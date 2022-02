Kalle Rovanperä kaasuttelee kohti Ruotsin MM-rallin voittoa – mutta tallikaveri hengittää niskaan: ”Yhtään ei voi höllätä”

Rovanperä johtaa Ruotsin MM-rallia lauantain jälkeen 8,3 sekunnilla.

Uumaja

Toyota-kuski Kalle Rovanperä johtaa Ruotsin MM-rallia lauantain ajopäivän jälkeen niukalla 8,3 sekunnin erolla ennen tallikaveri Elfyn Evansia.

Rovanperä paukutti lauantaina kolme pohja-aikaa nousten kisan johtoon. Kolmantena oleva Huyundain Thierry Neuville on jo reilun 20 sekunnin päässä, joten voittotaistelu on tiimikaverusten välinen.

– Eihän se ero vielä paljoa ole. Yksi virhe ja se hupenee äkkiä. Sinänsä hyvä asetelma, että voi lähteä ihan vaan ajamaan täysillä rallia. Ei tarvitse mitään ainakaan säästellä, Rovanperä sanoi.

– Koko ajan on pystynyt ajamaan omalla hyvällä tasolla. Silloin kellokin tykkää, kun ajaminen on helpompaa ja kaikki on jiirissä.

Sunnuntaina ohjelmassa on vielä neljä pikataivalta ja noin 56 EK-kilometriä.

– Huomenna on nopeita ja jouheita pätkiä, jotka ovat meille sopineet hyvin. Varmasti on tiukkaa. Se on niin pieni ero, että ei voi yhtään höllätä.

Toyotalla kauden ensimmäistä MM-ralliaan ajava Esapekka Lappi on kisassa neljäntenä vain 4,2 sekuntia Neuvillea perässä.

– Tämä oli tasainen päivä. Aamun eka pätkä tuli hyvin, mutta sitten hävisimme jatkuvasti vähän kärjelle. Neuvillen kanssa olisi kiva ajaa kilpaa, mutta ei meinaa keretä, Lappi tuskasteli.

Pieksämäkeläinen aikoo vielä yrittää belgialaiskuskin horjuttamista. Toisaalta mielessä on pidettävä myös kolmoskuskin rooli ja pisteiden varmistaminen Toyotan tiimille, mikäli kärkikaksikolle sattuu jotain.

– Sunnuntaina on älyttömän nopeita pätkiä, mikä on vähän huono lähtökohta, koska ne ovat meille olleet myrkkyä tässä rallissa. En tiedä, onko järkevää väkisin koittaa. Ei ero toki iso ole, joten kaikki on tehtävissä, jos oikein hyvin lähtee kulkemaan, Lappi jutteli.

– Meidän pitää kuitenkin ajaa myös järkevästi ja varmistaa pisteitä Toyotalle, jos kärjessä sattuu jotain.

WRC2-luokassa Jari Huttunen ajaa neljäntenä hieman yli 15 sekuntia palkintosijasta.