohjaisesti.

Weinreichin mukaan tästä syystä urheilupäättäjät ovat kauhuissaan ja varpaillaan Venäjän ja Putinin edessä.

Weinreich perustelee väitettään Neuvostoliiton ja Venäjän historialla urheiluvakoilusta ja viittaa siihenkin, että Venäjää on myös syytetty hakkerien hyökkäyksestä mm. Maailman antidopingtoimistoa (Wada) ja olympiajärjestäjiä kohtaan.

Weinreich myös muistuttaa siitä, kuinka Putin oligarkkeineen on ostanut valtaa ja arvokisoja itselleen. Kaikki Venäjään liittyvät sopimukset vastapalveluksineen tuskin kestäisivät päivänvaloa.

Vladimir Putin sai suojakseen sateenvarjon vuoden 2018 jalkapallon MM-kisojen palkintojenjakotilaisuudessa Moskovassa.

Kaiken edellä kerrotun jälkeen yksi asia hämmästyttää.

Putin on tehnyt valtavasti töitä rakentaakseen itsensä ja Venäjän ulkoista imagoa urheilun avulla, mutta oli silti valmis heittämään kaiken yhdessä yössä pois aloitettuaan hyökkäyksen Ukrainaan.

– Nyt on katsottu, että pehmeän vallankäytön tie on kuljettu loppuun, eikä saavutetuilla tavoitteilla ole enää väliä, Jokisipilä selittää.

Venäjän urheilujärjestöt panevat lähiaikoina hanttiin ja syyttävät länttä syrjinnästä, mutta Putinin pöydällä urheilu ei ole nyt päällimmäisenä.

– En millään tavalla hyväksy Ukrainan tapahtumia, mutta kuvittelen ymmärtäväni Putinin ajattelua. Venäjältä ei varmasti löydy sellaista poliitikkoa, joka haluaisi jäädä historiaan siitä, että hänen valtakaudellaan Ukraina karkasi Venäjän etupiiristä kohti länttä. Tästä syystä Putinille on nyt merkityksetöntä se, mitä urheilussa tapahtuu.