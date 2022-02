Puola ja Ruotsi kieltäytyivät pelaamasta Venäjää vastaan jalkapallon MM-karsinnassa – Norja ei halua venäläisiä kilpailuihinsa

Norja ei halua venäläisurheilijoita hiihtolajien kisoihin Norjassa – Ruotsi kaipaa Venäjä-boikottia.

Ruotsi ei pelaa Venäjää vastaan jalkapallon miesten mahdollista MM-karsintaottelua, ilmoitti Ruotsin jalkapalloliitto.

Aiemmin lauantaina Puola ilmoitti vastaavan päätöksen. Kieltäytymisten syynä on Venäjän tekemä laajamittainen hyökkäys Ukrainaan.

Venäjän on ollut määrä isännöidä Puolaa 24. maaliskuuta MM-jatkokarsintaottelussa, ja ottelun pelipaikaksi on merkitty Moskova.

Jos Venäjä voittaisi kalenteriin merkityssä ottelussa Puolan, sen pitäisi isännöidä ratkaisevassa karsintaottelussa Ruotsi–Tshekki-ottelun voittajaa 29. maaliskuuta.

Ruotsin jalkapalloliitto vaatii, että Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa sulkee Venäjän MM-jatkokarsinnasta.

– Mutta tekee Fifa sitten mitä tahansa, me emme pelaa Venäjää vastaan maaliskuussa. On vaikea uskoa, että Fifa jättäisi vaatimuksemme huomioimatta. Venäjä ei voi ottaa osaa niin kauan kuin tämä hulluus on menossa, Ruotsin jalkapalloliiton puheenjohtaja Karl-Erik Nilsson sanoi tiedotteessa.

Norjan hiihtoliitto puolestaan kertoi, ettei se halua venäläisurheilijoiden osallistuvan Norjassa järjestettäviin tuleviin hiihtolajien maailmancup- ja MM-tapahtumiin.

Norjassa on tulevina viikkoina määrä kilpailla muun muassa maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn maailmancupia sekä lentomäen MM-kisoja Vikersundissa.

Ruotsin urheilusta vastaava ministeri Anders Ygeman ilmoitti haluavansa sulkea venäläisurheilijat kaikkien suurten urheilukilpailujen ulkopuolelle.

Ygeman kertoi uutistoimisto TT:lle keskustelleensa asiasta pohjoismaisten kollegoidensa kanssa ja hakevansa Euroopan unionilta tukea Venäjä-boikottiin.

– Urheilu on yksi Vladimir Putinin silmäteristä. Niin kauan kuin Venäjän aggressio jatkuu, haluan EU:n tekevän päätöksen siitä, että emme osallistu Venäjän urheilutapahtumiin ja että venäläisammattilaisten osallistuminen muiden maiden tapahtumiin kielletään, Ygeman sanoi.

– Urheilu on yksi Putinin kulmakivistä, ja hän on myös yrittänyt käyttää urheilua johtajuuteensa. Silloin on vain luonnollista, että käytämme urheilua Putinin vastaisessa manifestissa.

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU linjasi, että Venäjän ja Valko-Venäjän ampumahiihtäjät kilpailevat neutraalin lipun alla kauden jäljellä olevissa kisoissa. Maailmancup jatkuu ensi viikolla Kontiolahdella.