Ukrainaa aiemmin edustanut venäläismestari ylisti Putinia estoitta – kilpakumppanit tyrmistyivät: ”Irvokasta”

Sergei Karjakinin mielipiteet ovat saaneet kollegat raivostumaan täysin.

Venäläinen shakin suurmestari Sergei Karjakin on hätkähdyttänyt kommenteillaan liittyen Venäjän Ukrainassa viime viikolla aloittamaan sotaan.

Venäjän Ukrainalta vuonna 2014 valloittaneella Krimin alueella syntynyt ja Ukrainaa shakkiuransa alkupuolella edustanut Karjakin on ylistänyt estoitta Venäjän presidentin Vladimir Putinin päätöstä aloittaa täysimittainen sota Ukrainassa.

– Ilmaisen sinulle, johtajamme, täyden tukeni Venäjän etujen ja kansan suojelemiseen sekä uhkien eliminoimiseen ja rauhan vakiinnuttamiseen. Toivon, että rohkea armeijamme suorittaa nopeasti kaikki sille asetetut tehtävät, Karjakin sanoi pitkässä avoimessa kirjeessä Expressenin mukaan.

Karjakinin lausunnot on otettu shakkimaailmassa tyrmistyneinä vastaan.

– Shakkimaailman suurin häpeäpilkku. Syntynyt ukrainalaiseksi, nyt venäläinen prostituoitu, joka virtsaa entisten maanmiestensä haudalle, saksalainen suurmestari Georg Meier kirjoitti Twitterissä oksennusta ja kyynelehtimistä kuvaavien emojien saattelemana.

– Tuo on irvokasta luettavaa, norjalainen shakkiasiantuntija Atle Grön sanoi Dagbladetille.

– Erityisen provosoivaa tästä tekee se, että Karjakin on etuoikeutetussa asemassa oleva henkilö, joka pääsee lukemaan itsenäistä mediaa ja jolla on kaikki mahdollisuudet hankkia tietoa tämänhetkisestä tilanteesta. Hän on elänyt Ukrainassa, ja hänellä on monia ukrainalaisia shakkikollegoita, jotka taistelevat nyt hengestään. Tuollainen puhe on perverssiä, Grön latasi.

Maailman shakkiliitto Fide tiedotti sunnuntaina, ettei järjestön alaisia shakkiturnauksia pelata jatkossa Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Samalla Fide sanoi tuomitsevansa kaikki jäseniensä tekemät epäoikeudenmukaisia sotatoimia kannattavat julkiset kannanotot. Liiton mukaan Karjakinin ja toisen venäläisen suurmestarin Sergei Shipovin puheet johtavat kurinpitokomission tutkintaan.

Karjakin, 32, pelasi vuonna 2016 shakin maailmanmestaruudesta norjalaista Magnus Carlsenia vastaan, mutta hävisi ottelun.