Norjalaiset pelästyivät jatkosodan aikaista panssariestettä – näin huoleen reagoi Suomen ampumahiihtopomo

Norjan ampumahiihtojohtaja myöntää, että hänen urheilijansa ovat säikähtäneet kivikasoja Joensuun ja Kontiolahden välillä. Kyse on jatkosodan aikana vuonna 1941 rakennetuista panssariesteistä.

Osa Norjan ampumahiihtäjistä on pitänyt toisen maailmansodan aikaisia panssariesteitä nykytilanteessa säikäyttävänä näkynä. Kuvan ulkomuseo sijaitsee Hangon lähistöllä. Johannes Thingnes Bö saavutti juuri Pekingissä neljä olympiakultaa.

Venäjän Ukrainassa käynnistämä verinen hyökkäyssota on jo mullistanut myös urheilumaailmaa kenties peruuttamattomasti. Samalla se on synnyttänyt myös aiheettomia pelkotiloja.

Norjan ampumahiihtoliiton urheilujohtaja Per-Arne Botnan kertoo Aftenpostenin haastattelussa, että osa urheilijoista on säikähtänyt Joensuun ja Kontiolahden väliseltä tieltä näkyviä ”terävien kivien muodostelmia”.

– Tällainen näky saattaa tuntua pelottavalta, kun ollaan näin lähellä sotaa käyvän maan rajaa, Botnan muotoilee.

Joensuu ja Kontiolahti sijaitsevat aivan itärajan tuntumassa. Norjan joukkue saapui Suomeen tiistaina osallistuakseen torstaina alkaviin maailmancupin osakilpailuihin Kontiolahdella.

Kontiolahti isännöi torstaista sunnuntaihin ampumahiihdon maailmancupia, ilman venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita.

Pohjois-Karjalan Mr. Ampumahiihto, lukemattomista tapahtumista Kontiolahdella vastannut Esa Haapala vaikutti hieman huvittuneelta kuullessaan norjalaisten peloista. Eläkkeellä olevana puolustusvoimien upseerina hän osaa selittää, mistä on kyse.

– Ne ovat vuonna 1941 jatkosodan aikana rakennettuja Salpalinjan osia, panssariesteitä. Niitä on Joensuun ja Kontiolahden välisen tien kummallakin puolella. Esteitä ei koskaan taistelutilanteessa jouduttu testaamaan, ja nytkin tänne on ihan turvallista tulla.

Kyseiset kiviset panssariesteet ovat nykyään historiallisia muistomerkkejä.

Kontiolahden maailmancupeissa ja arvokisoissa on aina käynyt runsaasti venäläisiä kisaturisteja, mutta tänä vuonna tilanne on Ukrainan sodan ja venäläisten urheilijoiden poissulkemisen takia toinen.

Suomalaista ampumahiihtoväkeä kiinnostaa kuitenkin suuresti, mikä on venäläisen valmentajan Anatoli Hovantsevin jatko Kontiolahdella.

Vuonna 2015 Esa Haapala toimi Kontiolahden MM-kisojen tapahtumajohtajana.

Esa Haapala vetää Pohjois-Karjalan ampumahiihdon tuki -nimistä, sponsorien tuella toimivaa yhdistystä, joka vuosi sitten teki Hovantsevin kanssa neljän vuoden valmennussopimuksen. Suomen maajoukkueen entinen päävalmentaja tiedetään loistavaksi valmentajaksi, ja esimerkiksi Tero Seppälän rakettimainen kehitys katsotaan suuresti hänen ansiokseen.

– Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Anatoli soitti minulle ja kysyi, vieläkö hänellä on töitä. Sanoin, että taatusti on. Anatoli ei ole millään lailla poliittinen henkilö. Hän on Suomessa ihan samanlaisella statuksella kuin kuka tahansa tavallista työtä tekevä venäläinen, Esa Haapala kertoo.