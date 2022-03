Aleksandr Ovetshkinin ja muiden venäläisten käytös järkyttää maailmalla – ukrainalaistähden hätähuuto: ”Miksi te istutte kuin paskahousut?”

Useat venäläiset huippu-urheilijat vaikenevat Ukrainan sodasta lähes täysin, mutta taustalla voi olla puhdas pelko.

Useat venäläiset huippu-urheilijat ovat olleet hiljaa Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta.

Palkittu tutkiva journalisti, kanadalaisen kaupallisen kanavan CTV:n Rick Westhead avasi venäläisten NHL-pelaajien tilannetta Twitterissä.

– Liittyen Venäjän sotaan Ukrainassa, olen ollut yhteydessä useisiin NHL:n pelaaja-agentteihin, joilla on venäläisiä asiakkaita. Jokainen heistä neuvoo pelaajia olemaan varovaisia. Venäjän parlamentti harkitsee uutta lakia, jonka mukaan sotaan liittyvien ”väärien uutisten” levittämisestä voi tulla jopa 15 vuoden vankilatuomio, Westhead kirjoitti.

”Väärillä uutisilla” tarkoitetaan tässä yhteydessä uutisia, joita Venäjän johto pitää väärinä.

Esimerkiksi Venäjän mukaan maa ei ole Ukrainassa käymässä sotaa, vaan suorittamassa ”erikoisoperaatiota”, jota se pitää oikeutettuna.

NHL:n suurin venäläistähti, presidentti Vladimir Putinia näkyvästi jo pitkään tukenut Aleksandr Ovetshkin esiintyi viime viikolla seuransa Washington Capitalsin mediatilaisuudessa, mutta lopputulos oli vaivaantunutta kiertelyä ja kaartelua.

Lue lisää: Kommentti: Putinin tukija Aleksandr Ovetshkin on NHL:n häpeätahra – päästi suustaan käsittämättömiä puheita

Lue lisää: Dominik Hasek suuttui Putinin tukijana tunnetun Aleksandr Ovetshkinin puheista – julkaisi harvinaisen tiukka­sanaisen viestin: ”Valehtelija!”

Ovetshkin toivoi rauhaa ja väisteli kysymyksiä suhteestaan Putiniin. Hän myös nosti esille perheensä.

– Perheeni on Venäjällä, joten tilanne on pelottava. Emme voi tehdä mitään muuta kuin toivoa, että tilanne on pian ohi ja kaikki järjestyisi, hän kertoi.

Aleksandr Ovetshkin tunnetaan Vladimir Putinin kannattajana. Yhteiskuva vuodelta 2012.

Mm. Harkovan kaupunki on kokenut kovia sodassa.

Tuhoutunut ajoneuvo Kiovassa.

Tutkija ja apulaisprofessori Markku Jokisipilä.

Tutkija, apulaisprofessori Markku Jokisipilä pitää mahdollisena, että Venäjän viranomaisten tarkasti valikoima ja rajallisesti jakama tarinankerronta vaikuttaa asioihin. Jotkut urheilijat voivat kokea propagandan takia aitoa huolta siitä, että Venäjä olisi vaarassa ilman maan sotajoukkojen nykyisiä toimia.

– Venäjä informoi asioista omalla tavallaan. Tietoa muokataan ja suodatetaan, Jokisipilä sanoo.

Lue lisää: Näin Venäjän media käsittelee Ukrainan tapahtumia – nämä sanat loistavat edelleen poissa­olollaan

Lisäksi tutkija muistuttaa, että maassa toisinajattelijoiden asema on vaikea. Venäjällä eivät päde länsimaisen demokratian arvot.

NHL:n New York Rangersissa pelaava Artemi Panarin, 30, osoitti viime vuonna julkisesti tukeaan Venäjän oppositiojohtajalle Aleksei Navalnyille. Sen jälkeen Venäjältä levisi väite, että Panarin olisi pahoinpidellyt nuoren naisen vuonna 2011 latvialaisessa hotellissa ja että tapaus olisi hoidettu hiljaiseksi rahalla.

Panarin kiisti väitökset, mutta on ollut sittemmin varsin hiljaa. Uhkaus oli luettavissa selvästi. Panarin ei ole kommentoinut käynnissä olevaa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Ukrainan jalkapallomaajoukkuetta ja Englannin Valioliigan West Hamia edustava ukrainalaistähti Andri Jarmolenko latoi keskiviikkona suorat sanat Venäjän maajoukkuepelaajille.

Hän pyysi, tai suorastaan vaati, näitä kertomaan sodasta.

– Minulla on kysymys Venäjän maajoukkuepelaajille. Miksi te istutte kuin paskahousut, ettekä sano mitään? Maassani tapetaan ihmisiä; vaimoja, äitejä, lapsia. Mutta te ette sano mitään, Jarmolenko kirjoitti Instagramissa.

Lue lisää: Ukrainalaistähdiltä tiukka viesti Venäjän maajoukkuepelaajille – ”Näyttäkää se! Pyydän teitä”

Venäläisten vaikenemisen taustalla saattaakin olla juuri pelko siitä, mihin kannanotot voivat johtaa.

– Jotkut urheilijat ehkä ajattelevat, että he eivät ole vastuussa poliittisista päätöksistä, joten heidän ei pidä ottaa kantaa. Yksilöitähän nämä urheilijat ovat. Joidenkin kohdalla en sulkisi pois perinteisen venäläisen patriotismin merkitystä, apulaisprofessori Jokisipilä arvioi.

Jarmolenkon avautumisen jälkeen mm. Venäjän maajoukkuekapteeni, vahvana patrioottina tunnettu Artjom Dzjuba kertoi vastustavansa kaikkia sotia.

Venäjän maajoukkuekapteeni Artjom Dzjuba rikkoi lopulta hiljaisuuden.

Venäjän entinen luistelutähti Jevgeni Plushenko, 39, julkaisi keskiviikkona Instagramissa luottonsa Putiniin.

– Uskon presidenttiämme. En ole poliitikko. Olen urheilija, ja tavoitteeni on tuoda ihmiset yhteen urheilun ääreen, riippumatta poliittisista erimielisyyksistä, Plushenko kirjoitti pitkässä päivityksessään.

Jevgeni Olushenko kuvattuna EM-kisoissa 2012.

Hänen kommenttinsa nostattivat vahvaa hämmennystä ja kritiikkiä.

Asiasta tekee mielenkiintoisen se, että vain muutama päivä aikaisemmin hänen vaimonsa Jana Rudkovskaja oli julkaissut omalla tilillään kirjoituksen, joka koski Venäjän sotatoimia Ukrainassa.

– Me kaikki tarvitsemme rauhaa! Toivomme, että maamme löytävät ratkaisun! Haluan kuulla lasten naurua, ei kyyneleitä! Uskon rauhanomaiseen ratkaisuun maidemme välisessä konfliktissa! Ei voi olla muuta vaihtoehtoa! vaimo kirjoitti.

Kuvakaappaus Rudovskajan sittemmin poistetusta päivityksestä.

Rudovskajan kirjoitus poistettiin tililtä, ja myöhemmin Plushenko kirjoitti oman hyvin erisuuntaisen päivityksensä.

Perhe elää varakasta elämää Venäjällä.

Kansainväliset lajiliitot ja eri kilpailujärjestäjät ovat viime aikoina lyöneet hanakasti ovia kiinni venäläisurheilijoilta. Jokisipilä ei usko venäläisurheilijoiden poissulkemisella olevan mitään merkitystä Putinille.

– Hän (Putin) on päättänyt, että pehmeän vallankäytön aika on ohi. Venäjän brändiä rakennettiin pitkään määrätietoisesti myös urheilun avulla, mutta se on nyt ohi. Uskoisin, että se (venäläisten pois sulkeminen) on hirveä suonenisku venäläiselle urheilulle. Tulevaisuus on täysin hämärän peitossa, Jokisipilä sanoo.

Venäjän propagandakoneisto kääntänee urheiluboikotin länsimaiden tekemäksi vääryydeksi.

– Keskeistä Venäjän kohdalla on se, että he sanovat: ”Meitä uhataan” – yritetään puuttua heidän asioihinsa. Varmasti tämä urheiluboikottikin käännetään ”lännen pahaksi”, tutkija sanoo.

Dzjuban lisäksi myös jotkut muut venäläisurheilijat ovat kertoneet rohkeasti sodanvastaisen kantansa.

Esimerkiksi tennistähdet Andrei Rublev ja Daniil Medvedev sekä Moskovan Dinamoa edustava Venäjän maajoukkuejalkapalloilija Fjodor Smolov ovat vedonneet julkisesti rauhan puolesta.

Venäjän sotatoimia vastustavat kommentit ovat kuitenkin olleet harvassa huomioiden kuinka paljon maalla on urheilun suurtähtiä.

– Joskus sanottiin, ettei urheilua ja politiikka pidä sekoittaa. Asia on muuttunut. Kansainvälisellä huippu-urheilulla on suoranainen moraalinen velvollisuus ottaa kantaa asioihin, tutkija Jokisipilä sanoo.